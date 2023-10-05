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Российские политзаключенные призвали к однодневной голодовке

Виталий Кропман
5 октября 2023 г.

Российские оппозиционеры, приговоренные к длительным срокам лишения свободы, призвали считать День памяти жертв политических репрессий, который отмечают 30 октября, Днем политзаключенных и провести в этот день голодовку.

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Акция "Возвращение имен" в Москве
Фото: DW/E. Samedova

Несколько отбывающих длительные сроки заключения российских оппозиционеров призвали считать День памяти жертв политических репрессий, который в России отмечают 30 октября, Днем политзаключенных и провести в этот день однодневную голодовку солидарности. Соответствующее обращение опубликовано в четверг, 5 октября, в  Telegram-канале Алексея Навального. Кроме самого Навального, приговоренного к 19 годам колонии особого режима по  "экстремистским" статьям, его подписали Владимир Кара-Мурза, Вадим Останин, Лилия Чанышева, Даниэль Холодный и Илья Яшин.

В обращении напоминается, что "30 октября 1974 политзаключенные Кронид Любарский и Алексей Мурженко в Дубровлаге учредили день политического заключенного, чтобы добиться признания статуса политзека, отмены ограничений в переписке, посылках и передачах, увеличения количества свиданий с родственниками, получения полноценной медицинской помощи". "Главным жестом солидарности в этот день сталa символическая однодневная голодовка, которую держали не только политзеки, но и многие вольные люди", - указывают подписанты обращения, отмечая, что многие заключенные считали "последним делом" принимать пищу в этот день, несмотря на то, что за голодовку их ждало наказание.

Призыв поддержать политзаключенных голодовкой

После развала советской системы, указывают оппозиционные политики, в стране на какое-то время исчезли политзаключенные, и в этот день стали проводить День памяти жертв политических репрессий, а его главным событием была организованная обществом "Мемориал" акция "Возвращение имен", во время которой люди вспоминали безвинных жертв сталинского режима. "Сегодня, в 2023 году, "Мемориала" больше нет, он официально ликвидирован властью. А политзаключенные снова есть, и много. Власть в России возвращается к своим корням: арестам, репрессиям, закрытым процессам, демонстративному беззаконию под вывеской "суд", - отмечается в заявлении.

В этой ситуации, пишут российские политзаключенные, "мы считаем правильно и нам обратиться к корням и традициям". Оппозиционные политики призвали всех политзаключенных и тех, кто хочет выразить им поддержку, присоединиться к акции и отказаться от приема пищи в этот день

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Пост в Telegram-канале Алексея Навального

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