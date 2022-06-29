Электротяга вместо ДВС? Для каких машин это имеет смысл

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Продажи электроавтомобилей в мире удвоились за год, но могли бы и больше - тормозит высокая цена. А что если поменять старый бензиновый или дизельный двигатель на электрический?
"Переоборудование дизельных автобусов в электрические не только с технической точки зрения завораживающее дело, но и экономически - это выгодная операция для всех сторон", - уверен Ханс-Георг Херб (Hans-Georg Herb), глава компании Elerra из Эрфурта (это на востоке Германии). Компания Херба специализируется на переоснащении традиционного автотранспорта электрическими двигателями. Вот сейчас очередь в его мастерской дошла до рейсового автобуса, который проездил на дизельном моторе 10 лет. Старый двигатель уже сняли, осталось встроить новый: заднюю ось и два электромотора - в ступицах колес. "Выглядит просто, но внутри - хайтек", - объясняет Херб.
Новая конструкция занимает меньше места, чем старая, так что для электрических аккумуляторов хватает места. "Сюда можно встроить восемь батарей с энергоемкостью в 200 кВт/час. Такому автобусу этого хватит примерно на 250 километров пути", - считает Херб.
В зависимости от размера аккумулятора переоснащение обходится от 300 до 340 тысяч евро. Дорого, если не учитывать, что новый электроавтобус стоит сегодня вдвое дороже. Херб рассчитывает на то, что получит новые заказы на переоснащение рейсовых автобусов. "В этом году мы еще успеем переоснастить три автобуса", - говорит он. Но план на следующий год - переоснастить 60-70 автобусов электротягой, в сотрудничестве с другими мастерскими - довести это число до 200-300.
Спрос на электроавтобусы для городского транспорта растет благодаря новым правилам Евросоюза: больше половины новых машин должны быть оснащены электрическими моторами. Только в Германии закупается более 3000 штук ежегодно и более 15 000 - в целом в ЕС. Промышленные производители столько предоставить пока не могут. В то же время для транспортных предприятий рейсовые электроавтобусы - это выгодная альтернатива традиционным, так как электробусы меньше нуждаются в ремонте, и в сравнении с дизельными обходятся дешевле в эксплуатации - в зависимости от конфигурации до 60 процентов.
Такое переоснащение станет международным трендом, ожидает Херб: цены на аккумуляторные батареи падают, массовое производство позволяет снизить и цены на компоненты к электрическим моторам, встроенным в ступицу колеса. Вскоре стоимость переоснащения можно будет снизить практически вполовину. "Я могу себе представить, что практически половина работающих сегодня автобусов будет переоснащена. Если мы хотим добиться декарбонизации, то без такого переоснащения нам этой цели не добиться", - считает глава Elerra.
В принципе, любой бензиновый или дизельный автомобиль можно сделать электрокаром: снять мотор внутреннего сгорания, поставить электромотор и аккумуляторные батареи, а также поменять электронику. Тот же Ханс-Георг Херб впервые попробовал такое переоснащение в 2014 году на знаменитом Porsche 911. И только потом принялся за олдтаймеры, грузовой и пассажирский транспорт.
Но цена переоснащения олдтаймера под силу не каждому: около 60 тысяч евро обойдется такая работу владельцу лимузина "Ягуар" 1993 года выпуска. "Клиент попросил электризовать этот автомобиль. Я использовал в этом случае старые модули компании Tesla", - объясняет свою работу Херб. Для понимания того, как складывается такой счет, он объясняет: мотор и аккумулятор обходятся для олдтаймеров в сумму не менее 10 тысяч евро, само переоснащение занимает более 100 часов работы автомеханика, это самая большая статья расходов.
Чисто экономически такое переоснащение смысла не имеет, говорит Херб. "Подобные автомобили, как правило, используются редко, так что расходы на обслуживание роли не играют. Такое переоснащение - это скорее хобби", - считает автомеханик. Тем не менее запросы от частных клиентов не прекращают поступать к нему, и он, по собственным словам, устает повторять одно и то же. "Ну вот, например, звонит человек и спрашивает, можно ли переоснастить VW Polo. Я отвечаю: "Если ты купишь VW E-Up (мини-электрокар. - Ред.), то это окажется и дешевле, и, возможно, лучше, чем наш итоговый результат. Нет смысла переоснащать VW Polo, я это вынужден объяснять очень многим людям", - резюмировал Херб.
Помимо электробуса, в мастерской Херба стоят три новых грузовых автомобиля - небольшой грузовик Fuso производства Daimler и Mitsubishi. Электрических версий этих грузовых машин производители пока не предлагают, так что их переоснащают тоже в полноприводные электрогрузовики, с новым софтом для автомобильной электроники, которая должна обеспечить эффективную работу нового двигателя и аккумуляторов. "Этот транспорт хорошо годится для работы в зимних условиях, поэтому мы сделаем небольшую серию таких автомобилей для городских условий", - объясняет задачи Херб.
Ханс-Георг Херб и его мастерская - далеко не единственная в ЕС, которая предлагает такое переоснащение. Их клиенты - это небольшие европейские муниципалитеты, которые в стремлении добиться снижения вредных выбросов ищут варианты отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а также службы доставки, которые стремятся переоборудовать свой транспорт.
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