Канада ввела новые санкции в связи со смертью Навального

Власти Канады ввели ограничения в отношении 13 высокопоставленных сотрудников российских силовых ведомств и чиновников, которые "были причастны к жестокому обращению и смерти" российского оппозиционера.

Власти Канады ввели новые санкции в отношении тринадцати высокопоставленных российских чиновников и сотрудников следственных органов, пенитенциарной службы и полиции, которые "были причастны к жестокому обращению и смерти" оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте канадского правительства поздно вечером во вторник, 18 июня.

Речь идет об отравлении Навального в 2020 году нервно-паралитическим веществом "Новичок", задержании в 2021 году в аэропорту, заключении в исправительную колонию при несоблюдении прав, а также "неспособности расследовать причину его смерти и длительной задержке с передачей тела семье", поясняют в документе.

Как отмечает газета "Коммерсант", в положении о специальных мерах в связи с нарушениями прав человека МИД Канады числится 111 человек. В числе последних 13 опубликованных российских имен четыре представителя ФСИН, три прокурора, три судьи, два следователя и начальник исправительной колонии, в которой отбывал заключение Навальный. Часть указанных лиц уже подпадала под санкции Канады в 2023 году, уточняет издание.

Санкции касаются тем войны и прав человека

"Санкции, связанные с Россией, были введены в соответствии с законом о специальных экономических мерах в ответ на серьезность нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также серьезных нарушений прав человека, совершенных в России", - говорится в документе правительства Канады.

Его положения предполагают замораживание активов и запрет на сделки для подпавших под санкции лиц - в частности, совершать сделки с любым имуществом, предоставлять любые финансовые или другие сопутствующие услуги в отношении подобных сделок, предоставлять любые товары, а также оказывать любые финансовые или сопутствующие услуги или в пользу лица, в отношении которого введены санкции.

Евросоюз утвердил санкции из-за смерти Навального

Совет Евросоюза 22 марта утвердил санкции из-за смерти в заключении Алексея Навального. Их ввели в отношении 33 физических и двух юридических лиц за нарушение прав человека, список опубликован на официальном сайте ЕС. Его фигурантам отныне запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в ЕС подлежат заморозке в случае обнаружения.

"Медленное убийство Алексея Навального кремлевским режимом ярко напоминает, как он полностью пренебрегает человеческой жизнью", - заявил глава Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, добавив при этом, что "Путин - это не Россия, а Россия - это не Путин" и что ЕС будет продолжать поддерживать гражданское общество и независимые голоса в РФ.

В числе прочих, под санкции попали многие сотрудники колоний и двое судей Басманного суда Москвы, которые в разные годы выносили решения по делам Навального, также судья, приговоривший Навального к 19 годам колонии особого режима, и судья, отклонивший его иск к ИК-6 из-за 12 суток ШИЗО. В своем заявлении Совет Евросоюза призвал также власти РФ к немедленному освобождению всех политзаключенных, находящихся в тюрьмах страны.

Смерть Навального

ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявила о смерти Алексея Навального в колонии в Харпе днем 16 февраля. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин.