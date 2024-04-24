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К 2030 году в Германии не должно остаться бездомных

Ольга Лебедева
24 апреля 2024 г.

Правительство ФРГ приняло план преодоления бездомности в стране к 2030 году. По разным оценкам, в Германии не имеют жилья сотни тысяч человек, при этом десятки тысяч из них живут на улице.

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Палатки бездомных в Берлине
Палатки бездомных в БерлинеФото: Anna Widzyk/DW

Правительство Германии поставило цель преодолеть бездомность в стране к 2030 году. В среду, 24 апреля, федеральный кабинет министров принял план по решению этой проблемы и наметил несколько направлений необходимых действий. Главной целью является получение в ближайшие годы подходящего жилья всеми жителями Германии, оказавшимися без крыши над головой.

Среди прочего, запланированы профилактические меры и создание по всей стране "системы помощи и поддержки". В чрезвычайных ситуациях власти должны будут предоставлять жилье. Кроме того, планируется решить вопрос с предоставлением медицинской помощи людям, не имеющим медицинской страховки, обеспечить им доступ к цифровым технологиям и бороться с дискриминацией бездомных с помощью просветительской работы. Для реализации этих задач правительство ФРГ учредит национальный форум против бездомности, пишет AFP.

Глава благотворительной организации Caritas Эва Мария Вельскоп-Деффа (Eva-Maria Welskop-Deffaa) назвала принятие плана "сильным сигналом" того, что федеральное правительство больше не перекладывает борьбу с бездомностью на местные власти. В свою очередь генеральный директор Объединения немецких городов (Deutscher Städtetag) Хельмут Деди (Helmut Dedy) призвал федеральное и земельные правительства оказывать большую поддержку для создания достаточного количества доступного жилья.

На улицах в Германии живут десятки тысяч человек

При этом фактическое число бездомных и не имеющих жилья в Германии определить сложно. По оценке федеральной рабочей группы помощи бездомным, на конец июня 2022 года не имели собственного или съемного жилья около 447 тысяч человек. Предполагается, что десятки тысяч из них живут на улице.

Между тем министерство строительства ФРГ со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства указывает, что число размещенных в приютах и других учреждениях бездомных в конце января 2022 года составляло около 178,1 тысячи человек. На конец января 2023 года данный показатель составлял 372 тысячи. Его рост связан с усовершенствованием учета этих показателей, а также добавлением к нему определенного числа беженцев из Украины, пишет AFP. При этом, как отмечают в рабочей группе помощи бездомным, данная статистика не дает полной картины, поскольку учитывает не людей, которые вынужденно живут у знакомых или на улице.

 

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