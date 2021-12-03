Йенс Шпан - бывший министр здравоохранения Германии

Йенс Георг Шпан (Jend Georg Spahn) родился 16 мая 1980 года. Немецкий политик, член Христианско-демократического союза (ХДС). Депутат парламента Германии - бундестага. С 14 марта 2018 года по 8 декабря 2021 года занимал пост федерального министра здравоохранения в кабинете Ангелы Меркель (Angela Merkel). В октябре 2018 года, после того как Меркель объявила о своем решении оставить пост председателя ХДС, Йенс Шпан одним из первых выдвинул свою кандидатуру на эту партийную должность.