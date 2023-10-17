Как живут и сколько зарабатывают вебкам-модели в РФ?

Почему вебкам-индустрия пользуется популярностью среди российской молодежи и с какими проблемами столкнулись модели из РФ после начала войны в Украине, выяснила DW.

Уголовное дело о деятельности вебкам-студии Cosmo, по которому проходит 13 человек (владелец бизнеса, три администратора и девять моделей) передано в суд, сообщила 13 октября пресс-служба УМВД по Омской области. Фигурантов обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

Данный кейс - один из многих примеров борьбы правоохранительных органов РФ с представителями "серого" бизнеса в области предоставления интимных онлайн-услуг. Рейды по вебкам-студиям в российских городах с 2021 года активно освещаются в СМИ, но привлекательность вебкам-индустрии от этого не страдает.

Почему вебкам-моделинг популярен среди российской молодежи

Как отмечают опрошенные DW модели, основным поводом для занятия вебкамом в России является стабильный доход, который превышает среднестатистическую зарплату по стране (по данным Росстата, за II квартал 2023 года среднемесячная заработная плата по РФ составляет 73 534 рублей).

На официальных сайтах вебкам-студий есть специальные калькуляторы, с помощью которых модель может высчитать свой потенциальный доход. Так, петербургская вебкам-студия Exotica при графике 5/2 и восьмичасовом рабочем дне обещает ежемесячный заработок в размере 120 000 рублей.

Если говорить о вебкам-фрилансерах, то новая модель уже в первый день может заработать около 20 долларов, при базовом знании английского языка - до 75 долларов, а опрятная внешность, наличие качественной видеоаппаратуры и секс-игрушек повышает заработок до 200 долларов и выше.

"У меня хорошая специальность, и мне поступало много достойных предложений по работе после окончания университета, но уровень дохода там не сопоставим с вебкам-деньгами", - подчеркивает в разговоре с DW модель Ангелина (имена всех моделей изменены в целях сохранения анонимности).

Порнографический контент в интернете Фото: Andreas Franke/picture alliance

По наблюдениям девушки, на фоне войны в Украине конкуренция стала больше, а число россиянок на вебкам-платформах приумножилось. Отчасти эта тенденция связана с тем, что многие граждане РФ приняли решение релоцироваться в страны ближнего зарубежья из-за своей антивоенной позиции и на новом месте столкнулись с трудностями при поиске официального трудоустройства.

Однако достичь успеха в вебкам-бизнесе не так просто, как может показаться на первый взгляд. "В месяц я работаю 14 дней, дневная смена длится не более шести часов. В итоге получается до 1000 долларов после выплаты всех комиссий. Конкуренция очень большая. Приходится активно заниматься продвижением аккаунта, придумывать персональные предложения, чтобы завлечь клиентов в приватный чат, где оплата больше", - отмечает другая модель из России Екатерина.

По словам девушки, работа в вебкаме требует много энергии, широкого кругозора, знания языков, психологии и способов продвижения, так как не всегда общение с клиентами носит интимный характер. Парни в вебкам-индустрии зарабатывают гораздо меньше моделей-девушек. Так, вебкам-модель Олег рассказал DW, что до начала войны в Украине его доход редко превышал 700 долларов, сейчас ситуация стала еще хуже.

Как повлияла на работу вебкам-моделей из РФ война в Украине

Полномасштабное вторжение РФ в Украину изменило жизнь многих россиян. Вебкам-модели не стали исключением. По словам Ангелины, она впервые столкнулась с оскорблениями по национальному признаку со стороны иностранных клиентов и была заблокирована на популярной в вебкам-индустрии площадке OnlyFans из-за российского гражданства.

Площадка OnlyFans заблокировала аккаунты вебкам-моделей из России после начала войны в Украине Фото: Nikolas Kokovlis/imago images/NurPhoto

Правда, заработок Ангелины от этого снизился незначительно. Сейчас девушка ведет трансляции на площадке Chaturbate. Ее месячный доход с платформы после оплаты комиссии сайту и процента за вывод средств в среднем составляет 2223 долларов. При этом девушка работает только 17 дней в месяц, а ее смены длятся не более четырех часов.

"Аккаунт на OnlyFans ежемесячно приносил около 300 долларов. Также у меня есть страничка на платформе Fansly, но там редко набирается даже 100 долларов", - отметила Ангелина в беседе с DW.

Еще одной проблемой стали экономические санкции в отношении РФ из-за начала войны в Украине. Российским пользователям пришлось отказаться от привычных способов получения денег от трансляций и в сжатые сроки освоить новые площадки. Зарплату модели чаще всего выводят с помощью криптовалют или зарубежных платежных систем, предпочитая уклоняться от уплаты налогов.

