Как власти РБ готовятся к предотвращению стихийных бедствий

После разрушительного урагана в Гомельской области власти РБ решили построить новую линию электропередач. О том, почему этого недостаточно, - в материале DW.

Летом 2024 года несколько районов в Беларуси остались после урагана на неделю без электричества. Министерство энергетики анонсировало план повышения надежности энергетической системы перед стихийными бедствиями. Однако пока речь идет только о строительстве одной линии электропередач. О том, почему этого недостаточно для решения проблемы, - в материале DW.

Во время урагана погибло три человека

В этом году в Беларуси был зафиксирован новый температурный рекорд - 37,9 градусов тепла. В министерстве природы признают, что растет число опасных гидрометеорологических явлений, связанных с высокими температурами воздуха (+35 градусов и выше) и сильными дождями и ливнями. Волны тепла стали практически ежегодным явлением и длятся в среднем 5-10 дней. В то же время сокращается число сильных снегопадов и метелей, также перестали фиксироваться чрезмерно низкие температуры (-35 градусов и ниже). Служба метеорологических прогнозов Белгидромета отмечает, что из-за изменений климата засухи, интенсивные грозы, наводнения и снежные бури будут происходить все чаще.

После урагана в Гомельской области министерство энергетики анонсировало план повышения надежности энергетической системы перед стихийными бедствиями. Тогда без электричества остался 851 населенный пункт, погибло три человека.

"Подобной ситуации в энергосистеме не встречалось - мы потеряли фактически все мощности, энергоснабжающие линии в Мозыре и прилегающих районах. Ветер был аномально сильный, и это привело к большому разрушению высоковольтных линий. Были порваны провода, разрушены опоры. В итоге пострадали 54 высоковольтных линии", - отмечал в эфире госТВ вице-премьер Анатолий Сивак.

Власти уже опаздывают со строительством новой линии электропередач

Пока принят только указ Лукашенко , который включает лишь одну меру - строительство линии электропередач напряжением 330 кВ Мозырь-Петриков-Микашевичи. Власти обещали построить ее до 2025-го, теперь сроки перенесли на 2026 год. Указ предусматривает упрощенные условия для реализации проекта - отвод земли в обход стандартных процедур, не нужно проводить оценку воздействия на окружающую среду, получать разрешение на прохождение трассы через особо охраняемые природные территории и высаживать деревья вместо вырубленных.

Специалист отдела энергетической безопасности международной инициативы iSANS Евгений Макарчук считает, что этого недостаточно. Несмотря на то, что в чрезвычайной ситуации в Мозыре основному ущербу от шквалистого ветра подверглись энергосети, важно понимать, что изменение климата - это не только мощные бури и высокие скорости ветра, отмечает эксперт.

Среди других климатических угроз он называет волны жары и холода, паводки и засухи, увеличение числа дней с перепадами температуры от плюсовых к минусовым значениям. Их влияние проявится позже, но может быть столь же значительным.

"Готовиться нужно уже сегодня, так как большинство инженерных решений при проектировании энергетических объектов основывается на климатических параметрах. Период эксплуатации энергетической инфраструктуры длится несколько десятилетий, и, вероятно, столкнется с совершенно новыми климатическими условиями", - поясняет Макарчук.

В Беларуси нет климатической стратегии по энергетике

Около 40% ВВП Беларуси зависит от погодных условий. Энергетика, наряду с транспортом, строительной отраслью и сельским хозяйством, является одной из самых чувствительных отраслей. Наиболее уязвимая, согласно метеоданным, Гомельская область, наименее - Могилевская.

Среди климатических угроз эксперты называют засухи Фото: W. Layer/blickwinkel/picture alliance

Эксперты альянса "Зеленой сети" отмечают, что Беларусь, подписав Парижское соглашение, обязалась подготовить комплексную Стратегию по адаптации к изменению климата до 2050 года. Пока приняты только секторальные стратегии по лесному и сельскому хозяйству, плана по энергетике нет - проблема в кадрах и финансировании.

В работе над документом должны были принимать участие эксперты европейского проекта ЕU4Climate, однако в связи с санкциями и войной его заморозили. С 2021 года Беларусь не может получать помощь, в том числе на экологические проекты. Финансирование, которое шло от Европейского Союза на такие проекты, как EU4Climate, EU4Water, EU4Enviroment, перекрыто.

Стратегия должна учитывать изменения климата, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность. Например, отопительный сезон будет сокращаться, соответственно, уменьшатся затраты на отопление помещений. В то же время будет расти потребление электроэнергии летом - на кондиционеры. То есть нужно менять структуру энергопотребления, которая пока в основном ориентирована на использование энергии в холодное время года, подчеркивают экологи.

Для повышения надежности энергетической системы нужно провести ревизию линий электропередач: оценить потенциальные угрозы от бурь, обледенения, налипания снега и изменение длины проводов из-за температуры. И предусмотреть установку дополнительного оборудования для предотвращения этих явлений, отмечает Евгений Макарчук.

Кроме того, необходимо адаптировать нормативы проектирования теплотрасс, котельных, линий электропередач и других энергетических объектов, чтобы учесть максимальные и минимальные температуры и экстремальные погодные явления. Также необходимо переоценить гидрологический режим рек и прудов, которые используются для охлаждения электростанций. Температура воздуха летом растет, в сочетании с дефицитом осадков это может привести к уменьшению водных ресурсов, которые используют для охлаждения БелАЭС и теплоэлектростанции.