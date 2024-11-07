Камала Харрис призвала американцев не опускать руки

Выступая с речью перед соратниками, кандидат в президенты США от Демократической партии признала поражение. При этом она подчеркнула, что никогда не откажется от борьбы за свободу.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис публично признала поражение, которое она потерпела от республиканца Дональда Трампа в борьбе за высший государственный пост. "Мы должны признать результат этих выборов", - сказала 60-летняя демократка, выступая с речью перед сторонниками вечером в среду, 6 ноября. Она пообещала обеспечить мирную передачу власти. Ранее Харрис позвонила Трампу по телефону, чтобы поздравить его с победой.

"Основной принцип американской демократии гласит: "Если мы проигрываем выборы, то мы принимаем результат". Это отличает демократию от монархии или тирании", - сказала Харрис в своей речи в Университете Говарда в Вашингтоне.

При этом она подчеркнула, что даже если она "признает свое поражение на выборах, то никогда не откажется от той борьбы, на которой зиждилась ее предвыборная кампания - от борьбы за свободу".

Харрис пообещала продолжать борьбу за свободу

Камала Харрис призвала сторонников не терять мужества. "Не отчаивайтесь. Сейчас не время опускать руки. Сейчас время засучить рукава. Я знаю, что у многих людей чувство, что мы вступаем в темное время. Но лишь в темноте можно увидеть звезды. Теперь от Америки зависит, наполнит ли она небо звездами", - сказала она.

По словам Харрис, ее сердце полно благодарности, доверия, любви и решимости. "Результат этих выборов - не такой, какого мы хотели, за что мы боролись и за что мы голосовали. Но тот свет, который обещает Америка, будет светить все ярче, покуда мы не сдаемся и продолжаем борьбу", - отметила она.

Камала Харрис выступила с речью в университете, где она училась. Она не выступила перед сторонниками в ночь перед выборами, соратники напрасно ждали ее. Во время ее речи на следующий день среди собравшихся можно было видеть много разочарованных, некоторые плакали. Дональд Трамп одержал победу с неожиданно большим перевесом. Результаты голосования были ясны еще задолго до завершения подсчета голосов.