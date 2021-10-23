Эр-Рияд нацелен выйти на уровень нулевых выбросов углекислого газа к 2060 году

Ведущий экспортер нефти Саудовская Аравия будет стремиться к достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2060 году, объявил ее фактический правитель Мухаммед бен Салман в субботу, 23 октября, в Эр-Рияде на форуме "Инвестиционная инициатива будущего" в преддверии Международной конференции Сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая пройдет с 1 по 12 ноября в Глазго.

Один из крупнейших в мире загрязнителей окружающей среды

Королевство, являющееся одним из крупнейших в мире загрязнителей окружающей среды, также сделало заявление о присоединении к глобальному проекту по сокращению выбросов метана на 30 процентов к 2030 году ("Глобальное метановое обязательство").

Согласно сведениям ООН, более 130 стран поставили перед собой или рассматривают цель сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году, что необходимо для защиты климата, пригодного для существования человечества.

"Сегодня я объявляю о цели Саудовской Аравии достичь нулевых чистых выбросов к 2060 году в рамках программы циркулярной углеродной экономики", - заявил наследный принц Мухаммед бен Салман. По его словам, инициативы Эр-Рияда в энергетическом секторе позволят сократить выбросы углерода на 278 миллионов тонн ежегодно к 2030 году. Это более чем вдвое превышает целевой показатель сокращения выбросов, сформулированный в объявлении саммита Саудовской экологической инициативы в начале 2021 года.

Принц также объявил о присоединении королевства к Глобальному обязательству по метану. В заявлении говорится, что Саудовская Аравия "внесет вклад в сокращение глобальных выбросов метана на 30 процентов к 2030 году, что является частью ее обязательств по обеспечению более чистого и "зеленого" будущего".

На фоне надвигающейся катастрофы

Цель выйти на уровень нулевых выбросов углекислого газа к 2060 году позволит Саудовской Аравии осуществить плавный переход на углеродную нейтральность без серьезных экономических или социальных последствий, подчеркнул в своем выступлении на конференции министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман.

Эти заявления прозвучали через день после того, как глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешняя климатическая ситуация в мире - это "билет в один конец к катастрофе", подчеркнув необходимость "избежать провала" на климатической конференции COP26 в Глазго, которая рассматривается как важнейший шаг в установлении глобальных целей по снижению уровня выбросов для замедления глобального потепления.

В марте Саудовская Аравия уже объявила о масштабной кампании по борьбе с изменением климата и сокращению выбросов углекислого газа, включая план посадки миллиардов деревьев в ближайшие десятилетия. Как объявил в субботу наследный принц, на первом этапе акции будет посажено более 450 миллионов деревьев и восстановлено 8 миллионов гектаров деградирующих земель.

Саудовская Аравия также объявила о создании новых "охраняемых территорий". По словам принца Мухаммеда, в результате этого шага "общее количество охраняемых территорий в королевстве превысило 20 процентов от общей площади", а стоимость первого пакета "зеленых" инициатив составила более 700 миллиардов риалов (186,6 миллиарда долларов).

В настоящее время Саудовская Аравия использует нефть и природный газ как для удовлетворения собственных быстрорастущих потребностей в электроэнергии, так и для опреснения воды, на что ежедневно расходуется огромное количество нефти.

Нефтяной гигант Саудовской Аравии занижал данные о выбросах

Инициативы Эр-Рияда выдвигаются и в связи с тем, что энергетический гигант Saudi Aramco, который называют "дойной коровой" королевства, стал привлекать пристальное внимание инвесторов из-за производимых им выбросов.

В январе агентство Bloomberg сообщило, что компанию уличили во лжи, поскольку она не раскрыла инвесторам полную информацию о выбросах в атмосферу с многих своих нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.

В совокупности недоучтенные Saudi Aramco производства осуществляют эмиссию около 55 миллионов метрических тонн эквивалента углекислого газа в год, что примерно соответствует объему выбросов, производимых Португалией.

Смотрите также:

Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года Россия: огонь прошел более 3,5 млн гектаров В России уже несколько недель горят леса во многих регионах. От разрушительных пожаров особенно сильно пострадала Якутия - к началу августа там зафиксировано свыше 170 очагов возгорания, площадь пожаров превысила 1,6 млн гектаров. По всей стране насчитывается более 150 очагов возгорания, всего огонь прошел более 3,5 млн гектаров.

Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года Красноярск: над городом повис смог Из-за сильных пожаров над многими городами стелется густой дым, как на этой фотографии сибирского города Красноярска. Из-за повисшего в воздухе смога находиться на открытом воздухе практически невозможно. У многих людей обостряются проблемы с дыханием.

Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года Турция: пламя лесных пожаров подходит к домам С разрушительными пожарами борется и Турция. Пламя лесных пожаров подходит к жилым районам. На снимке турецкие пожарные пытаются остановить огонь в деревне Чокертме, не давая ему распространиться на дома. Огонь в Турции прошел более 150 тысяч гектаров, жертвами огненной стихии там стали целые деревни.

Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года Греция: впереди - неизвестность На снимке - жители греческого острова Эвия (Эвбея), которых пришлось эвакуировать на пароме. Никто из них не знает, когда они снова смогут вернуться домой, и мало у кого осталась надежда, что огонь пощадит их дома. Первые возгорания на острове были еще в начале недели, но к тушению с воздуха пожарные приступили лишь в воскресенье, 8 августа.

Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года Греция: отчаянные попытки потушить огонь Не все спасаются бегством - многие жители Греции пытаются помочь пожарным в борьбе с огнем. Иногда их действия приобретают отчаянный характер, как на этом снимке, где мужчина пытается погасить пламя ветками деревьев. Власти просят местных жителей не пытаться самостоятельно сопротивляться огненной стихии и не подвергать себя опасности.

Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года США: пламя бушует и вне сезона лесных пожаров В Калифорнии в настоящее время зафиксировано более 5700 источников возгорания, при том, что ежегодный сезон лесных пожаров там еще не начался. На снимке пожарный наблюдает за пламенем, пытаясь замедлить распространение лесного пожара вблизи города Вествуд.

Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года Калифорния: смерчи из пепла и углей Борьбу с пожарами осложняют смерчи из пепла и углей, проносящиеся по холмам Санта-Барбары. Не будучи в состоянии справиться с разрушительной стихией, губернаторы охваченных огнем регионов на северо-западе США обратились за помощью к Вашингтону, прося прислать спасательные команды и пожарные самолеты. Автор: Сара Кляйн, Марина Барановская

