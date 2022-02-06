Канцлер ФРГ Шольц видит прогресс в решении конфликта вокруг Украины

В конфликте вокруг Украины видно "растущее улучшение ситуации". Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил телеканалу ARD в воскресенье, 6 февраля, в преддверии первого визита в США в качестве главы правительства Германии. По его словам, несмотря на то, что взаимные обвинения остаются в центре переговоров России и стран Запада, сторонам удалось продвинуться вперед. Шольц добавил, что он "лично немного горд" достигнутым прогрессом.
Официальный Берлин готов усилить присутствие вооруженных сил ФРГ (бундесвера) в балтийских государствах, отметил глава германского правительства. Шольц вновь выделил два компонента стратегии в отношении Москвы - Запад выражает готовность к диалогу с Россией, однако в случае агрессии в отношении Украины ей придется заплатить высокую цену.
Берлин вновь отверг возможность поставки оружия Киеву
В то же время канцлер вновь отверг возможность поставок Киеву вооружений. "Федеральное правительство на протяжении многих лет придерживается четкого курса - мы не поставляем (вооружения. - Ред.) в кризисные регионы и не поставляем летальное вооружение Украине", - подчеркнул Шольц. Такая позиция Берлина вызывает резкую критику не только в Киеве, но и в Польше, балтийских странах, а также в ряде других государств.
Ранее канцер ФРГ заявил еженедельнику Bild am Sonntag, что цель предстоящей встречи с президентом США Джозефом Байденом в Белом доме - "послать Кремлю единодушное и цельное послание: нарушение суверенитета Украины и ее территориальной целостности принесет России жесткие последствия в политическом, экономическом и геостратегическом плане". С этим согласны все европейские союзники, подчеркнул Шольц.
Москве грозят санкциями за агрессию в адрес Киева
Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ со второй половины 2021 года перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.
Кремль отрицает планы такой операции и обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ. Западные державы призывают Россию отвести войска от границы Украины и грозят жесткими санкциями.
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Автор: Роман Гончаренко