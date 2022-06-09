Как война в Украине изменит Конституцию Германии

Направляясь к сцене, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) вынуждена обходить сидящих на полу блогеров. Потому что примоститься больше негде: все места заняты, все проходы забиты людьми, вход в переполненный зал прекращен, очередь из желающих попасть на выступление министра растянулась на десятки метров.

На первой после пандемии конференции re:publica, посвященной социальным сетям и информационным технологиям, буквально не протолкнуться. Тема доклада Фезер: последствия войны в Украине для цифровой Германии.

МВД ФРГ анонсирует поправки в конституцию

В качестве одного из ключевых вызовов министр назвала массированные кампании по дезинформации, инициированные из-за рубежа. Примеры - сообщения о том, что Россия стягивала войска к границе с Украиной якобы не для того, чтобы атаковать соседнюю страну, а также заявления о неких "нацистах", захвативших власть в Киеве, и якобы царящей в Германии русофобии. Подобные массированные манипуляции общественным мнением Фезер считает угрозой для демократии. Для оперативного реагирования на такие вбросы правительство Германии создало оперативный штаб.

Переполненный зал на конференции re:publica

Второй вызов, по словам министра, - кибербезопасность, поскольку хакерские атаки одной из воюющих сторон на инфраструктуру другой могут нанести ущерб третьим странам. В качестве примера Фезер привела случай с утратой контроля над парком ветрогенераторов в Германии, что стало следствием хакерской атаки на украинский спутник Viasat.

Для защиты объектов критической инфраструктуры нужны более активные меры, причем на федеральном уровне. Но в силу особенностей политической системы ФРГ полномочиями по отражению кибератак наделены земельные, а не федеральные власти. Для перераспределения этих полномочий в пользу Берлина потребуются поправки в Основной закон Германии, работа над которыми идет, сообщила министр.

Глава МВД: "Украина - куда более цифровая страна, чем Германия"

Кроме этого, она, не вдаваясь в детали, упомянула активные меры воздействия на администраторов российского мессенджера Telegram, благодаря которым немецкие власти смогли добиться закрытия 68 каналов, в которых распространялись призывы к насилию в отношении вирусологов, консультирующих правительство в разгар пандемии ковида.

"Украина - куда более цифровая страна, чем мы!" - заявила министр в конце своего доклада. По ее словам, украинцы гораздо больше привыкли получать услуги государства через интернет. И поэтому все больше немецких ведомств по делам иностранцев предоставляют украинским беженцам возможность подать онлайн заявку на вид на жительство.

re:publica считается крупнейшей в Европе конференцией по информатизации

Но тут - другая напасть. В Германии нет единого реестра данных прописки (поскольку и этот вопрос находится в компетенции земельных, а не федеральных властей). Поэтому закон предписывает лицам, претендующим на получение статуса беженца, не покидать пределы региона, власти которого рассматривают их ходатайство.

Подобные "аналоговые барьеры" из прошлого препятствуют внедрению современных цифровых решений, констатирует Феликс Ольденбург (Felix Oldenburg), председатель правления благотворительного проекта gut.org. По его словам, на онлайн-портале Unterkunft-Ukraine.de были собраны десятки тысяч предложений о предоставлении жилья для прибывающих в Германию беженцев - и запрет на переезд в другой регион после подачи заявления на статус беженца лишь усложнил интеграцию украинцев в Германии.

Медиаэксперт: Германии необходимо медиапросвещение по финскому образцу

На другой площадке конференции выступал специалист по масс-медиа, профессор Университета Тюбингена Бернхард Перксен (Bernhard Pörksen). Тема его доклада - своевременное и эффективное противодействие дезинформации и пропаганде. По словам Перксена, российское руководство проводит "дикий эксперимент в сфере масс-медиа", целью которого является создание "цифрового железного занавеса".

Медиа-эксперт Бернхард Перксен

Профессор из Тюбингена предлагает немцам использовать три ключевых инструмента для противодействия дезинформации и пропаганде. Во-первых, применять в политической коммуникации методы коммуникативной психологии - общаясь с "жертвами пропаганды", не настраивать собеседников против себя, а располагать их к себе, создавая атмосферу уважения и доверия. И лишь затем аргументированно излагать свою точку зрения. В качестве образцово-показательного применения таких технологий профессор Перксен привел видеообращение Арнольда Шварцнеггера к его российским поклонникам, опубликованное 17 марта 2022 года.

Во-вторых, Бернхард Перксен призывает сместить акцент усилий по борьбе с фейками и пропагандой на превентивные меры - профилактика обмана гораздо эффективнее, чем борьба с уже распространенной дезинформацией. Для этого он призывает заполнять медийное пространство собственными нарративами еще до того, как противоположная сторона начнет распространять дезинформацию.

В качестве примера того, как может и должно работать просвещение в сфере масс-медиа, Бернхард Перксен приводит Финляндию, где после присоединения Крыма к России была радикально пересмотрена школьная программа - в нее были введены предметы, развивающие критическое мышление и медиаграмотность. Подобные уроки не помешали бы и немецким школьникам, считает Перксен, однако и тут все упирается в федерализм - формированием школьных программ занимаются региональные, а не центральные власти.

И здесь - и это, полагает профессор из Тюбингена, третий вывод из военных действий в Украине - особую роль играют сами журналисты, которые не имеют права относится к своей профессии просто как к источнику заработка. "Журналистика - это больше, чем просто профессия, - уверен Перксен. - Это своего рода этический кодекс, основанный на осознании того, что мы живем в эпоху, когда каждая отдельная личность - источник новостей".

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