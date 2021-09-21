Немецкий бард отдаст присужденную ему Премию имени Овидия Марии Колесниковой

Известный немецкий бард и бывший восточногерманский диссидент Вольф Бирман (Wolf Biermann) намерен передать белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой присужденную ему Премию имени Овидия. "С тех пор как народ Беларуси наконец-то вышел на улицы против диктатора Александра Лукашенко, (…) Мария Колесникова стала иконой гражданского и мирного сопротивления", - написал 84-летний Бирман в заявлении, о котором во вторник, 21 сентября, сообщает агентство dpa.

По его словам, 5 октября во Франкфурте-на-Майне он примет награду, чтобы в "кратчайшие сроки" передать ее Колесниковой. "Сколь высоко бы мы ни почитали музыканта и борца за свободу, это вряд ли сможет освободить Марию. Если я посвящу ей мою песню "Ermutigung" ("Ободрение") и спою ее, то это будет пищей для души ей и ее единомышленникам за решеткой", - написал он далее.

Вольф Бирман был правозащитником и критиком режима в ГДР. В ноябре 1976 года власти в Восточном Берлине лишили его гражданства.

Премия имени Овидия присуждается ПЕН-центром немецкоязычных авторов за рубежом раз в два года. Решение о награждении Бирмана было объявлено еще в 2020 году, но из-за пандемии вручение премии было отложено.

Дело Марии Колесниковой

Белорусский музыкант Мария Колесникова, 12 лет жившая в Штутгарте, в 2020 году вернулась в Беларусь, где стала координатором штаба оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико. После его ареста она стала одной из ключевых фигур протеста против режима Лукашенко. Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года на белорусско-украинской границе.

В начале сентября Минский областной суд признал Колесникову виновной по трем статьям УК Беларуси - в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности и приговорил к 11 годам тюрьмы.Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

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