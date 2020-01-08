Экс-президент Франции Николя Саркози предстал перед судом

В Париже в понедельник, 23 ноября, началось судебное разбирательство по делу бывшего президента Франции Николя Саркози, обвиняемого в коррупции и незаконном оказании давления на следствие. 65-летнему Саркози, который занимал пост президента с 2007 по 2012 годы, грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф в размере около 1 млн евро.

Согласно материалам дела, Николя Саркози в 2014 году через своего адвоката пытался подкупить прокурора при кассационном суде Жильбера Азибера, чтобы получить данные о расследовании, начатом в отношении экс-президента. Речь идет о предположительно незаконном финансировании предвыборной кампании Саркози в 2007 году Лилиан Беттанкур - обладательницей многомиллиардного состояния, наследницей компании L'Oreal.

В 2013 году Саркози был оправдан по этому обвинению, но его телефонные переговоры с адвокатом, перехваченные органами юстиции в рамках расследования другого дела, позволили следствию получить новые улики против экс-президента. Сам Саркози отвергает выдвинутые обвинения.

Первый президент Франции перед судом

Это первый случай в послевоенной истории Франции, когда перед судом предстал бывший глава государства. В 2011 году экс-президент Франции Жак Ширак был приговорен к двум годам заключения условно по обвинению в превышении полномочий и растрате средств из общественных фондов. Однако он не явился ни на одно заседание суда из-за проблем со здоровьем. В 2019 году Ширак скончался в возрасте 86 лет.

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