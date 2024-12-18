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Правосудие и законФранция

Кассационный суд Франции оставил в силе приговор Саркози

Александра Иванова
18 декабря 2024 г.

Кассационный суд Франции подтвердил приговор Николя Саркози по делу о коррупции. Это означает год домашнего заключения с ношением электронного браслета. Его адвокат намерен обратиться в ЕСПЧ.

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Экс-президент Франции Николя Саркози (фото из архива)
Экс-президент Франции Николя Саркози (фото из архива)Фото: Bertrand Guay/AFP/dpa/picture alliance

Кассационный суд Парижа отказался изменить решение Апелляционного суда в отношении экс-президента Франции Николя Саркози, подразумевающее год реального лишения свободы по делу о коррупции, торговле влиянием и давлении на следствие, сообщают мировые СМИ в среду, 18 декабря.

Как отмечает французская медиакомпания RFI, подобный приговор является беспрецедентным для экс-главы государства. Теперь 69-летний политик будет вызван к судье по исполнению наказаний (JAP) для закрепления электронного браслета.

Адвокат Николя Саркози Патрис Спинози заявил, что экс-глава государства подчинится решению суда, но намерен обратиться со своим делом в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поскольку настаивает на своей невиновности.

Кассационный суд является высшей судебной инстанцией Франции.

Дело Николя Саркози

Судебный процесс против Николя Саркози, начавшийся в конце ноября 2020 года, связан с подозрениями, что политик, уже занимая пост президента, пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях от совладелицы косметической компании L'Oreal, миллиардерши Лилиан Беттанкур, и использовал эти деньги для финансирования своей избирательной кампании в 2007 году. 

В 2013 году Саркози был оправдан по этому обвинению, но его телефонные переговоры с адвокатом, перехваченные органами юстиции в рамках расследования другого дела, позволили следствию получить новые улики в его отношении.

В марте 2021 года суд приговорил Саркози к трем годам тюремного заключения, два года из этого срока - условно. Еще год, по решению суда, экс-президент должен провести в домашнем заключении с ношением электронного браслета.

17 мая 2023 года Апелляционный суд в Париже оставил этот приговор в силе. В течение трех лет Саркози также запрещено баллотироваться на выборах.

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За что экс-президента Франции Николя Саркози посадят в тюрьму (01.03.2021)

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Политика1 марта 2021 г.01:50 мин.

Сообщение французской медиакомпании RFI о решении Кассационного суда Франции по делу экс-президента страны Николя Саркози

France: Nicolas Sarkozy condamné par la Cour de cassation à un an de prison ferme sous bracelet électronique
www.rfi.fr