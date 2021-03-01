 Комментарий: Приговор Саркози - сигнал французской политической элите | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 02.03.2021

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Мнения

Комментарий: Приговор Саркози - сигнал французской политической элите

Обвинительный приговор экс-президенту Франции Николя Саркози - послание всему правящему классу Франции, который привык оставаться безнаказанным. Но перед законом все равны, уверена Барбара Везель.

Николя Саркози и Муаммар Каддафи (фото из архива)

Николя Саркози и Муаммар Каддафи (фото из архива)

Николя Саркози не окажется в тюрьме вместе с торговцами наркотиками и угонщиками автомобилей. Он может исполнить решение суда, если оно, конечно, не будет обжаловано, спокойно отбывая срок наказания дома. Правда, ему придется носить электронный браслет для осужденных. А его жена Карла Бруни может играть экс-президенту Франции на гитаре и петь песенку, припев которой звучит так: "Можно делать многое, нельзя только, чтобы тебя на этом поймали".

За время правления Саркози против него было собрано достаточно компромата. Французы развлекались подробностями его личной жизни, а вот о его политических махинациях стало известно значительно позже. Сейчас Саркози был вынесен обвинительный приговор потому, что суд счел доказанными его противоправные деяния: в 2014 году он подкупил одного из судей, чтобы получить информацию, важную для расследования против него.

Аферы президента Саркози

В этой истории было все: попытка избавиться от мобильного, прослушка телефонных разговоров, обещание судье хорошей должности в Монако в обмен на услугу и так далее - результаты расследования по этому делу могут предоставить достаточно материала, чтобы написать хороший сценарий.

Но это далеко не все. Во время предыдущего судебного процесса, когда Саркози обвиняли в получении незадекларированных пожертвований от наследницы L'Oréal Лилиан Беттанкур, он был оправдан. Правда, та афера отражалась на его деятельности еще многие годы.

Барбара Везель

Барбара Везель

Между тем французская юстиция еще не закончила с экс-президентом Саркози. Через две недели начинается новое разбирательство - на этот раз о нелегальном финансировании президентской кампании Саркози в 2007 году. Он, как предполагается, получил для этих целей 50 млн евро от тогдашнего ливийского правителя Муаммара Каддафи. Кроме того, органы юстиции будут расследовать действия экс-президента в качестве консультанта одной российской компании. Вызывает вопросы также и деятельность его первой жены, которая была его сотрудницей.

Саркози - второй экс-президент Франции, в отношении которого французским судом был вынесен обвинительный приговор: в 2011 году Жак Ширак был осужден за растрату бюджетных средств и злоупотребление служебным положением во время его пребывания на посту мэра Парижа. Но самое скандальное расследование проводилось в отношении экс-премьера Франсуа Фийона, который на протяжении многих лет платил зарплату своей жене, хотя она никогда не работала. Этот скандал положил конец политической карьере кандидата в президенты от консерваторов и открыл дорогу к победе для Эмманюэля Макрона.

Скандалы вокруг французских президентов

Несколько десятилетий назад во Франции все было по-другому. Обвинение против экс-президента Валери Жискар д’Эстена в том, что он получил от африканского диктатора Бокассы мешочек с бриллиантами, благополучно забылось. Французы смирились и с тем, что Франсуа Миттеран поселил в служебной квартире свою любовницу и ее дочь и приставил полицейских для их охраны. Все это происходило потому, что долгое время во Франции правила для представителей правящего класса отличались от правил для рядовых граждан. И это усиливало растущий гнев французов по отношению к правительству.

С некоторых пор французская юстиция начала расследовать преступления, совершенные политиками, которые ранее замалчивались. Ожидания общественностью справедливого суда в отношении каждого, независимо от его положения, усилились. Старые связи теперь предлагают все меньше защиты, а новая серия свежих расследований в отношении сексуальных домогательств со стороны политиков показывает, как изменились настроения в обществе.

Шансов на возвращение в политику у Саркози больше нет

Конечно, такие расследования, как в отношении Саркози, несут в себе риски. Он же сам всегда утверждал, что все это является охотой на ведьм. И, конечно, политическая инструментализация таких судебных процессов вполне возможна. Именно поэтому необходимо доказать, как объективна и независима в своих действиях французская юстиция.

Для экс-президента Саркози приговор суда - тяжелый удар. Ведь он давно вынашивает идею возвращения в политику на следующих президентских выборах в 2022 году, потому что консерваторы пока не имеют достойного кандидата. Формально Саркози все равно мог бы вступить в президентскую гонку, но, имея за плечами приговор суда, сделать это сложно.

Однако в качестве кукловода в рядах своей партии Саркози может продолжать свою деятельность. Обвинительный приговор же в отношении него - лишь сигнал, показывающий, что перед законом во Франции все равны. И это важный сигнал для разочаровавшихся и лишившихся иллюзий французов.

Автор: Барбара Везель, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Наталия Королева


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