Илью Яшина этапировали из московского СИЗО в Смоленск

В какой колонии в Смоленской области будет отбывать срок Илья Яшин, пока неизвестно.

Оппозиционного политика Илью Яшина этапировали из следственного изолятора (СИЗО) №4 в Москве в СИЗО №1 в Смоленске. Об этом в социальной сети Facebook в пятницу, 10 ноября, сообщил адвокат оппозиционера Михаил Бирюков.

"Конечно, это не последний пункт назначения. В колонии в Смоленской области отбывал срок Павел Ребровский, осуждённый по делу "Нового величия", - написал Бирюков.

Приговор за "фейки" об армии РФ

Мещанский суд Москвы в декабре 2022 года приговорил Илью Яшина к 8,5 года колонии общего режима по статье 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ". Поводом для возбуждения уголовного дела стал прямой эфир Яшина на YouTube, во время которого политик рассказал об убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буча. Яшин отказался признать вину, а в апреле 2023 года Московский городской суд отклонил апелляцию защиты на приговор.

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину оппозиционный политик открыто заявил о своей антивоенной позиции и не стал уезжать из России. В июле 2022 года Министерство юстиции РФ внесло Илью Яшина в реестр "иностранных агентов".

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