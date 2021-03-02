Новый приговор Саркози: политический камбэк отменяется?

Экс-президента Франции Николя Саркози 30 сентября суд в Париже приговорил к одному году лишения свободы - за то, что политик потратил на предвыборную кампанию 2012 года 42,8 млн евро вместо разрешенных 22,5 млн. Это уже второй приговор Саркози за текущий год.

В марте, в связи расследованием о нелегальном финансировании его избирательной кампании 2007 года, Саркози был приговорен к трем годам лишения свободы, двум из них - условно. Несмотря на это, до недавнего времени многие эксперты считали участие 66-летнего политика в президентских выборах 2022 года вполне возможным. Однако после второго приговора кажется, что о триумфальном возвращении в Елисейский дворец Саркози можно забыть. Или все-таки нет?

Проигрыш Франсуа Олланду

В 2012 году Николя Саркози не смог переизбраться на пост президента Франции, уступив напрочь лишенному харизмы социалисту Франсуа Олланду.

В 2012 году Николя Саркози проиграл выборы социалисту Франсуа Олланду

Однако, по мнению ряда экспертов, свое политическое влияние в Париже Саркози не растерял до сих пор. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон регулярно ведет с ним доверительные беседы. Кроме того, некоторые министры нынешнего правительства Франции - например, премьер-министр страны Жан Кастекс или глава МВД Франции Жеральд Дарманен - в прошлом пользовались доверием консервативного политика или работали в его команде.

На этом фоне политический камбэк Николя Саркози на выборах главы государства в 2022 году многим наблюдателям казался вполне реалистичным, даже несмотря на заверения самого политика, что он больше не планирует баллотироваться на президентский пост.

Николя Саркози и "дело Беттанкур"

Однако представить себе такое развитие событий становится все труднее. Приговор, вынесенный Саркози в марте 2021 года, был связан с так называемым "делом Беттанкур" и сделал политика первым президентом Пятой Республики, приговоренным к реальному сроку заключения.

Наследница состояния компании L’Oréal Лилиан Беттанкур (фото из архива)

Речь идет о незаконных пожертвованиях от совладелицы французской косметической компании L'Oreal, миллиардерши Лилиан Беттанкур, которые Саркози использовал для финансирования своей избирательной кампании 2007 года.

В 2013 году тогда уже экс-президент был оправдан по этому обвинению, но его телефонные переговоры с адвокатом, перехваченные органами юстиции в рамках расследования другого дела, позволили следствию получить новые улики в его отношении.

Николя Саркози и "дело Bygmalion"

Приговор, вынесенный политику 30 сентября 2021 года, обоснован тем, что в 2012 году Николя Саркози сознательно превысил максимально допустимую сумму расходов на президентскую кампанию, хотя прекрасно знал об ограничениях. Исправительный суд Парижа постановил, в частности, что политик продолжал тратить деньги на предвыборные мероприятия вопреки письменному предупреждению о риске перерасхода, проводя по одному митингу каждый день.

Во время кампании 2012 года Саркози израсходовал на митинги вдвое больше положенного

При этом он пытался скрыть перерасход с помощью фиктивной бухгалтерии, которую вела пиар-компания Bygmalion. Она помогала Саркози и еще 13 фигурантам по этому делу оформлять подложные счета для прикрытия перерасхода на многочисленные агитационные митинги. Позднее политик обвинил фирму в обогащении за счет его предвыборной кампании.

Срок лишения свободы, к которому Саркози был приговорен в рамках этого дела (три года, два из которых - условно), политик будет отбывать дома, с электронным браслетом.

Поддержка Саркози во Франции

Между тем многие французские правые политики, в том числе глава региона Иль-Де-Франс Валери Пекрес, депутат Национального собрания Эрик Клотти и президент Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран, после оглашения приговора выразили Саркози свою поддержку.

"Николя Саркози был великим президентом Республики. Я горжусь, что входила в его правительство и пользовалась его доверием. Я знаю, что он будет бороться до конца, чтобы защитить свою честь, и отправляю ему сегодня послание дружбы", - написала Пекрес на своей странице в соцсети Twitter.

Не медлил со словами поддержки и глава фракции республиканцев в Национальном собрании Кристиан Якоб, также заявивший в социальных сетях, что гордится тем, что Саркози был президентом Франции.

В свою очередь газета LeParisien опубликовала 30 сентября статью о приговоре Саркози со следующим заголовком: "Дело Bygmalion: Саркози осужден, республиканцы все еще у ложа своего идола". "Как водится, бывший президент получает поддержку с правого фланга. Осужден он или нет, он сохраняет за собой важное символическое место в прежней семье, особенно в преддверии президентских выборов", - говорится в статье.

Кто станет кандидатом республиканцев на выборах?

Саркози намерен обжаловать приговор "по делу Bygmalion" - так же, как и решение суда от марта 2021 года. К слову сказать, 30 сентября политик не присутствовал лично в зале суда, однако незамедлительно сообщил через своего адвоката Тьерри Эрзога о намерении подать апелляцию. До ее рассмотрения бывший президент Франции останется на свободе.

В ближайшие недели партия "Союз за народное движение", лидером которой несколько лет был Николя Саркози, должна будет назвать своего кандидата для президентской гонки 2022 года. Будет ли им Саркози, пока не ясно.

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