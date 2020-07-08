Что обходится дороже: ремонт электромобилей или машин с ДВС?

В Германии стремительно растут продажи автомобилей с альтернативными двигателями, главным образом плагин-гибридов и электромобилей. Пока они стоят существенно дороже традиционных легковых машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), но в ФРГ покупатели получают субсидии от государства и производителей на покупку авто с электромоторами. К тому же считается, что они выгоднее в эксплуатации, особенно при высоких ценах на горючее и смазочные материалы.

А что с ремонтом таких авто? Что выгоднее чинить: электромобили или машины с ДВС? И какие из них чаще возгораются? Такими вопросами задался немецкий концерн Allianz. Интерес страхового гиганта к этой теме очевиден: ему необходимо правильно рассчитывать риски и, соответственно, стоимость своих услуг для автовладельцев.

Электромобили: особые нормы техники безопасности и требования производителей

В конце сентября инженерно-технический центр концерна в Исманинге под Мюнхеном (Allianz Zentrum für Technik, AZT) представил на конференции специалистов исследование расходов на ремонт подзаряжаемых гибридных и полностью электрических автомобилей. В нем использовалась статистика 2018-2020 годов.

Для электромобилей особенно опасно повреждение днища, ведь замена батареи стоит очень дорого

Главный вывод: в Германии ремонт электромобилей обходится дороже - примерно на 30% в случае столкновения машин, причем наиболее накладной оказывается починка плагин-гибридов. Поэтому и полисы "каско" стоят несколько больше, чем при страховании автомобилей с ДВС.

Более высокая стоимость ремонта обусловлена не только особенностями конструкции электромобилей (так, аккумуляторной батарее, ключевому элементу таких машин, требуется усиленная защита на случай аварии), но и специфическими нормами техники безопасности и требованиями производителей. Некоторые из них, к примеру, настаивают на замене батареи в случае, если сработала подушка безопасности. Это дорогостоящая операция может сделать экономически бессмысленным ремонт поврежденной машины.

Аккумуляторные батареи и кабели порождают основные проблемы

Другой пример: если электромобиль после аварии больше не на ходу, а в аккумуляторной батарее по-прежнему остается много энергии, его эвакуация требует принятия особых противопожарных мер, что делает ее более дорогостоящей.

Даже в больших городах куньи нередко повреждают машины, но для электромобилей они особо опасны

Вообще ремонт электромобилей, напоминают эксперты AZT, разрешен только в автомастерских, в которых персонал обучен работать с высоковольтными проводами. Однако если в результате серьезной аварии машина перестает быть искробезопасной (что случается весьма редко, отмечается в исследовании), квалификация таких автомехаников может оказаться недостаточной. Привлечение специалистов затягивает ремонт и ведет к дополнительным расходам.

Весьма дорого владельцам электромобилей (или их страховщикам) могут обойтись куньи или грызуны. Если они повредят высоковольтный кабель, замена соответствующего комплекта может стоит до 7000 евро, поскольку починить такой кабель пока невозможно, констатируют эксперты AZT. Но отмечают, что некоторые автостроители используют сменные защитные оболочки для кабеля. В таком случае стоимость ремонта снижается на 97%.

Повышенной пожароопасности электромобилей нет

А насколько пожароопасными являются электромобили? Ведь из-за целого ряда публикаций в СМИ могло возникнуть впечатление, что они особенно часто воспламеняются. В исследовании приводится статистика: в Германии за год регистрируются порядка 15 тысяч возгораний легковых машин, при этом на автомобили с электрическим приводом приходится существенно меньше 1% случаев.

Пожарные в Кройцау тушат электромобиль, воспламенившийся во время подзарядки

"В ходе нашего исследования мы не обнаружили более высокой вероятности возгорания электромобилей по сравнению с обычными бензиновыми или дизельными автомобилями", - заявил Карстен Райнкемайер (Carsten Reinkemeyer), возглавляющий в AZT отдел изучения проблем технической безопасности.

К аналогичному выводу пришло и Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA). Электромобили горят не чаще, чем машины с ДВС, однако их тушение длится дольше, что, как правило, ведет к более высокому расходу средств пожаротушения.

Смотрите также: