Какую песню Окуджавы любит подпевать Меркель

Булат Окуджава родился 9 мая 1924 года в семье партийных деятелей. В 13 лет он стал сыном "врагов народа": сначала расстреляли его отца, потом арестовали мать. В 17 лет он ушел на войну, а после работал сельским учителем русского языка и литературы, публиковал стихи, выступал с песнями. Слава пришла к Булату Окуджаве в 1960-е годы, начались его первые концерты. Барда узнала вся страна после выхода фильма "Белорусский вокзал", где прозвучала его знаменитая "Нам нужна одна победа". После этого песни Окуджавы звучали в почти сотне кинофильмов ("Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья"...).

В Германии главным популяризатором творчества Булата Окуджавы и его другом стал Эккехард Мас (Ekkehard Maaß) - бард, журналист и переводчик. Он был близко знаком с советским бардом, переводил и исполнял его песни, выпустил несколько книг об Окуджаве. К столетию друга Эккехард Мас издал книгу "Bulat Okudschawa: Mein Jahrhundert. Lieder und Gedichte". Он рассказал DW о том, как познакомился с бардом и какую песню Окуджавы больше всего любит Ангела Меркель (Angela Merkel).

Ангела Меркель в литературном салоне Эккехарда Маса, май 2024 года Фото: Ekkehard Maaß

"Он пел о том, о чем в Советском Союзе нельзя было говорить"

DW: Как вы стали друзьями с Булатом Окуджавой?

Эккехард Мас: В декабре 1976 года у Булата были первые гастроли в ГДР, во Дворце республики. За две недели до концерта мой друг, бард Вольф Бирман (Wolf Biermann) поехал выступать в ФРГ, и его не пустили обратно. Это вызвало большой шум в ГДР, мы собирали подписи в его поддержку, и было очень большое напряжение в обществе.

После концерта я хотел подойти к Булату, но никак не мог к нему пробиться, он был окружен кольцом женщин, женами крупных российских дипломатов. Тогда я взял бумагу и написал записку на русском языке: "Дорогой Булат, я хочу тебе рассказать, что у нас происходит. Я Экке Мас, друг Вольфа Бирмана". И эту бумагу я ему передал прямо над головами женщин. Он взял, прочитал, положил в карман пиджака и мне сказал какой-то номер, четыре цифры. В этот момент меня схватили и вывели из зала.

У меня были четыре цифры - номер телефона в гостинице, где остановился Булат, и вечером я уже звонил ему. В тот приезд Окуджавы в Берлин мы встретились три-четыре раза. Он тогда подарил мне свою книжку, маленький сборник с его текстами. Я стал переводить и исполнять его песни. Шаг за шагом я понял, о чем писал Булат, узнал о времени Сталина, этой жестокой эпохе, о страданиях войны. Один раз Окуджава сказал: "Все мои песни грустные, только ритм меняется". Он пел о том, о чем нельзя было в Советском Союзе говорить.

- Каким человеком был Булат Окуджава?

- Очень добрым, хорошим человеком. Я долго не знал истории его семьи. Потом Окуджава написал маленькую книжку "Упраздненный театр". Там он говорит о своем детстве и своей семье. Когда ему было 13 лет, арестовали брата отца, дядю Мишу. Позже арестовали и расстреляли другого брата отца, а в 1942 году убили его тетю Ольгу. Мать Булата лично знала Берию, ходила к нему просить за своего мужа. И заканчивается эта маленькая книжка о детстве Булата на том, как в 1937 году, ночью, и маму забрали. Булату было 13 лет.

- Как получилось, что вы стали главным главным популяризатором творчества Окуджавы в Германии?

- Я узнал о том, что существуют Высоцкий и Окуджава от моего друга Вольфа Бирмана в 1971 году. Тогда он переводил эту известную песню Булата "Песенка о моей жизни" ("А как первая любовь…"). И это прекрасный, очень сильный перевод. И из-за того, что мне приходилось общаться с советскими солдатами, я немного знал русский. Я сразу понял, это будет моя задача - заниматься этими песнями, переводить и исполнять. После того первого знакомства с Булатом в 80-е годы я несколько раз был у него в Москве. И он, когда уже потом пришли более свободные 90-е годы, часто был в Берлине.

Мой первый публичный концерт в 1978 году с песнями Булата был запрещен. И тогда я стал организовывать домашние концерты в своей квартире. Она располагалась на первом этаже, в ней было темно и холодно, но там была очень большая кухня. Пять на пять метров или даже больше. Это были диссидентские вечера, куда приходили полулегальные писатели, поэты. Когда открыли архивы "штази", я узнал, что между нами были и их агенты. Когда я читал досье, составленное на меня, у меня дрожали колени. Мне все время грозила тюрьма. Абсурд в том, что мой самый страшный стукач, который хотел, чтобы меня посадили, невольно оказался моим спасителем, потому что, если бы меня тогда арестовали, ему пришлось бы стать единственным свидетелем, а "штази" не хотели его потерять как агента. Только поэтому меня не арестовали.

Когда это стали разрешать, я выступал везде, где было можно: в церквях, в общинах, в маленьких клубах. Стал в ГДР известен как человек, который переводит и поет песни Булата. И это дело я продолжаю до сих пор. Мой литературный салон стали посещать знаменитые советские, московские и ленинградские писатели, Андрей Битов очень часто бывал здесь, Чингиз Айтматов, Евтушенко, Белла Ахмадулина, Данил Гранин, Сорокин, Ерофеев и другие художники и писатели. Это был мой самый главный проект, чтобы в этом литературном салоне встречались творческие люди из восточного мира и нашего мира.

"Как будто это советская диктатура возродилась сейчас в правлении Путина"

- Почему сегодня немецкий слушатель сохраняет интерес к творчеству Окуджавы? Что его сегодня привлекает в этих песнях?

- У нас сейчас есть очень трудная ситуация. Есть такое ощущение, как будто это советская диктатура возродилась сейчас в правлении Владимира Путина. Очень многих волнует война в Украине. Есть напряжение в нашем обществе. Например, я хотел выступить в Театре Галли в Берлине. Мне отказали, потому что русского барда сейчас не время показывать, сказали: "У нас работает украинка, и это будет неудобно". С другой стороны, люди из ГДР часто путешествовали в СССР и имели там друзей. У каждого интеллектуала во времена ГДР была библиотека с книгами советских писателей. И эти люди старшего поколения сейчас с этими песнями Булата вспоминают это время. Есть такая ностальгия.

- К вам на вечер в честь столетия со дня рождения Окуджавы приходила Ангела Меркель. Как экс-канцлер познакомилась с его творчеством?

- Знаете, я случайно встретился с Ангелой Меркель на дне рождения Войльфа Бирмана. Оказалось, что она немножко говорит по-русски, и тоже в молодости путешествовала по Советскому Союзу. Тогда она и узнала песни Булата, когда с друзьями слушала его у костра. Ей очень нравится песня "Ах Арбат, мой Арбат", она даже подпевает ее немного.

Это очень интересная песня, сейчас мы не можем представить, сколько стоит за этим маленьким произведением. Тогда это было немыслимо, написать: "Арбат, ты мое призвание". Как он может советский человек сказать, что Арбат его призвание, а не исторические задачи рабочего класса. Арбат его религия, а не марксизм-ленинизм. А "Арбат мое отечество"? Как это он может?! Отечество его - Советский Союз!

И так в его песнях есть много маленьких, очень симпатичных деталей, которые он передает без шума, без пафоса, очень просто. Он поет там: "Ты и радость моя, и моя беда". Это студенческая песня, которую поют в кругу друзей, но за ней стоит огромная грусть.