Эр-Рияд нацелен выйти на уровень нулевых выбросов углекислого газа к 2060 году

Фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил о планах достичь углеродной нейтральности почти за 40 лет.
Ведущий экспортер нефти Саудовская Аравия будет стремиться к достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2060 году, объявил ее фактический правитель Мухаммед бен Салман в субботу, 23 октября, в Эр-Рияде на форуме "Инвестиционная инициатива будущего" в преддверии Международной конференции Сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая пройдет с 1 по 12 ноября в Глазго.
Королевство, являющееся одним из крупнейших в мире загрязнителей окружающей среды, также сделало заявление о присоединении к глобальному проекту по сокращению выбросов метана на 30 процентов к 2030 году ("Глобальное метановое обязательство").
Согласно сведениям ООН, более 130 стран поставили перед собой или рассматривают цель сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году, что необходимо для защиты климата, пригодного для существования человечества.
"Сегодня я объявляю о цели Саудовской Аравии достичь нулевых чистых выбросов к 2060 году в рамках программы циркулярной углеродной экономики", - заявил наследный принц Мухаммед бен Салман. По его словам, инициативы Эр-Рияда в энергетическом секторе позволят сократить выбросы углерода на 278 миллионов тонн ежегодно к 2030 году. Это более чем вдвое превышает целевой показатель сокращения выбросов, сформулированный в объявлении саммита Саудовской экологической инициативы в начале 2021 года.
Принц также объявил о присоединении королевства к Глобальному обязательству по метану. В заявлении говорится, что Саудовская Аравия "внесет вклад в сокращение глобальных выбросов метана на 30 процентов к 2030 году, что является частью ее обязательств по обеспечению более чистого и "зеленого" будущего".
Цель выйти на уровень нулевых выбросов углекислого газа к 2060 году позволит Саудовской Аравии осуществить плавный переход на углеродную нейтральность без серьезных экономических или социальных последствий, подчеркнул в своем выступлении на конференции министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман.
Эти заявления прозвучали через день после того, как глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешняя климатическая ситуация в мире - это "билет в один конец к катастрофе", подчеркнув необходимость "избежать провала" на климатической конференции COP26 в Глазго, которая рассматривается как важнейший шаг в установлении глобальных целей по снижению уровня выбросов для замедления глобального потепления.
В марте Саудовская Аравия уже объявила о масштабной кампании по борьбе с изменением климата и сокращению выбросов углекислого газа, включая план посадки миллиардов деревьев в ближайшие десятилетия. Как объявил в субботу наследный принц, на первом этапе акции будет посажено более 450 миллионов деревьев и восстановлено 8 миллионов гектаров деградирующих земель.
Саудовская Аравия также объявила о создании новых "охраняемых территорий". По словам принца Мухаммеда, в результате этого шага "общее количество охраняемых территорий в королевстве превысило 20 процентов от общей площади", а стоимость первого пакета "зеленых" инициатив составила более 700 миллиардов риалов (186,6 миллиарда долларов).
В настоящее время Саудовская Аравия использует нефть и природный газ как для удовлетворения собственных быстрорастущих потребностей в электроэнергии, так и для опреснения воды, на что ежедневно расходуется огромное количество нефти.
Инициативы Эр-Рияда выдвигаются и в связи с тем, что энергетический гигант Saudi Aramco, который называют "дойной коровой" королевства, стал привлекать пристальное внимание инвесторов из-за производимых им выбросов.
В январе агентство Bloomberg сообщило, что компанию уличили во лжи, поскольку она не раскрыла инвесторам полную информацию о выбросах в атмосферу с многих своих нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.
В совокупности недоучтенные Saudi Aramco производства осуществляют эмиссию около 55 миллионов метрических тонн эквивалента углекислого газа в год, что примерно соответствует объему выбросов, производимых Португалией.
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