Глава МВД ФРГ Фезер обвинила посольство РФ в дезинформации о войне в Украине

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) обвинила посольство России в Берлине в распространении дезинформации о российской агрессивной войне в Украине. "Некоторые платформы в Сети создают идеальные условия для кампаний по дезинформации и пропаганды войны. Этим пользуется и российское посольство", - цитирует в воскресенье, 1 мая, агентство AFP слова Фезер, сказанные в интервью газете Handelsblatt, которое будет опубликовано в понедельник.

Глава германского МВД предупредила, что могут быть приняты соответствующие меры. Она напомнила, что правительство ФРГ уже выслало "40 предполагаемых дипломатов, которые предположительно связаны с российскими спецслужбами", отметив при этом, что в распоряжении имеются и "другие опции".

Борьба с дезинформацией

По словам Нэнси Фезер, российская пропаганда войны не должна иметь "никакого влияния на внутренний мир в нашей стране". Она отметила, что меры против подобных гибридных угроз уже принимались. Так, к примеру, Евросоюз позаботился о запрете вещания российского пропагандистского канала Russia Today. "Мы должны противопоставить факты ложным нарративам, лжи и дезинформации", - подчеркнула глава МВД ФРГ.

Германия выслала 40 российских дипломатов в начале апреля. Министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) тогда обосновала это тем, что сотрудники российского посольства "в Германии каждодневно работали против нашей свободы, против нашей сплоченности".

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