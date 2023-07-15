Как выучить язык? Белорусы в эмиграции говорят о своем опыте

DW поговорила с белорусами в эмиграции о том, как и для чего они учат иностранный язык в странах проживания. Многие поделились своим секретом успешного погружения в языковую среду.

"Я начала учить немецкий в машине, когда мы ехали в Швейцарию: скачала приложение для изучения языка, смотрела видеоуроки", - рассказывает Инна Зайцева, прославившаяся как "бчб-невеста", потому что выходила на протесты 2020 года в Беларуси в бело-красно-белом (бела-чырвона-белым) свадебном платье. В конце 2020 года женщине с семьей пришлось эмигрировать в Украину. Летом 2022 года ни она, ни ее муж не смогли продлить там ВНЖ и решили переехать в Швейцарию. "Я понимала, что нет времени раскачиваться, что я должна позаботиться о своей семье, о детях, что мне нужна работа", - рассказывает белоруска.

Инна Зайцева: "Читаю уже четвертую книгу на немецком"

По словам Инны, в Швейцарии можно найти работу и без знания языка, но низкооплачиваемую. Поэтому вначале Инна занималась самостоятельно по два-три часа в день, позже - дистанционно с репетитором. "Мы не стали ждать бесплатных курсов, наняли свою подругу для индивидуальных уроков. Я и мой муж занимались по полтора часа четыре раза в неделю", - рассказывает женщина. Кроме этого, по ее словам, был и "огромный кусок самостоятельной работы". "Мы разделили день пополам: полдня муж сидит с детьми, полдня - я. Мы не работали, нам дали пособие и жилье. Я просыпалась и полдня занималась только языком, ничего другого", - вспоминает Инна.

Инна Зайцева в бело-красно-белом свадебном платье Фото: privat

За первые полгода белоруска подтвердила знание немецкого на уровне А2 (элементарном. - Ред.). Потом пошла на профессиональные курсы по уборке. "В Швейцарии есть дипломы для любого уровня работы. Из самых простых мне больше всего нравится уборка, - объясняет собеседница. - На курсах уровень языка начал расти, потому что там не было русскоговорящих".

Преподаватели удивлялись тому, что за семь месяцев Инна смогла выучить немецкий. Сейчас она работает как индивидуальный предприниматель, занята три дня в неделю, чтобы оставалось время для изучения языка.

"Мой уровень немецкого вырос до среднего: я смотрю фильмы с субтитрами, читаю уже четвертую книгу на немецком, по-прежнему отрабатываю грамматику", - рассказывает Инна. Она планирует за год достигнуть уровня языка выше среднего и поступить в Швейцарии в магистратуру по специальности психология. "Как только хочется лениться, вспоминаю, что магистратуру придется отложить еще на год, поэтому все свободное время я уделяю немецкому. Это зубрежка в лучшем смысле этого слова, как хотел мой папа, когда мне было лет 14", - шутит "бчб-невеста".

Ученый Олег Дорошевич выучил литовский в 68 лет

Ученый Олег Дорошевич в Беларуси руководил проектом по ранней диагностике хронических заболеваний. В 2020 году он собирал подписи за выдвижение Валерия Цепкало кандидатом в президенты, за участие в протестах получил 14 суток административного ареста и штраф и в 68 лет вынужден был уехать из РБ. Сейчас он живет в Литве, втянулся "в общественную работу с белорусской диаспорой", консультирует белорусов по вопросам здоровья. А еще за несколько месяцев выучил литовский. Дорошевич признается, что планировал начать в Литве врачебную практику, но получить лицензию, к сожалению, не смог - из-за отсутствия ряда документов, которые при задержании в 2020 забрали белорусские силовики. Тем не менее, благодаря языку, по его словам, "социализация в литовском обществе прошла успешно".

В изучении литовского языка белорусскому ученому помогла методика болгарского профессора Лозанова, о которой он узнал еще в юности. Суть метода - глубокое погружение в языковую среду. Поэтому после переезда в Литву белорус первым делом записался в библиотеку, проводил там по шесть часов - слушал выступления местных политиков, хранящиеся в фондах библиотеки, переводил их на русский, составил по ним для себя учебное пособие. Олег признается, что уже через месяц начал понимать язык. "Самый трудный момент - практика. Чтобы начать говорить, надо пробовать. Я стал общаться, ходить на какие-то мероприятия, оттачивал язык. Главный принцип - не бояться делать ошибки", - уверен белорус.

IT-специалист Андрей: "Хотел понимать литовский хотя бы на начальном уровне"

Андрей (имя изменено) работает в сфере IT и живет в Литве с марта 2022. Сразу после переезда мужчина пошел на онлайн-курсы литовского языка для иностранцев. "Хотел понимать язык хотя бы на начальном уровне, чтобы просто читать надписи. На мой взгляд, в самом начале важно выучить какие-то общие фразы, а также числительные - чтобы объясниться в магазине или понять прогноз погоды по радио", - рассказывает Андрей.

Белорус говорит, что посещал курсы три месяца, потом оставил, потому что не было времени, "надо было подтягивать английский, который нужен для работы". При этом Андрей продолжает учить литовский "пассивно": читает что-то в интернете, старается использовать язык в бытовых ситуациях. "Пытаюсь, например, в магазине что-то спрашивать на литовском. Иногда мне сложно понять, что мне отвечают, но, по крайней мере, я практикуюсь, - отмечает Андрей. - Если диалог длинный, я прошу перейти на английский или русский".

По наблюдениям собеседника, примерно половина его коллег, переехавших в Литву, стали учить язык. Он считает, что многие белорусы не учат литовский, потому что не знают, как долго еще будут оставаться в этой стране, к тому же "в Вильнюсе почти все знают либо русский, либо английский", что снижает "стимул для изучения литовского".

Врач Ольга: "Я стимулировала себя на общение на польском"

Врач Ольга (имя изменено) переехала в Польшу два года назад. Язык начала учить на онлайн-курсах за несколько месяцев до эмиграции. После переезда белоруска интенсивно занималась с репетитором и старалась погрузиться в языковую среду. "В неделю было четыре урока и, безусловно, началось живое общение, - рассказывает собеседница. - Например, перед походами к местным врачам или в какие-то учреждения, я писала в блокноте костяк разговора. Так я стимулировала себя на общение, потому что без него результата не будет". Что касается изучения медицинской лексики, то белоруске помогло чтение профессиональной литературы. Ольга говорит, что когда у нее не было репетитора, то учила язык самостоятельно: смотрела фильмы, читала, слушала аудиокниги.

"В Польше много бесплатных курсов, например, при библиотеках, но это очень медленный темп изучения, к тому же такой формат мне не подходит из-за графика работы", - признается белоруска. Успехов в новом языке, убеждена Ольга, можно добиться только при комплексном подходе и длительном изучении, но при этом важно и не перегружать мозг. "Пусть у меня сейчас средний уровень грамматики, но мне важно, что я понимаю людей, а они понимают меня", - отмечает собеседница.

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