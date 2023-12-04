Илью Яшина отправили в колонии на 5 суток в ШИЗО

Осужденный оппозиционер Илья Яшин заявил в колонии, что строить тюрьмы и бараки в стране, где растет число политзаключенных, противоречит его убеждениям. Его обвинили в отказе от работы и отправили в штрафной изолятор.

Осужденный по обвинению в распространении "фейков" о вооруженных силах РФ и отбывающий наказание в исправительной колонии под Смоленском российский оппозиционный политик Илья Яшин отправлен в штрафной изолятор. Об этом говорится в посте Яшина, опубликованном в его Telegram-канале в понедельник, 4 декабря.

По словам оппозиционера, он оказался в камере штрафного изолятора еще тремя днями ранее - в пятницу, 1 ноября, вскоре после того, как в своем выступлении в суде заявил об отказе маркировать свои публикации в соцсетях плашкой "иноагента".

"Мое судебное выступление в прошлую пятницу, судя по всему, попало в точку, потому что события после него развивались стремительно", - отметил Яшин. Он рассказал, что через несколько часов после суда в колонию приехала делегация областного управления ФСИН, в экстренном режиме была созвана комиссия по его персональному трудоустройству, и его назначили в строительный отряд строить новый барак.

"Строить тюрьмы и бараки противоречит моим убеждениям"

"Я объяснил комиссии свою позицию: к труду отношусь положительно, работать готов, но строить тюрьмы и бараки в стране, где каждый день растет число политзаключенных, не стану - это противоречит моим убеждениям, - пересказывает разговор Яшин, добавляя, что попросил распределить его в цех по производству железобетонных изделий или на деревообработку. - В общем, сразу же был составлен акт о моем отказе работать. На вечерней проверке меня демонстративно вывели из строя зеков и конвоировали на дисциплинарную комиссию. Там я был объявлен злостным нарушителем и получил свои первые пять суток ШИЗО.

Преследование Льва Яшина властями

В декабре 2022 года Илью Яшина признали виновным в распространении "фейков" о действиях российской армии по мотиву политической ненависти из-за рассказа в ходе стрима на YouTube об убийствах мирных жителей в Буче. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима.

10 ноября стало известно, что Яшина этапировали из московского СИЗО в Смоленскую область. 1 декабря Бабушкинский райсуд Москвы оштрафовал политика на 45 тысяч рублей из-за отсутствия плашки "иностранного агента" в постах его Telegram-канала. Сам он присутствовал на заседании по видеосвязи.

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Илья Яшин открыто заявил о своей антивоенной позиции и не стал уезжать из России. В июле 2022 года Министерство юстиции РФ внесло оппозиционера в реестр "иностранных агентов".

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