 Интернет-ресурсы в России принуждают сотрудничать с официальным измерителем Рунета | Новости из Германии о России | DW | 08.02.2022

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Россия

Интернет-ресурсы в России принуждают сотрудничать с официальным измерителем Рунета

YouTube, Netflix, Facebook, Instagram, Twitter обязали передавать данные о своей аудитории уполномоченной Роскомнадзором организации Mediascope, выбранной измерителем Рунета.

Логотипы Facebook и Instagram

Комиссия при  Роскомнадзоре  (РКН) утвердила список из 79 интернет-ресурсов, которые обязаны предоставлять компании Mediascope, выбранной официальным измерителем Рунета, сведения о своей аудитории. В данный перечень включены такие платформы, как YouTube, Netflix, "Яндекс. Новости", сайты российских СМИ и телеканалов. Счетчик Mediascope они должны установить до 1 марта. А до среды, 9 февраля, компания Mediascope должна предоставить Роскомнадзору график исследования сайтов. 

Согласно опубликованному 2 февраля на сайте РКН протоколу заседания комиссии по отбору уполномоченной организации по исследованию объема аудитории при Роскомнадзоре, передавать такие сведения должны будут и социальные сети - Facebook,  Twitter, TikTok, Одноклассники, ВКонтакте, Likee, Instagram.

Сотрудничество с Mediascope также должны осуществлять владельцы сайтов 26 зарегистрированных СМИ, среди которых - порталы крупнейших российских новостных агентств, газет и телеканалов, таких как "Первый канал", "Звезда", "МИР", газеты "Коммерсант", "Ведомости" и РБК, радиостанции "Эхо Москвы".

Кроме того, в список вошли сайты телеканалов "МУЗ-ТВ", "Спас", "ТНТ", "Карусель", сайты "Яндекс-Дзен", "Яндекс-Видео", а также видеохостинг "Газпром-медиа RuTube".

Установить счетчик обязаны и компании из реестра иностранных организаций, работающих в российском сегменте интернета, с суточной аудиторией в 500 тысяч человек. Состав перечня может меняться по решению комиссии.

Отказ от сотрудничества с Mediascope не предусмотрен

Согласно законодательству, уполномоченная организация обязана ежегодно предоставлять РКН отчет об объеме аудитории интернет-ресурсов и публиковать его на своем официальном сайте. Отказаться от взаимодействия с ведомством сервисы не имеют права, как это сделал в 2019 году  "Яндекс", позже, однако, возобновивший сотрудничество. Между тем Google принципиально отказывается от установки счётчиков аудитории.

Законопроект о едином счетчике интернет-аудитории был представлен на рассмотрение Госдумы в мае 2021 года. В июне он был принят. В августе Роскомнадзор разработал порядок передачи данных об аудитории сайтов единому измерителю.

2 февраля Роскомнадзор выбрал Mediascope единым счётчиком интернет-аудитории. Для передачи данных сайты должны установить специальную программу или передавать их вручную.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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