"Раньше выводила деньги через Paxum, после войны пришлось перейти на Binance и Huobi. Сильно из-за этого нервничала, но в итоге оказалось, что эти варианты гораздо выгоднее в плане курса и комиссии", - говорит Ангелина.

В сентябре 2023 года Binance заявил об уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX. "Слышала, что для россиян организуют какой-то плавный переход. Посмотрим, как все сложится в итоге", - отмечает девушка.

"В чате меня называли "русским орком"

После начала войны принадлежность к РФ стала нервировать подписчиков-иностранцев. Посетители вебкам-сайтов идентифицируют моделей из России по специфическому акценту и славянской внешности.

Чтобы избежать агрессии в свой адрес, многие модели говорят клиентам, что ведут трансляцию из Украины или Беларуси. Некоторые девушки в первые месяцы войны специально притворялись украинками, чтобы заработать больше. Однако администраторы вебкам-сайтов быстро пресекли этот тренд блокировкой аккаунтов.

Посетители вебкам-сайтов идентифицируют моделей из России по акценту и славянской внешности Фото: PA Wire/picture alliance

Россиян от оскорблений в чате не спасает даже открытая антивоенная позиция. "В первый месяц после начала войны я столкнулась с настоящей волной хейта. Мне грубили в чате, называли "русским орком". Постоянные клиенты, зная мое отношение к войне, часто за меня заступались, это было очень приятно", - отмечает Ангелина.

Об агрессивных комментариях в свой адрес рассказывает и Екатерина, которая ведет трансляции на площадке LiveJasmin. "Не успеваю блокировать мемберов, которые норовят позлее задеть меня из-за того, что я русская. На сайтах есть возможность поместить некоторые слова в бан, чтобы не видеть их в чате, но они остаются скрытыми только для модели", - говорит девушка.

По словам Екатерины, политические споры в чате трансляции распугивают клиентов, оставляя модель без трафика и донатов. Однако, как отмечает вебкам-модель Олег, к 2023 году градус агрессии по отношению к россиянам на площадках значительно снизился. "Оскорбления были лишь первое время. Сейчас всем все равно. Многие понимают, что виноваты не русские, а российские власти", - подчеркивает он.

Об официальной приостановке сотрудничества с обладателями российских паспортов заявил только сервис OnlyFans, объяснив свою позицию трудностями с переводом денег в Россию. Остальные площадки, которые отказались ответить на официальный запрос DW, до сих пор доступны для моделей из РФ. Но для работы на них приходится пользоваться VPN-сервисами.

Какое наказание грозит за занятие вебкамом в России

В действующем законодательстве РФ вебкам-бизнес не прописан, поэтому прямого запрета на него нет. Но есть несколько нюансов. Как отмечает юрист Андрей Попов из коллегии адвокатов "ЮРКОН", за занятие вебкамом в России могут привлечь к ответственности по 242 статье УК РФ - о демонстрации и рекламе порнографических материалов.

За это моделям может грозить лишение свободы от двух до пяти лет. Если следствие докажет, что деятельность осуществлялась группой лиц по предварительному сговору, наказание возрастет до шести лет заключения.

Однако, по словам юриста, правоохранительные органы чаще привлекают к уголовной ответственности администраторов и основателей вебкам-студий. Моделей они практически не трогают.

В женской исправительной колонии. За занятие вебкамом в РФ могут привлечь к ответственности по 242 статье УК РФ Фото: Roman Sokolov/TASS/dpa/picture alliance

"В моей практике было два случая, когда сотрудники приходили с обысками в подобные студии и возбуждали реальные уголовные дела. Ко мне обращались две девушки, которые там работали. В отношении первой вообще не стали возбуждать уголовное дело, а в отношении второй - прекратили", - заявил Попов в разговоре с DW.

При этом он добавил, что сами организаторы тоже редко получают суровые наказания. "Если человек ранее не был судим и признал свою вину, то дело заканчивается условным сроком", - отметил адвокат.

Административное наказание, по словам Попова, может грозить моделям, которые ведут парные трансляции с человеком своего пола. Такие стримы попадают под статью 6.21 административного кодекса о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений" и караются штрафом от 100 000 до 200 000 рублей.

Чтобы минимизировать риск уголовного преследования и получать больше, модели стараются не сотрудничать с вебкам-студиями и регистрируются на площадках самостоятельно. Тем не менее, несмотря на пристальное внимание со стороны правоохранителей, студии не спешат прекращать свою деятельность. Нередко администраторы напрямую рассылают девушкам характерные вакансии в мессенджерах и социальных сетях.

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