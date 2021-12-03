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Йенс Шпан

Йенс Шпан - бывший министр здравоохранения Германии

Йенс Георг Шпан (Jend Georg Spahn) родился 16 мая 1980 года. Немецкий политик, член Христианско-демократического союза (ХДС). Депутат парламента Германии - бундестага. С 14 марта 2018 года по 8 декабря 2021 года занимал пост федерального министра здравоохранения в кабинете Ангелы Меркель (Angela Merkel). В октябре 2018 года, после того как Меркель объявила о своем решении оставить пост председателя ХДС, Йенс Шпан одним из первых выдвинул свою кандидатуру на эту партийную должность.

Показатель заражаемости SARS-CoV-2 в Германии опять растет

Показатель заражаемости SARS-CoV-2 в Германии опять растет 03.12.2021

Семидневный коэффициент инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в ФРГ достиг значения 442,1 на 100 тысяч жителей. В целом возбудитель COVID-19 выявлен у 6 млн жителей Германии.
Общественный транспорт в ФРГ - только для привитых, переболевших, протестированных

Общественный транспорт в ФРГ - только для привитых, переболевших, протестированных 24.11.2021

Недельный показатель заражений вирусом SARS-CoV-2 в ФРГ впервые превысил 400 случаев на 100 тысяч человек. Глава Минздрава Йенс Шпан критикует антипрививочников.
Глава Минздрава ФРГ отверг обвинения в придерживании вакцины BioNTech

Глава Минздрава ФРГ отверг обвинения в придерживании вакцины BioNTech 22.11.2021

До конца года Германия располагает запасом в 50 млн доз mRNA-вакцин и этого количества, по словам Йенса Шпана, достаточно, чтобы привить всех желающих
Австрия ввела локдаун для непривитых

Австрия ввела локдаун для непривитых 14.11.2021

В Австрии с 15 ноября ввели новый локдаун, который будет распространяться только на не прошедших вакцинацию от коронавируса. Ранее Германия внесла Австрию в красный список.
Власти Германии выступили за всеобщую ревакцинацию от ковида

Власти Германии выступили за всеобщую ревакцинацию от ковида 05.11.2021

Бустерные прививки от COVID-19 через полгода после курса вакцинации должны стать правилом, заявил глава Минздрава ФРГ Шпан. В стране зафиксирован новый пик заражаемости вирусом SARS-CoV-2 за сутки.
В ФРГ врачи критикуют отмену бесплатных тестов на коронавирус

В ФРГ врачи критикуют отмену бесплатных тестов на коронавирус 10.10.2021

При платных тестах на коронавирус меньше людей с симптомами будут проверяться, считают в профсоюзе врачей Marburger Bund. С 11 октября в Германии почти везде отменяются бесплатные тесты на COVID-19.
В Германии от коронавируса привиты почти две трети жителей

В Германии от коронавируса привиты почти две трети жителей 23.09.2021

Не менее одной дозы вакцины от COVID-19 получили 78,3 процента взрослого населения и почти 40 процентов подростков в ФРГ.
Минздрав ФРГ ожидает конца эпидемии ковида в стране весной 2022 года

Минздрав ФРГ ожидает конца эпидемии ковида в стране весной 2022 года 22.09.2021

Предстоящей весной удастся достичь коллективного иммунитета и вернуться к нормальной жизни, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан газете Augsburger Allgemeine.
Минздрав ФРГ предложил сделать правило 2G единым для массовых мероприятий

Минздрав ФРГ предложил сделать "правило 2G" единым для массовых мероприятий 20.09.2021

Все больше федеральных земель вводят "правило 2G", когда для посещения заведений общественного питания и культурно-массовых мероприятий недостаточно предъявить отрицательный тест на коронавирус.
Пандемия непривитых: в Германии призывают к усилению ограничений

"Пандемия непривитых": в Германии призывают к усилению ограничений 09.09.2021

Глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявил о необходимости ввести на всей территории ФРГ более жесткие ограничения для невакцинированных. Это может послужить стимулом сделать прививку.
Глава Минздрава ФРГ обеспокоен низкими темпами вакцинации от ковида

Глава Минздрава ФРГ обеспокоен низкими темпами вакцинации от ковида 08.09.2021

По словам Йенса Шпана, Германия в настоящее время переживает "пандемию непривитых". Глава Института имени Роберта Коха вновь призвал немцев активнее вакцинироваться от коронавируса.
Германия передаст все дозы вакцины AstraZeneca развивающимся странам

Германия передаст все дозы вакцины AstraZeneca развивающимся странам 03.09.2021

Для начала Берлин пожертвует программе COVAX 1,3 млн доз препарата от ковида, сообщил Минздрав ФРГ. Германия активно финансирует механизм помощи развивающимся странам, отметил министр Шпан.
70% взрослых в ЕС получили хотя бы одну прививку от SARS-CoV-2

70% взрослых в ЕС получили хотя бы одну прививку от SARS-CoV-2 27.07.2021

57% взрослых европейцев полностью вакцинированы от ковида, заявила глава Еврокомиссии. В ФРГ хотя бы одна прививка у 73% взрослых, полностью вакцинированы 49,7%, сообщил глава Минздрава.
Коронавирус: в Германии заметно возрос показатель инфицированности

Коронавирус: в Германии заметно возрос показатель инфицированности 24.07.2021

По данным главы Всемирной медицинской ассоциации, Германия переживает сейчас четвертую волну пандемии. На фоне роста числа заражений министр здравоохранения страны Йенс Шпан призвал сограждан активно делать прививки.
Глава Минздрава ФРГ предупредил о новой волне пандемии осенью

Глава Минздрава ФРГ предупредил о новой волне пандемии осенью 21.07.2021

Если рост числа заражений коронавирусом в Германии продолжится на нынешнем уровне, к сентябрю показатель инфицированных за семь дней составит 400 человек на 100 тысяч жителей, заявил Шпан.
Коронавирус: ФРГ и глава ВОЗ усиливают давление на Китай

Коронавирус: ФРГ и глава ВОЗ усиливают давление на Китай 16.07.2021

Нельзя исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой из лаборатории в Ухане, и Китай должен быть открытым для сотрудничества, считают главы ВОЗ и Минздрава ФРГ.
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