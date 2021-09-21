 Вольф Бирман: Лукашенко боится женщин больше, чем мужчин | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 05.10.2021

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Беларусь

Вольф Бирман: Лукашенко боится женщин больше, чем мужчин

Легендарный немецкий бард и бывший диссидент из ГДР передает присужденную ему литературную премию Марии Колесниковой. В интервью DW он рассказал, что заставило его пойти на такой шаг.

Немецкий бард Вольф Бирман

5 октября в Немецкой национальной библиотеке во Франкфурте-на-Майне состоится торжественная церемония, во время которой легендарному немецкому барду и бывшему диссиденту из ГДР Вольфу Бирману (Wolf Biermann) вручат престижную литературную премию имени Овидия. Однако 84-летний лауреат примет эту награду лишь для того, чтобы сразу передать ее одному из лидеров белорусской оппозиции - Марии Колесниковой, которая находится в заключении с 2020 года. О своем намерении это сделать Бирман объявил еще в сентябре.

Награду от имени оппозиционного политика, признанного международной правозащитной организацией Amnesty International узником совести, должна получить ее адвокат Людмила Казак.

DW поговорила с Вольфом Бирманом о том, что побудило его передать премию имени Овидия Марии Колесниковой и как он оценивает ситуацию в Беларуси.

DW: Господин Бирман, почему вы решили передать награду за свои творческие достижения Марии Колесниковой?

Вольф Бирман: Мария Колесникова - вдохновляющая икона сопротивления диктатору в Беларуси, и в то же время она беззащитна и заключенна в застенки по милости приспешников Александра Лукашенко.

Мария Колесникова

Мария Колесникова

Она стояла перед той же дилеммой, что и ее мужественные друзья: остаться или уйти. И выбрала более трудный путь. Я не смогу спасти ее, но я хочу ее поддержать. Защищая ее, я также защищаю всех тех из нас, кто верит в свободную демократическую Европу. Кстати, прекрасную идею передать эту премию Марии Колесниковой мне подал немецкий историк Илько-Саша Ковальчук (Ilko-Sacha Kowalzcuk).

- Глядя на события, происходящие в последние годы в мире, создается впечатление, что происходит возрождение тоталитарных режимов. Что думаете об этом вы - особенно в связи с вашей собственной биографией?

- Вы абсолютно правы. Назовем это возрождением подлецов во всем мире. Если бы белорусы не знали, что Путин со своей армией придет на помощь своему другу Лукашенко, диктатора давно бы сместили с исторической сцены.

Вольф Бирман во время выступления в Кельне в 1976 году

Вольф Бирман во время выступления в Кельне в 1976 году

При различных диктаторских режимах, в том числе в Восточном блоке до его распада, между повстанцами и борцами за свободу всегда существовала глубокая связь. С одной стороны, они идут совершенно разными путями, с другой - они солидарны между собой. И это единственный способ выстоять в борьбе против диктатуры.

- На церемонии награждения вы исполните свою песню "Воодушевление" - причем как на немецком, так и на белорусском языке. А что воодушевляет сейчас лично вас?

- Настоящий подъем чувств и повышенная готовность к деятельности – впрочем, вам это известно и без меня – в основном приходят от глубокого отчаяния. Такое возможно лишь в кризисной экзистенциальной ситуации. И раз уж мы ведем нашу беседу в Германии, я хотел бы напомнить вам: нам, немцам, никогда еще не жилось так хорошо, как сейчас. У немцев все чересчур хорошо - по сравнению с состоянием, в котором пребывает человечество, частью которого мы, кстати, все еще являемся. Мир, свобода, благосостояние, - некоторые наши современники слишком быстро забывают о том, что имеют.

Я желаю белорусскому народу, чтобы ему удалось освободиться от жестокого диктатора Лукашенко. Мое глубокое почтение - женщинам. Диктатор Лукашенко боится женщин даже больше, чем мужчин. Это нечто поразительно новое в вечной борьбе человечества за свободу.

Стихотворение "Ermutigung" ("Воодушевление") на немецком и белорусском языках:

Ermutigung

Du, lass dich nicht verhärten
In dieser harten Zeit
Die allzu hart sind, brechen
Die allzu spitz sind, stechen
Und brechen ab sogleich
Und brechen ab sogleich

Du, lass dich nicht verbittern
In dieser bitt'ren Zeit
Die Herrschenden erzittern
Sitzt du erst hinter Gittern
Doch nicht vor deinem Leid
Auch nicht vor deinem Leid

Du, lass dich nicht erschrecken
In dieser Schreckenszeit
Das woll'n sie doch bezwecken
Dass wir die Waffen strecken
Schon vor dem großen Streit
Schon vor dem großen Streit

Du, lass dich nicht verbrauchen
Gebrauche deine Zeit
Du kannst nicht untertauchen
Du brauchst uns und wir brauchen
Grad deine Heiterkeit
Grad deine Heiterkeit

Wir woll'n es nicht verschweigen
In dieser Schweigezeit
Das Grün bricht aus den Zweigen
Wir woll'n das allen zeigen
Dann wissen sie Bescheid
Dann wissen sie Bescheid

Вольф Бірман

Падтрымка
Пэтэру Хухелю

Гэй, ня дай сабе зрабіцца жорсткім
У гэтыя суворыя часы.
Занадта цвёрдыя, каб зламацца.
Занадта вострыя, каб стачыцца
І каб разбіцца.

Гэй, ня дай сябе атруціць горыччу
У гэтыя горкія часы.
Гаспадары краіны дрыжаць.
Ты сядзіш за кратамі,
Але не перад сваёй пакутай.

Гэй, ня дай сябе запужаць
У гэтыя страшныя часы.
Яны гэтага й дабіваюцца.
Каб мы склалі зброю
Перад вялікай бітвай.

Гэй, ня дай сябе скарыстаць.
Скарыстай свой час.
Ты ня можаш проста так патануць.
Табе патрэбныя мы. І нам патрэбная
Твая бадзёрасьць.

Мы ня хочам нічога замоўчваць
У гэтыя маўклівыя часы.
Зялёныя парасткі прабіваюцца з галінак.
Мы хочам паказаць гэта ўсім.
Каб яны даведаліся, у чым рэч.

Для справки: литературная премия имени Овидия присуждается ПЕН-центром немецкоязычных авторов за рубежом раз в два года. О решении наградить Вольфа Бирмана было объявлено еще в 2020 году, но из-за пандемии вручение премии было отложено.

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