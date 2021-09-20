 Электоральный аналитик оценил объем вбросов за ЕР на выборах в 13,8 млн | Новости из Германии о России | DW | 21.09.2021

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Россия

Электоральный аналитик оценил объем вбросов за ЕР на выборах в 13,8 млн

Аналитик Сергей Шпилькин считает аномальными не менее 13,8 млн голосов, отданных за "Единую Россию": именно таков объем вбросов, реальный же результат партии при отсутствии фальсификаций не превышал бы 33 процента.

Съезд Единой России, июнь 2021 г.

Съезд "Единой России", июнь 2021 г.

По мнению независимого электорального аналитика Сергея Шпилькина, реальный результат партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму соответствует 31-33 процентам. Во вторник, 21 сентября, эксперт опубликовал в Facebook первые результаты анализа официальных итогов парламентских выборов в России.

В графиках, отображающих данные ЦИК РФ по 96 840 участкам (107,9 миллиона избирателей из 109,2 миллиона), указывается, что за "Единую Россию" было подано в общей сложности 27,468 миллиона голосов. Из них 13,807 миллиона голосов названы аномальными, этот показатель отображает размер вброса, предполагает Шпилькин. 

Официальный результат "Единой России" - 49,82 процента

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) завершила обработку 100 процентов итоговых протоколов по выборам депутатов в Государственную думу России. Согласно опубликованным материалам, по партийным спискам побеждает "Единая Россия", которая получила 49,82 процента голосов избирателей, участвовавших в выборах. Кроме нее в новый состав Думы проходят четыре партии: КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).

По данным ЦИК, "Единая Россия" сформирует в нижней палате российского парламента конституционное большинство. Единороссы получат примерно 112 депутатских мандатов по партийным спискам, еще 198 представителей партии проходят по одномандатным округам. По одномандатным округам в Госдуме, кроме "Единой России", будут представлены еще шесть партий. Кандидаты КПРФ, по предварительной информации, побеждают в 9 одномандатных округах, в 8 округах лидируют представители "Справедливой России", в двух – ЛДПР. По одному округу выиграли кандидаты от от "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы". Еще в 5 округах лидируют самовыдвиженцы.

При этом результаты выборов в Москве резко поменялись после появления результатов электронного голосования, которые были опубликованы лишь днем 20 сентября. До этого на многих участках лидировали кандидаты оппозиционного проекта "Умное голосование".

ЕС: Голосование "в атмосфере запугивания"

Европейский Союз раскритиковал ход выборов в России, подчеркнув, что они "прошли в атмосфере запугивания критических и независимых голосов" и "без заслуживающего доверия международного наблюдения".

Однозначно негативно оценили эти выборы США и Великобритания. "Выборы в Госдуму 17-19 сентября проходили в условиях, не способствовавших свободной и честной процедуре голосования", - отмечается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса. В британском МИДе парламентские выборы в РФ охарактеризовали как "серьезный шаг назад для демократических свобод в стране". Вашингтон и Лондон также  заявили, что не признают проведение выборов в Госдуму РФ на суверенной территории Украины, и напомнили о непризнании аннексии Крыма Россией.

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