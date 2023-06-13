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ПолитикаФранция

В доме экс-президента Франции Николя Саркози прошел обыск

Жан Рофе
43 мин. назад

Полиция провела обыск в доме экс-президента Франции Николя Саркози в рамках расследования дела о возможном финансировании избирательной кампании 2007 года ливийскими властями.

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Николя Саркози, бывший президент Франции, выходит из зала суда в Париже, 17 мая 2023 года
Экс-президент Франции Николя СаркозиФото: Bertrand Guay/AFP/dpa/picture alliance

Полиция провела обыск в доме бывшего президента Франции Николя Саркози. Следственные действия прошли в рамках расследования дела о возможном финансировании его избирательной кампании в 2007 году ливийскими властями. Об этом во вторник, 13 июня, сообщило информационное агентство dpa со ссылкой на судебные источники.

По данным агентства, следователи также допросили бывшего главу государства. Поводом для новых проверок стал отказ от ранее данных показаний главного свидетеля обвинения по этому делу.

Франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин в 2016 году заявил, что в конце 2006 года или в начале 2007 года был посредником при передаче "чемоданов с деньгами" от властей Ливии в МВД Франции, которое тогда возглавлял Саркози. Деньги якобы использовались для финансирования его кампании. Позднее Такиеддин неожиданно отказался от своих слов.

Французские судебные органы расследуют факт оказания давления на свидетеля, отмечает агентство dpa.

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