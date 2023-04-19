Мосгорсуд оставил в силе приговор оппозиционеру Илье Яшину

Московский городской суд оставил в силе приговор Мещанского районного суда Москвы в отношении оппозиционного политика Ильи Яшина. В среду, 19 апреля, тройка судей во главе с Андреем Фединым отклонила апелляцию защиты и подтвердил решение судьи Оксаны Горюновой, приговорившей Яшина к колонии по делу о "военных фейках".

Выступая на заседании, оппозиционер заявил, что не боится "воров и убийц, захвативших власть" в России. "Путин совершил преступление не только в отношении Украины, но и в отношении нашей с вами страны. Своей политикой он ударил по национальной экономике и безопасности, изолировал Россию на мировой арене и отправил на убой десятки тысяч наших людей. Но что еще страшнее - он создал условия для радикального роста насилия в нашем обществе", - отметил он. Как передает корреспондент "Медиазоны", после оглашения решения Яшину отключили звук, но журналисты в зале для трансляций видели, что он смеется и показывает сердечко.

Приговор Илье Яшину

9 декабря Мещанский суд Москвы назначил Илье Яшину 8,5 года колонии. Прокуратура требовала наказание в виде девяти лет колонии. Комментируя приговор, Яшин назвал его "истеричным" и указал, что власть хочет запугать всех несогласных, но по факту лишь показывает свою слабость. "Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Так что сегодня мне остается лишь повторить сказанное в день ареста: я не боюсь, и вы не бойтесь", - отметил он. В конце декабря стало известно, что Яшина перевели из Москвы в СИЗО в Ижевске еще до вступления приговора в силу.

Илья Яшин был задержан 27 июня 2022 года, на следующий день суд в Москве назначил ему 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции. За несколько часов до окончания срока стало известно, что в отношении оппозиционера открыто дело о "фейках" об армии РФ. В начале октября политику предъявили обвинение в окончательной редакции. В том же месяце следователь сообщил Яшину, что банковские счета оппозиционера арестованы. В конце ноября арест Яшина продлили до 10 мая 2023 года. Судебный процесс по делу Ильи Яшина начался 29 ноября. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей города Буча в Киевской области.

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