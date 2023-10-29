В России проходит акция в память о жертвах репрессий

Акция "Возвращение имен" проходит в 21 городе. Участники зачитывают имена жертв политрепрессий. ЕС высоко оценил усилия активистов в РФ с целью не допустить переписывания истории.

В России в воскресенье, 29 октября, проходит акция "Возвращение имен" в память о жертвах политических репрессий в СССР. Активисты зачитывают имена жертв. Правозащитное движение "Мемориал" и издание "Медуза" ведут прямую трансляцию. Мероприятие проходит в 21 городе России.

В Москве акцию запретили, полицейские перегородили Лубянскую площадь и проход к Соловецкому камню. За ограждение пропускают по три-четыре человека. Среди пришедших возложить цветы к Соловецкому камню были сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов и председатель правления общества Ян Рачинский, дипломаты из Евросоюза, в том числе посол ФРГ в России Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff), а также из США и других стран.

Многолетняя традиция мероприятия "Возвращение имен"

С 2007 года каждый год 29 октября у Соловецкого камня люди по очереди в течение всего дня зачитывали имена жертв политических репрессий советского режима. С 2020-го власти начали отказывать в согласовании "Возвращения имен" под предлогом пандемии коронавируса.

В нынешнем году мэрия Москвы вновь запретила "Мемориалу" проводить акцию, сославшись на коронавирусные ограничения.

Заявление Жозепа Борреля

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в своем заявлении отдал дань памяти жертвам политических репрессий в России и высоко оценил заслуги "тех, кто продолжает работу с целью сохранить память о жертвах и предотвратить попытки манипуляций и стирания исторической памяти о политических репрессиях в этой стране".

"На протяжении последних лет мы стали свидетелями беспрецедентного неуважения к правам человека в России. Запрет таких организаций, как "Мемориал", стал невосполнимой потерей для России и остальной Европы", - заявил Боррель, отметив, что Россия также "искажает историю для оправдания агрессии против Украины".

Раскритиковав усиление репрессий властей РФ против оппозиции, активистов, независимых СМИ, журналистов и критических голосов, Боррель призвал незамедлительно освободить всех политзаключенных в РФ, включая Юрия Дмитриева, Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина, Алексея Горинова, Ивана Сафронова и Алексея Навального. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что властям России придется отвечать за свои действия.

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