"Камень им угрожает": Пономарев о переносе Соловецкого камня

Глава СПЧ при президенте Фадеев предложил убрать с Лубянской площади Соловецкий камень - памятник жертвам репрессий в СССР. DW поговорила с одним из инициаторов установки камня напротив здания ФСБ Львом Пономаревым.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил, что Соловецкий камень, установленный в 1990 году в память о жертвах сталинского террора, следует убрать с Лубянской площади Москвы. "Люди фактически проводят не акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке - ФСБ, КГБ, НКВД. Они говорят: "Мы здесь, мы все помним, а вы такие же". Значит: надо перенести Соловецкий камень с Лубянки", - сказал Фадеев в интервью РБК.

DW обсудила инициативу главы путинского СПЧ со Львом Пономаревым - правозащитником, одним из сооснователей общества "Мемориал" и инициатором установки Соловецкого камня напротив здания ФСБ в Москве.

"Мне позвонил архангельский "Мемориал". Говорят, решили установить памятник - привезти камень с Соловецких островов. Я им говорю: везите сразу два! Потом позвонил в Моссовет, они на уровне госоргана приняли решение, организовали перевозку камня из Архангельска в Москву, проголосовали, куда поставить. Место выбрали правильное", - вспоминает правозащитник историю установки памятника в российской столице.

Каждый год накануне Дня политзаключенного 29 октября у Соловецкого камня проходила акция "Возвращение имен". Ее участники по очереди зачитывали имена жертв политических репрессий в СССР. Уже несколько лет акцию, проводившуюся с 2007 года, российские власти запрещают под предлогом борьбы с пандемией.

DW: Лев Александрович, как вы в целом встретили заявление Фадеева? Ожидали услышать от него что-нибудь подобное?

Лев Пономарев: Настолько ничтожный человек, что о нем говорить - зря время терять. Пришло его время подстроиться, получить какие-то дополнительные позиции, какие-то "пряники". О чем говорить - он просто мерзавец.

- Вы думаете, это его личная инициатива?

Глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев (фото из архива) Фото: picture-alliance/Sputnik/S. Guneev

- Да, старается. Это естественный шаг - чекисты взяли власть, и с самого начала к этому готовились. Особенно ярко это стало понятно в 2017 году, когда они отметили столетие ФСБ (отсчет ведется именно с 1917 года, когда была основана ВЧК, впоследствии преобразовавшаяся сначала в КГБ, а затем - в ФСБ. - Ред.).

- Фадеев свое решение объясняет тем, что люди у памятника проводят акции не в память о жертвах репрессий в СССР, а против сотрудников сегодняшней ФСБ. Он таким образом признает, что советские спецслужбы все-таки были хуже, и сравнение с ними для сегодняшних - оскорбительно?

- Он, конечно, говорит, что это оскорбительно. Он на них (спецслужбы. - Ред.) работает. Конечно, они неоднократно говорили, что были (в советские времена. - Ред.) издержки, но в целом все было правильно. "Издержки" были, понимаете! Для председателя Совета по правам человека это особенно красиво звучит.

Здесь важно подчеркнуть - это не мы придумали, что они продолжатели дела ЧК. Они сами так говорят.

- Российская власть советское наследие активно использует для строительства своих нарративов. Позиция Путина менялась с того, что он называл Ленина преступником и обвинял в "создании Украины" до того, что распад Советского Союза он называл "крупнейшей геополитической катастрофой". Высказывание Фадеева отражает новый этап взаимодействия российской власти с советским прошлым?

- Если он не просто так говорит, то перенос памятника вполне может быть следующим этапом. Они хотят укрепляться, потому что чувствуют, что земля, возможно, будет уходить из-под ног. И камень им угрожает - его нужно убрать, чтобы не приходили к нему, не стояли под дверями ФСБ и не обвиняли их ни в чем. Поэтому все это - подготовка к новому этапу чекистской власти в России.

Возложение цветов к Соловецкому камню напротив здания ФСБ РФ на Лубянке после смерти политика Алексея Навального Фото: Dmitri Lovetsky/AP/picture alliance

- Вы писали, что сегодня восстанавливаются советские репрессивные традиции в России: преследуются адвокаты (в качестве примера Лев Пономарев приводил процесс над адвокатами Алексея Навального. - Ред.), подсудимые остаются без защиты, и закончиться все может воссозданием "троек". Вы думаете, это умышленное обращение к тому опыту?

- Это не такой простой вопрос. По-моему, это естественный ход событий в условиях репрессий со стороны спецслужб. Они - хозяева. Зачем тратить время на то, чтобы проводить суды? Также рассуждали и в 1937-38 годах.

Я надеюсь, что суд, который продолжается над тремя адвокатами, это просто выплеск в адрес Навального, но мы не знаем, насколько сильно они "закусили удила". Они чувствуют, что сейчас могут сделать все. А через год - неизвестно. Может быть, они начнут ускорять события.

- А в целом, на ваш взгляд, власти России могут брать опыт репрессий в СССР за образец сегодня?

- У них нет другого пути, я бы сказал. Репрессии, которые уже были в России, - они "родные". Все уже отработано, зачем что-то еще искать.

- В СПЧ состояло очень много уважаемых, достойных правозащитников. А теперь его глава говорит, что в России нет репрессий, а есть только "санитарные меры". Что это сегодня за орган, может ли он кому-то помочь?

- Это позорище. Естественно, он должен был исчезнуть. Не может при фашистской власти быть совета по правам человека.

- Вы часто говорите и пишете о европейском пути России. А российская власть в противовес предлагает людям вернуться в прошлое - в Советский Союз. Может, людям в России больше нравится СССР, чем то, что из себя представляет современная Европа?

- Есть наш, как говорят, "пузырь" - в нем 15-20% населения. Есть сумасшедшие сторонники Путина - это 10-15%. А остальные - публика, с которой можно и нужно работать. И мои коллеги в России, правозащитники, стараются это делать.

- Но ведь за три года соотношение противников и сторонников Путина в лучшем случае осталось прежним.

- Сейчас ситуация в социальном плане только ухудшается, и количество людей с претензиями к власти будет только увеличиваться. Это будут, в основном, претензии к местной власти, но, когда люди сталкиваются с тем, что местная власть не может решить проблему, они переводят ее на Путина. Наша задача - помогать переводить это все на Путина, выходить на слой, который "не наш".

Правозащитники защищают людей любых взглядов. Это очень большая среда, она работает в российских регионах, и я намерен ее поддерживать.