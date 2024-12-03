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Глава путинского СПЧ призвал перенести Соловецкий камень

Екатерина Венкина
3 декабря 2024 г.

Валерий Фадеев заявил РБК, что Соловецкий камень в память о жертвах сталинского террора надо убрать с Лубянской площади Москвы.

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Соловецкий камень
Соловецкий камень (29 октября 2023 года)Фото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил, что Соловецкий камень, установленный в 1990 году в память о жертвах сталинского террора, следует убрать с Лубянской площади Москвы.  "Люди фактически проводят не акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке — ФСБ, КГБ, НКВД. Они говорят: "Мы здесь, мы все помним, а вы такие же". Значит: надо перенести Соловецкий камень с Лубянки. Потому что это не акция памяти, а политическая акция. Это упрек тем людям, которые сидят в здании на Лубянке", - пояснил Фадеев свою точку зрения в интервью агентству РБК, опубликованном во вторник, 3 декабря.

По мнению главы СПЧ, цветы следует возлагать у открытого в 2017 году проекта "Стена скорби" на пересечении Садовой-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова.

Акция "Возвращение имен" у Соловецкого камня

У Соловецкого камня 30 октября традиционно проходила акция "Возвращение имен".

Камень привезен из бывшего Соловецкого лагеря, входившего в систему ГУЛага.

В ходе акции "Возвращение имен" любой желающий мог прийти и прочесть имена москвичей, репрессированных в годы Большого террора, и даты их расстрела. Традиция была заложена в 2007 году международным правозащитным обществом "Мемориал". В последние годы власти РФ противодействовали ее проведению, ссылаясь на пандемию.

Глава СПЧ: Сегодня в РФ репрессий нет

Ранее глава Совета по правам человека заявил, что в РФ сегодня нет политических репрессий, и назвал "санитарными мерами" притеснение сторонников Запада.

"Какие-то минимальные ограничения к тем, кто фактически выступает на стороне врага, это не репрессии, это - минимальные санитарные меры", - привело его слова 30 октября агентство "Интерфакс".

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