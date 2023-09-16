В Афганистане задержаны сотрудники гуманитарной организации

Под арестом находятся 18 сотрудников одной их международных христианских организаций. Согласно одному из сообщений, талибы обвиняют их в пропаганде христианства в Афганистане.

В Афганистане правящие в стране талибы задержали 18 сотрудников иностранной гуманитарной организации. "В настоящее время мы не располагаем информацией о том, какие обвинения предъявлены нашим сотрудникам", - сообщила христианская гуманитарная организация International Assistance Mission (IAM) в субботу, 16 сентября. Среди задержанных - 17 афганцев и один иностранный сотрудник.

По сообщению представителя IAM, задержания произошли в провинции Гор и в Кабуле. IAM работает в Афганистане уже более 50 лет.

Обвинения в миссионерской деятельности

Радиостанция Tolonews накануне сообщила со ссылкой на представителя исламского радикального движения "Талибан" о задержании 21 сотрудника христианской гуманитарной организации, в том числе одного американца. Их обвиняют в миссионерской деятельности.

Талибы после возвращения к власти в Афганистане в 2021 году пообещали править менее радикально, чем во времена их первого правления в 1990-е годы. Наблюдатели, однако, отмечают, что в последнее время талибы проводят все более авторитарную и догматическую политику.

"Талибан" весьма строго придерживается норм шариата, с чем не согласны и некоторые исламские государства.

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