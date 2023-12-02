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Канцлер ФРГ объявил о начале работы климатического клуба

Даниил Сотников
2 декабря 2023 г.

Клуб, объединяющий десятки стран мира, призван облегчить экономические последствия энергетического перехода, заявил Олаф Шольц.

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Канцлер Германии Олаф Шольц на конференции ООН по климату
Канцлер ФРГ на конференции ООН по климатуФото: Joshua A. Bickel/AP/picture alliance

Климатический клуб, учрежденный по инициативе Германии в 2022 году, начал свою работу, объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на Всемирной конференции по климату (СОР28) в Дубае в пятницу, 1 декабря.

Клуб, в который на данный момент входят 36 государств, можно считать "полностью функционирующей" организацией, заявил канцлер. "Теперь мы можем начать", - сказал глава кабмина ФРГ. "Как члены климатического клуба, мы выступаем за совместную работу по разработке правильных стратегий и стандартов для безуглеродной промышленности", - обратился Шольц к главам правительств входящих в клуб стран.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что клуб должен не заменять существующие форматы защиты климата, а дополнять их. "Мы просто укрепляем сотрудничество между странами, которые готовы сделать еще один шаг вперед", - объяснил Шольц. На участников клуба приходится больше половины мирового ВВП, отмечает агентство AFP. Помимо государств Евросоюза и стран "Группы семи" в него входят Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мозамбик, Украина, Чили, Швейцария и Южная Корея. Из крупных экономик членами клуба не являются Бразилия, Китай, Индия и Россия.

Цель клуба - облегчить энергетический переход

Среди заявленных целей климатического клуба - продвижение мер по защите климата и сокращению выбросов парниковых газов, а также облегчение экономических последствий энергетического перехода, перечисляет AFP. 

Среди прочего клуб рассчитывает добиться декарбонизации производства в отраслях с высоким уровнем выбросов парниковых газов, как например, в производстве стали и цемента. Им климатический клуб уделяет особое внимание, подчеркнул канцлер ФРГ. Члены клуба хотят производить сталь и цемент более экологичными способами, но при этом не хотят отказываться от этих планов из-за роста стоимости производства, объясняет AFP.

По мнению федерального правительства Германии, первыми шагами должна стать разработка единых глобальных стандартов для экологически чистого сырья и продуктов, а также руководящих принципов по экологической реструктуризации промышленности. По словам Шольца, подобный переход должен происходить постепенно посредством обмена товарами, ноу-хау и технологиями. Декарбонизированное промышленное производство должно стать "бизнес-моделью будущего", заявил немецкий канцлер.

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