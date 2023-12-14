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Кассационный суд оставил в силе приговор Илье Яшину

Павел Мыльников
14 декабря 2023 г.

Оппозиционный политик Илье Яшин был осужден на 8,5 лет колонии по статье о «фейках» об армии.

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Илья Яшин в суде (фото из архива)
Илья Яшин в суде (фото из архива)Фото: Vladimir Gerdo/ITAR-TASS/imago

Второй кассационный суд общей юрисдикции в среду, 13 декабря, оставил в силе приговор оппозиционному политику Илье Яшину. "Я арестован за сомнение в словах генерал-майора Конашенкова. Его слова что, отливаются в граните? С какой стати вообще государство запрещает оспаривать заявления власти?" - заявил Илья Яшин, который участвовал в заседании по видеосвязи.

По данным медиапроекта "Осторожно, новости", его речь неоднократно прерывал судья, угрожая отключить осужденного от видеосвязи. Судья также потребовал от Ильи Яшина, чтобы тот говорил не "война", а "специальная военная операция".

Незадолго до заседания осужденного отправляли в ШИЗО за отказ работать на стройке, после чего перевели на строгие условия содержания с ограничением свиданий, звонков и передач. 10 ноября Илью Яшина этапировали из московского СИЗО в СИЗО, находящийся в Смоленской области. По словам адвоката, это "не последний пункт назначения"

В декабре 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Илью Яшина к восьми с половиной годам колонии общего режима по статье о "распространении ложной информации о российской армии". В основу обвинения легли его высказывания о причастности российских военных к убийствам мирных жителей в украинской Буче.

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