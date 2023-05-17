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Бывший президент Франции Николя Саркози
Бывший президент Франции Николя СаркозиФото: Matthieu Mirville/ZUMA Wire/IMAGO
Правосудие и законФранция

Экс-президент Франции Саркози не смог обжаловать приговор

Лиза Ламбрехт
12 мин. назад

Экс-президент Франции проведет год в домашнем заключении с электронным браслетом, постановил Апелляционный суд. Адвокаты экс-президента намерены оспорить это решение.

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Бывший президент Франции Николя Саркози проиграл апелляцию на приговор по делу о коррупции и попытке подкупа судьи. Апелляционный суд в Париже в среду, 17 мая, оставил в силе решение, вынесенное в отношении экс-президента Франции в марте 2021 года. Саркози был приговорен к трем годам тюремного заключения, два года из этого срока - условно. Как постановил Апелляционный суд, бывший глава французского государства все же проведет год не в тюрьме, а в домашнем заключении, при этом он должен будет носить электронный браслет.

Команда адвокатов Саркози заявила, что обжалует приговор в Верховном суде. "Николя Саркози невиновен в том, в чем его обвиняют", - заявила адвокат Саркози Жаклин Лаффон. Она добавила, что экс-президент не отказывается от "справедливой борьбы против крайне несправедливого приговора".

Обвинения в адрес Николя Саркози

Судебный процесс против Саркози, начавшийся в конце ноября 2020 года, связан с подозрениями в том, что политик, уже занимая пост президента, пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях Беттанкур.

По данным следствия, в 2014 году он предложил сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу повышение и назначение в Монако в обмен на информацию о ходе расследования. 1 марта 2021 года суд счел доказанным обвинения в адрес бывшего главы государства в коррупции, попытке подкупа судьи и использовании служебного положения. Сам Саркози отвергает все обвинения, заявляя, что он стал жертвой ложных заявлений. 

Ранее Саркози также подозревали в том, что он принимал незаконные пожертвования от совладелицы косметической компании L'Oreal, миллиардерши Лилиан Беттанкур и использовал эти деньги для финансирования своей избирательной кампании в 2007 году. В 2013 году он был оправдан по этому обвинению, но его телефонные переговоры с адвокатом, перехваченные органами юстиции в рамках расследования другого дела, позволили следствию получить новые улики в его отношении.

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