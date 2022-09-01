Как белорус сбежал из армии, боясь войны в Украине

Руслан Костевич не хотел участвовать в войне в Украине, поэтому сбежал из белорусской армии, а потом покинул и страну. DW поговорила с ним и теми, кто помогал солдату выехать за рубеж.

19-летний IT-предприниматель из Червеня Минской области Руслан Костевич был уверен, что в белорусскую армию не попадет: с диагнозом кифоз (искривление позвоночника. - Ред.) третьей степени, который ему поставили в районной поликлинике, не призывают. Но после медосмотра в Минске степень заболевания изменили на второю, с которой уже берут на службу, и в мае 2021 года Костевич отправился отдавать долг родине.

"Искали добровольцев на гауптвахту"

Парень попал в 19-ю бригаду, в подразделение, что базируется в деревне Заслоново Лепельского района Витебской области. Он вспоминает, как однажды командир взвода искал трех добровольцев, чтобы отправить их на гауптвахту, где был "недобор" провинившихся - туда должны были поехать ничего не нарушившие солдаты.

Белорусские военные на учениях в районе Бреста, март 2022 года Фото: Belarusian Defense Ministry/UPI Photo/Newscom/picture alliance

Руслан Костевич признается, что для связи с внешним миром использовал запрещенный уставом мобильный телефон с выходом в интернет. Костевич следил за новостями и знал, что в Беларуси проходят военные учения с участием армии РФ и что началась война в Украине. "В марте солдат отправляют на учения, через несколько недель после начала войны мы начали собираться на полигон. На самом деле никто не знал, куда нас отправят: на учения, на украинскую границу, кто-то даже говорил, что в Польшу, - делится собеседник. - В итоге командир взвода сказал, что мы едем на границу с Украиной. Он думал, что мы будем охранять какие-то объекты на оккупированных россиянами территориях".

По словам Костевича, перед предполагаемой отправкой в части была объявлена боевая готовность: все грузили обмундирование, ходили с оружием. А потом все утихло, на границу с Украиной, в Ельский район Гомельской области, Руслана Костевича с сослуживцами отправили только через пару недель.

"Мы жили как скот"

"Перед отъездом забрали телефоны, один я тоже отдал, второй удалось спрятать. Мы приехали с оружием, но без патронов, разбили лагерь, выставили патруль. Недалеко от нас стояли русские", - вспоминает Костевич. Солдатам говорили, что территорию лагеря надо охранять от диверсантов, которых полно в гомельских лесах.

Хотя, предполагает собеседник DW, если бы на самом деле пришлось с ними столкнуться, вряд ли белорусские солдаты-срочники смогли им противостоять. "Мы ничего не умели, и у нас ничего не было. По 120 боевых патронов выдали, когда перевезли во второй лагерь, еще ближе к границе, - продолжает парень. - Мы жили как скот - на нарах, закопченные, потому что в палатках все время дымятся печки. У меня порвались берцы (военные ботинки. - Ред.), и я в марте ходил в резиновых сапогах".

Руслана Костевич говорит, что не переставал следить за новостями из Украины, особенно сильно его потрясла трагедия в Буче. Костевич понял, что не может больше оставаться в лагере: "Я не собирался дезертировать, хотел, чтобы меня вернули в бригаду. По законодательству, если ты оставил место службы на срок меньше двух суток - это административное правонарушение, тебя отправят на гауптвахту, а после в часть".

Лагерь солдат покинул ночью 6 апреля. Костевича, по его словам, заметил один из часовых, даже побежал за ним, но ни кричать, чтобы уходивший остановился, ни стрелять в него не стал.

20 суток на гауптвахте и статья за дезертирство

"Несколько часов побродил по окрестностям с вещмешком, куда положил немного еды. Вскоре через Viber, номер которого знали некоторые сослуживцы, со мной связался идеолог части. Он написал, чтобы я возвращался, что меня положат в медроту и на границу больше не отправят. Я решил вернуться. Когда вышел к какой-то деревне, увидел УАЗик, думал, что из части, оказалось - военная комендатура. Меня задержали, просмотрели телефон, нашли там фото с протестов 2020 года", - продолжает Руслан Костевич.

