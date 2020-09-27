 Эскалация в Нагорном Карабахе: Президент непризнанной республики сообщил о потерях | Новости из Германии о Европе | DW | 27.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Эскалация в Нагорном Карабахе: Президент непризнанной республики сообщил о потерях

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вновь обострилось военное противостояние Армении и Азербайджана. Хроника событий 28 сентября.

Военная техника на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Кадры, предоставленные министерством обороны Армении, 27 сентября 2020 года

Военная техника на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе

Азербайджан 27 сентября начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявив о "контрнаступлении" для "для пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения". В Баку сообщили о взятии военными нескольких населенных пунктов в регионе, а президент Ильхам Алиев заявил о нанесении серьезного урона армянской стороне. Со своей стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР). В Армении и НКР объявлено военное положение и начата мобилизация. DW следит за событиями понедельника, 28 сентября (время московское).

++00.45++

Первый президент СССР  Михаил Горбачев выступил против внешнего вмешательства в обострившийся конфликт вокруг Нагорного Карабаха. "Это может вызвать серьезные последствия в международных отношениях и заставит международную общественность вмешаться в эти события", - отметил политик. По его мнению, Баку и Еревану необходимо "искать в первую очередь пути к налаживанию сотрудничества".

++00.25++
Председатель Евросовета Шарль Мишель выразил "самую серьезную обеспокоенность" возобновлением боевых действий в районе Нагорного Карабаха. "Военные действия должны быть в срочном порядке прекращены, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Только немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий позволит двигаться вперед (по пути урегулирования конфликта. - Ред.)", - написал Мишель на своей странице в Twitter.

++00.10++

Непризнанная республика Нагорный Карабах (НКР) в ходе вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией потеряла позиции в направлении азербайджанского села Талиша и на юге страны. Кроме того, в НКР погибли десятки людей. Об этом сообщил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян на своей странице в соцсети Facebook. 

Развитие конфликта вокруг Нагорного Карабаха 27 сентября

Смотрите также:

  • Вид на Степанакерт

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

  • Вооруженный человек в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Начало военных действий в Карабахе

    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

  • Разрушенное здание в Тартаре

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

  • Линия соприкосновения в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Армянские солдаты в Мардакерте

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • Разрушенные здания в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 14:00

Интервью DW: премьер-министр Армении Никол Пашинян о революции, коррупции, Карабахе и Навальном

Контекст

Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию

Азербайджанская сторона нанесла ракетные удары по линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, утверждает МИД Армении. В Армении и Нагорном Карабахе введено военное положение. Азербайджан обвиняет в нападении Армению.  

Глава МИД ФРГ призвал Армению и Азербайджан к прекращению огня

Хайко Мас потребовал от Баку и Еревана "немедленно отказаться от насильственных действий и перейти к предметным переговорам".  

Аудио- и видеофайлы по теме

Президент Армении о конфликте в Нагорном Карабахе  

Президент Армении: Россия для нас - это не то, что Турция для Азербайджана - DW Новости  

Также по теме

Aserbaidschan Berg-Karabach Militärkonflikt

Эскалация в Нагорном Карабахе: Баку и Ереван вводят военное положение 27.09.2020

Баку заявил об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии Арменией. В Ереване сообщили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и ракетных ударах по населенным пунктам, включая Степанакерт.

Aserbaidschan Berg-Karabach Militärkonflikt

Глава МИД ФРГ призвал Армению и Азербайджан к прекращению огня 27.09.2020

Хайко Мас потребовал от Баку и Еревана "немедленно отказаться от насильственных действий и перейти к предметным переговорам".

Armenien Aygepar | Gefechte mit Aserbaidschan | Zerstörung

Конфликт Азербайджана и Армении: как страны обвиняют друг друга 25.07.2020

На армяно-азербайджанской границе напряженность сохраняется. Эскалация затормозила мирное урегулирование, список взаимных претензий растет. DW выслушала представителей обеих стран.

Реклама

Самые читаемые

Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию  

Комментарий: Беларусь придет к своему мирному Майдану  

Глава МИД ФРГ призвал Армению и Азербайджан к прекращению огня  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно