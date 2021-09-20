Электоральный аналитик оценил объем вбросов за ЕР на выборах в 13,8 млн

По мнению независимого электорального аналитика Сергея Шпилькина, реальный результат партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму соответствует 31-33 процентам. Во вторник, 21 сентября, эксперт опубликовал в Facebook первые результаты анализа официальных итогов парламентских выборов в России.
В графиках, отображающих данные ЦИК РФ по 96 840 участкам (107,9 миллиона избирателей из 109,2 миллиона), указывается, что за "Единую Россию" было подано в общей сложности 27,468 миллиона голосов. Из них 13,807 миллиона голосов названы аномальными, этот показатель отображает размер вброса, предполагает Шпилькин.
Официальный результат "Единой России" - 49,82 процента
Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) завершила обработку 100 процентов итоговых протоколов по выборам депутатов в Государственную думу России. Согласно опубликованным материалам, по партийным спискам побеждает "Единая Россия", которая получила 49,82 процента голосов избирателей, участвовавших в выборах. Кроме нее в новый состав Думы проходят четыре партии: КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).
По данным ЦИК, "Единая Россия" сформирует в нижней палате российского парламента конституционное большинство. Единороссы получат примерно 112 депутатских мандатов по партийным спискам, еще 198 представителей партии проходят по одномандатным округам. По одномандатным округам в Госдуме, кроме "Единой России", будут представлены еще шесть партий. Кандидаты КПРФ, по предварительной информации, побеждают в 9 одномандатных округах, в 8 округах лидируют представители "Справедливой России", в двух – ЛДПР. По одному округу выиграли кандидаты от от "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы". Еще в 5 округах лидируют самовыдвиженцы.
При этом результаты выборов в Москве резко поменялись после появления результатов электронного голосования, которые были опубликованы лишь днем 20 сентября. До этого на многих участках лидировали кандидаты оппозиционного проекта "Умное голосование".
ЕС: Голосование "в атмосфере запугивания"
Европейский Союз раскритиковал ход выборов в России, подчеркнув, что они "прошли в атмосфере запугивания критических и независимых голосов" и "без заслуживающего доверия международного наблюдения".
Однозначно негативно оценили эти выборы США и Великобритания. "Выборы в Госдуму 17-19 сентября проходили в условиях, не способствовавших свободной и честной процедуре голосования", - отмечается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса. В британском МИДе парламентские выборы в РФ охарактеризовали как "серьезный шаг назад для демократических свобод в стране". Вашингтон и Лондон также заявили, что не признают проведение выборов в Госдуму РФ на суверенной территории Украины, и напомнили о непризнании аннексии Крыма Россией.
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Автор: Сергей Елкин