Постановление о возбуждении уголовного дела против Костевича по статье УК "дезертирство" Фото: privat

В лагере, куда вернули солдата, его допрашивали сотрудники КГБ. Костевич, по его словам, рассказал им о том, что думает о войне в Украине. На следующие сутки Костевича отправили на гауптвахту. В одиночной камере он провел 20 суток. А по возвращении в часть узнал, что в отношении него завели уголовное дело по статье "дезертирство" (ч.1 ст. 446 УК) и что ему в случае признания виновным грозит до 7 лет лишения свободы.

Поскольку доказать то, что Костевич намеревался вернуться в бригаду после нескольких часов отсутствия, было невозможно, адвокат посоветовала ему пройти медосвидетельствование, которое могло показать, что солдат не годен в военной службе. Так и вышло - в госпитале у Руслана, по его словам, нашли серьезные проблемы с сердцем.

"Понял, что в Беларуси меня все равно "закроют"

"Меня должны были комиссовать. Надо было доказать, что на момент совершения преступления я был с таким же диагнозом, то есть был де-факто гражданским человеком и на меня статья УК о дезертирстве не распространяется, - говорит Костевич. - Три недели после госпиталя я пробыл дома. Потом меня пригласили на допрос в Следственный комитет. Из-за того, что я ушел из лагеря с вещевым мешком, а это военное имущество, меня обвиняли в краже. Я понял, что меня в любом случае "закроют" - не по одной, так по другой статье, не за вещмешок, так за фото с протестов".

Выехать из Беларуси Костевичу помог фонд BYSOL Фото: privat

Парень связался с фондом солидарности BYSOL, который помогает с выездом за рубеж людей, преследуемых в Беларуси по политическим мотивам. Волонтер BYSOL сказал Костевичу, что ему надо срочно покинуть страну. "Я проверил на сайте МВД, что, несмотря на уголовное дело, мне разрешен выезд из Беларуси. В BYSOL мне предлагали ехать автобусом до Москвы, но я решил самолетом: из Минска - в Москву, оттуда - во Владикавказ, потом - в Тбилиси. В Грузии помогли с жильем, фонд организовал денежный сбор для меня", - рассказывает Руслан Костевич.

Пока он живет в Грузии, но в ближайшее время планирует получить гуманитарную визу, уехать в Европу и в следующем году поступить в университет.

BYSOL: К нам обращается много белорусов, которых могут призвать в армию

По словам сотрудников фонда BYSOL, с началом войны в Украине к ним обращается немало белорусов, которые могут быть призваны в армию РБ. В первое время это были как военнообязанные, так и те, кого ждала срочная служба. При этом собеседники уточняют, что фонд вывозом призывников за рубеж не занимается. Но когда началась война в Украине, стал их консультировать по вопросам выезда из Беларуси или возможностей отсрочить призыв. Помощь Руслану Костевичу, по словам представителей BYSOL, является исключением.

"Случай Руслана, можно сказать, на грани с политическим. Он предоставил доказательства, что ему грозит тюрьма за то, что не захотел служить, так как опасался, что его отправят на войну. Если бы Руслан стал тянуть с отъездом, ситуация для него могла бы измениться в худшую сторону, - отмечают собеседники DW из BYSOL. - У Костевича не было запрета на выезд из страны, поэтому мы просто должны были его поддержать, скоординировать, показать самые короткие и быстрые пути. Мы провели его по маршруту, хотя где-то он действовал на свое усмотрение".

Мнение юриста

До сих пор не было никакой подтвержденной информации о том, что белорусская армия принимает какое-то участие в войне в Украине. В связи с этим DW попросила прокомментировать кейс Руслана Костевича юриста сервиса бесплатной юридической помощи Legal Hub.

Белорусские солдаты-срочники Фото: DW/E.Danejko

"Самовольное оставление части или места службы с целью уклониться от воинской службы, осуществленное не в военное время, также будет считаться дезертирством (ч. 1 ст. 446 УК), - пояснил собеседник DW. - Тем не менее в данном случае можно говорить о реализации Русланом его права на свободу убеждений согласно ст. 33 Конституции Республики Беларусь. Костевич говорит, что не хотел участвовать в войне и что его решение покинуть воинскую часть было обусловлено его убеждениями".

В то же время юрист обратил внимание на то, что в Беларуси закон "Об альтернативной службе" допускает отказ от несения военной службы только по причине религиозных убеждений, но это, по его мнению, противоречит ст. 33 конституции и ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах. Что касается обвинений в краже вещмешка, то, по оценке собеседника, она не наказывается столь сурово, как дезертирство, да и вещмешок "вряд ли тянет на уголовный состав, скорее всего это административное правонарушение".

Смотрите также: