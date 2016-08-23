Экс-президент Франции Саркози приговорен к одному году лишения свободы

Бывший президент Франции Николя Саркози в четверг, 30 сентября, приговорен к одному году лишения свободы по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2012 года. По решению суда Саркози будет отбывать наказание дома под электронным наблюдением. Ранее в тот же день суд в Париже признал экс-президента виновным в осознанном перерасходе средств. Сам Саркози на судебном заседании не присутствовал.

По заключению суда, Саркози знал о максимальной законной сумме расходов на президентскую кампанию, но, несмотря на это, продолжал тратить деньги на предвыборные мероприятия вопреки письменному предупреждению о риске перерасхода. "Саркози будучи кандидатом в президенты не принял мер по контролю над расходами", - констатировала судья Каролин Вигье, отметив, что "это была не первая его предвыборная кампания, и у него имелся опыт".

На кампанию Саркози ушло 42,8 млн евро при лимите в 22,5 млн

По сведениям прокуратуры, Николя Саркози израсходовал на свою кампанию по перевыборам почти вдвое больше допустимой суммы - не менее 42,8 млн евро при лимите в 22,5 млн евро. При этом он пытался скрыть перерасход с помощью фиктивной бухгалтерии, которую вела компания Bygmalion. Позднее политик обвинил фирму в обогащении за счет его предвыборной кампании.

Только в марте Николя Саркози был приговорен к трем годам лишения свободы, в том числе к двум годам условно, по делу о коррупции.

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