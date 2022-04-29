 Глава МВД ФРГ Фезер обвинила посольство РФ в дезинформации о войне в Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 01.05.2022

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Германия

Глава МВД ФРГ Фезер обвинила посольство РФ в дезинформации о войне в Украине

Российские посольство использует различные платформы в Сети для пропаганды войны, заявила Нэнси Фезер. Министр предупредила, что могут быть приняты соответствующие меры.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) обвинила посольство России в Берлине в распространении дезинформации о российской агрессивной войне в Украине. "Некоторые платформы в Сети создают идеальные условия для кампаний по дезинформации и пропаганды войны. Этим пользуется и российское посольство", - цитирует в воскресенье, 1 мая, агентство AFP слова Фезер, сказанные в интервью газете Handelsblatt, которое будет опубликовано в понедельник.

Глава германского МВД предупредила, что могут быть приняты соответствующие меры. Она напомнила, что правительство ФРГ уже выслало "40 предполагаемых дипломатов, которые предположительно связаны с российскими спецслужбами", отметив при этом, что в распоряжении имеются и "другие опции".

Борьба с дезинформацией

По словам Нэнси Фезер, российская пропаганда войны не должна иметь "никакого влияния на внутренний мир в нашей стране". Она отметила, что меры против подобных гибридных угроз уже принимались. Так, к примеру, Евросоюз позаботился о запрете вещания российского пропагандистского канала Russia Today. "Мы должны противопоставить факты ложным нарративам, лжи и дезинформации", - подчеркнула глава МВД ФРГ.

Германия выслала 40 российских дипломатов в начале апреля. Министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) тогда обосновала это тем, что сотрудники российского посольства "в Германии каждодневно работали против нашей свободы, против нашей сплоченности".

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    Автор: Николай Пермяков


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