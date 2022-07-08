 Как малый бизнес России пережил блокировку Instagram | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 09.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Как малый бизнес России пережил блокировку Instagram

Власти России заблокировали в стране доступ к Instagram четыре месяца назад. Что за это время стало с российским малым бизнесом, который активно использовал эту площадку?

иконки разных мобильных приложений на экране смартфона

Через две недели после вторжения в Украину власти России заблокировали доступ к одной из самых популярных в стране соцсетей. Чиновники при этом ссылались на внутренние правила Instagram, которые, по их утверждениям, позволяли призывать к насилию против россиян.

Соцсеть опровергла существование таких предписаний, но ее все равно запретили, а материнскую компанию Meta признали экстремистской. От блокировки пострадали не только рядовые пользователи - представители малого бизнеса потеряли клиентов и деньги. С чем им пришлось столкнуться - в материале DW.

Instagram потерял 70% аудитории в России

13 марта миллионы россиян обнаружили в своих электронных почтовых ящиках письмо от портала "Госуслуги", подписанное Роскомнадзором. Ведомство уведомляло, что из-за враждебности Instagram к россиянам соцсеть будет заблокирована с 00:00 14 марта. Взамен всем ее пользователям было предложено переходить на российские ресурсы.

Логотипы Meta и Instagram

Meta, материнскую компанию соцсети Instagram, в РФ признали экстремистской

"Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", - говорилось в письме. - Надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдет быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса".

За прошедшие четыре месяца Instagram растерял не всех российских пользователей, но очень значительную их часть. По последним подсчетам Mediascope, среднесуточный охват этой соцсети в России упал с 39,5 млн пользователей до войны до 11,5 млн - к концу мая. Растерянность и ужас - такими словами вспоминают свои первые эмоции от блокировки Instagram опрошенные DW бизнесмены и создатели контента.

Небывалые возможности для малого бизнеса

На Instagram известного в Москве магазина керамики ручной работы "Агами" подписаны 35 тысяч человек, хотя в самой компании работают всего одиннадцать сотрудников. Соосновательница "Агами" Мария Гильманова рассказала DW, что в течение шести лет работы компании рост происходил органически и без больших инвестиций. Подписчики приходили за интересным контентом, многие подписывались после московских офлайн-ярмарок.

Больше всего подписчиков аккаунт бренда заполучил в последние три года - когда "Агами" переключился с корпоративных клиентов на розницу. Вообще из соцсетей на сайт компании приходят больше половины всех покупателей. Основным источником трафика при этом был Instagram - благодаря его понятным и дешевым инструментам продвижения. "Для малого бизнеса это была небывалая возможность себя продвигать без больших рекламных бюджетов, - делится Мария. - В этом смысле мы были в ужасе".

Бизнес теряет подписчиков и заказы

Продюсер контента Наталия Краюхина призналась DW, что растерялась, когда впервые узнала о блокировке Instagram. Незадолго до запрета соцсети она пришла работать в сервис по доставке еды для кормящих мам "Накормим маму". Для 14,5 тысячи подписчиков компании в Instagram Наталия с командой успела снять за последние несколько месяцев много фото- и видеоконтента, но теперь не знает, что с ним делать - смотреть посты в соцсети становится некому.

"Охват сторис (количество уникальных пользователей, которые увидели ролики продолжительностью не более 15 секунд. - Ред.) сейчас сто человек, для такой аудитории это ни о чем, - сетует Наталия. - Охваты постов тоже постоянно уменьшаются. Четыре месяца назад было порядка 20 тысяч, а сейчас меньше 10 тысяч. Разница колоссальная". Компании пришлось свернуть производство контента, а отток клиентов для бизнеса обернулся проблемами - заказов стало меньше.

Клиенты установили VPN

Для "Агами" блокировка доступа к Instagram в России не стала катастрофой. "Чуть-чуть снизилась активность под постами, но в целом охваты упали не сильно, - уточняет Гильманова. - Есть ощущение, что наша аудитория поставила себе VPN". При этом магазин керамики столкнулся с другой проблемой - невозможностью развития.

Карикатура Сергея Елкина на тему борьбы Роскомнадзора с использованием VPN в России

Карикатура Сергея Елкина на тему борьбы Роскомнадзора с использованием VPN в России

"У нас прекратился рост в Instagram, продолжает соосновательница "Агами". - Он очень сильно замедлился. Есть какой-то органический рост за счет шеров (действие, когда пользователи поделись контентом. - Ред.), но он совсем небольшой. Но я бы не сказала, что это сильно сказалось на продажах". Чтобы преодолеть стагнацию, "Агами" планирует открыть офлайн-магазин с большими возможностями для клиентов и исследовать перспективы продвижения в российской соцсети "ВКонтакте".

После блокировки Instagram в главной российской соцсети действительно стали модифицировать рекламный кабинет и объявили о программах поддержки для бизнеса. Но в профессиональных сообществах той же "ВКонтакте" бизнесмены и исследователи целевых групп жалуются, что инвестиции в продвижение на платформе не приводят новых клиентов.

