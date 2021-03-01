Комментарий: Приговор Саркози - сигнал французской политической элите

Николя Саркози не окажется в тюрьме вместе с торговцами наркотиками и угонщиками автомобилей. Он может исполнить решение суда, если оно, конечно, не будет обжаловано, спокойно отбывая срок наказания дома. Правда, ему придется носить электронный браслет для осужденных. А его жена Карла Бруни может играть экс-президенту Франции на гитаре и петь песенку, припев которой звучит так: "Можно делать многое, нельзя только, чтобы тебя на этом поймали".

За время правления Саркози против него было собрано достаточно компромата. Французы развлекались подробностями его личной жизни, а вот о его политических махинациях стало известно значительно позже. Сейчас Саркози был вынесен обвинительный приговор потому, что суд счел доказанными его противоправные деяния: в 2014 году он подкупил одного из судей, чтобы получить информацию, важную для расследования против него.

Аферы президента Саркози

В этой истории было все: попытка избавиться от мобильного, прослушка телефонных разговоров, обещание судье хорошей должности в Монако в обмен на услугу и так далее - результаты расследования по этому делу могут предоставить достаточно материала, чтобы написать хороший сценарий.

Но это далеко не все. Во время предыдущего судебного процесса, когда Саркози обвиняли в получении незадекларированных пожертвований от наследницы L'Oréal Лилиан Беттанкур, он был оправдан. Правда, та афера отражалась на его деятельности еще многие годы.

Барбара Везель

Между тем французская юстиция еще не закончила с экс-президентом Саркози. Через две недели начинается новое разбирательство - на этот раз о нелегальном финансировании президентской кампании Саркози в 2007 году. Он, как предполагается, получил для этих целей 50 млн евро от тогдашнего ливийского правителя Муаммара Каддафи. Кроме того, органы юстиции будут расследовать действия экс-президента в качестве консультанта одной российской компании. Вызывает вопросы также и деятельность его первой жены, которая была его сотрудницей.

Саркози - второй экс-президент Франции, в отношении которого французским судом был вынесен обвинительный приговор: в 2011 году Жак Ширак был осужден за растрату бюджетных средств и злоупотребление служебным положением во время его пребывания на посту мэра Парижа. Но самое скандальное расследование проводилось в отношении экс-премьера Франсуа Фийона, который на протяжении многих лет платил зарплату своей жене, хотя она никогда не работала. Этот скандал положил конец политической карьере кандидата в президенты от консерваторов и открыл дорогу к победе для Эмманюэля Макрона.

Скандалы вокруг французских президентов

Несколько десятилетий назад во Франции все было по-другому. Обвинение против экс-президента Валери Жискар д’Эстена в том, что он получил от африканского диктатора Бокассы мешочек с бриллиантами, благополучно забылось. Французы смирились и с тем, что Франсуа Миттеран поселил в служебной квартире свою любовницу и ее дочь и приставил полицейских для их охраны. Все это происходило потому, что долгое время во Франции правила для представителей правящего класса отличались от правил для рядовых граждан. И это усиливало растущий гнев французов по отношению к правительству.

С некоторых пор французская юстиция начала расследовать преступления, совершенные политиками, которые ранее замалчивались. Ожидания общественностью справедливого суда в отношении каждого, независимо от его положения, усилились. Старые связи теперь предлагают все меньше защиты, а новая серия свежих расследований в отношении сексуальных домогательств со стороны политиков показывает, как изменились настроения в обществе.

Шансов на возвращение в политику у Саркози больше нет

Конечно, такие расследования, как в отношении Саркози, несут в себе риски. Он же сам всегда утверждал, что все это является охотой на ведьм. И, конечно, политическая инструментализация таких судебных процессов вполне возможна. Именно поэтому необходимо доказать, как объективна и независима в своих действиях французская юстиция.

Для экс-президента Саркози приговор суда - тяжелый удар. Ведь он давно вынашивает идею возвращения в политику на следующих президентских выборах в 2022 году, потому что консерваторы пока не имеют достойного кандидата. Формально Саркози все равно мог бы вступить в президентскую гонку, но, имея за плечами приговор суда, сделать это сложно.

Однако в качестве кукловода в рядах своей партии Саркози может продолжать свою деятельность. Обвинительный приговор же в отношении него - лишь сигнал, показывающий, что перед законом во Франции все равны. И это важный сигнал для разочаровавшихся и лишившихся иллюзий французов.

Автор: Барбара Везель, обозреватель DW

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