Заблокированный Instagram приводит больше клиентов, чем "ВКонтакте"

"Я прослушала все семинары, которые организовала "ВКонтакте" (для бизнеса. - Ред.), - объясняет Наталия Краюхина из "Накормим маму". - Когда заблокировали Instagram, "ВКонтакте" были молодцы, что сделали кучу событий и программ для бизнеса - но они оказались нерабочими. И я знаю много людей из московского бизнеса с таким же негативным опытом".

Смартфон и логотип соцсети ВКонтакте

Когда заблокировали Instagram, малый бизнес вынужден быть обратить внимание на "ВКонтакте"

Сейчас, даже с учетом блокировки Instagram и невозможности размещать там рекламу из этой соцсети в "Накормим маму" приходит больше клиентов, чем из "ВКонтакте", куда компания инвестирует деньги. "Мы не потратили бешеные деньги, но тысяч 70 рублей вложили, - добавляет Краюхина. - В итоге Instagram за счет Reels (короткие ролики в 15, 30 или 60 секунд и со звуковым сопровождением. - Ред.) дает охват примерно в 10 тысяч человек, YouTube - примерно столько же, а "ВКонтакте" - двести показов без конвертации в покупку".

На этом фоне российский малый бизнес вскоре может растерять и последние остатки своих подписчиков. 6 июля депутаты Госдумы внесли на рассмотрение парламента законопроект о запрете вести бизнес в заблокированных за экстремизм соцсетях. Он, в частности запрещает банкам обслуживать клиентов, если те оказывают услуги через заблокированные в России сайты.

Смотрите также:

  • Крейсер Аврора

    Исторические места Санкт-Петербурга в Instagram DW

    Крейсер Балтийского флота "Аврора" был спущен на воду в мае 1900 года. По версии ряда историков, холостой выстрел "Авроры" стал сигналом к штурму Зимнего дворца. Крейсер является одним из главных символов Октябрьской революции 1917 года.

  • В составе Второй Тихоокеанской эскадры Аврора приняла участие в Цусимском сражении.

    Исторические места Санкт-Петербурга в Instagram DW

    В составе Второй Тихоокеанской эскадры "Аврора" приняла участие в Цусимском сражении. Но еще до него была по ошибке обстреляна своими же броненосцами. Серьезные повреждения крейсер получил во время Цусимского сражения, окончившегося разгромом эскадры. После подписания русско-японского мирного договора корабль вернулся в Россию.

  • Зимний дворец в Санкт-Петербурге

    Исторические места Санкт-Петербурга в Instagram DW

    Зимний дворец в Санкт-Петербурге был главной императорской резиденцией, а после марта 1917 года здесь располагалось Временное правительство. В ночь с 25 на 26 октября 1917 года вооруженные солдаты и матросы захватили дворец, который охраняли немногочисленные юнкера и женский батальон. Сегодня здесь размещена основная экспозиция Государственного Эрмитажа.

  • Лестница Зимнего дворца

    Исторические места Санкт-Петербурга в Instagram DW

    Это лестница дворца, построенного в 1754-1762 годах итальянским архитектором Растрелли в стиле елизаветинского барокко.

  • Самый большой монумент вождю Октябрьской революциина Московской площади

    Исторические места Санкт-Петербурга в Instagram DW

    В Санкт-Петербурге, в общей сложности, около полусотни памятников, бюстов и барельефов Ленина. Самый большой монумент "вождю Октябрьской революции" расположен на Московской площади (кстати говоря, тоже самой большой в городе на Неве). Высота статуи - около 8 метров, вместе с пьедесталом - 16.

  • Но самый знаменитый памятник Ленину в Санкт-Петербурге - это памятник у Финляндского вокзала.

    Исторические места Санкт-Петербурга в Instagram DW

    Но самый знаменитый памятник Ленину в Санкт-Петербурге - это памятник у Финляндского вокзала. Сюда Ленин прибыл 3 апреля 1917 года из эмиграции в так называемом "пломбированном вагоне" и выступил здесь перед собравшимися с броневика. Памятник установили еще в 1926 году.

  • Флаг на носу крейсера Авроры только похож на английский. На самом деле это так называемый гюйс.
    Еще по теме

    Исторические места Санкт-Петербурга в Instagram DW

    Флаг на носу крейсера "Аврора" только похож на английский. На самом деле это так называемый гюйс - международный военно-морской флаг, который поднимается во время якорной стоянки кораблей 1-го и 2-го рангов. Этот снимок для проекта dw_stories в Instagram, как и другие, сделал "мобильный фотограф", как он сам себя называет, и блогер Владислав Карпюк.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 03:10

Как небольшие магазины и частные предприниматели выживают в век онлайн-потребления (23.02.2018)

Аудио- и видеофайлы по теме

Оптический обман в Instagram  

Архитектурные фотографии в Instagram  

Реклама