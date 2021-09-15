Эксперт: Контакты между НАТО и Россией не прекратятся

МИД России заявил о приостановке работы представительства РФ при НАТО и военной миссии связи альянса в Москве, а также о прекращении деятельности информационного офиса НАТО в РФ. Этот шаг в МИД РФ аргументировали решением НАТО выслать восемь российских дипломатов и сократить максимальную численность состава дипмиссии до десяти человек. В альянсе этих высланных дипломатов назвали разведчиками, работающими под прикрытием. О том, какие последствия вызовет решение России и какие каналы коммуникации между НАТО и РФ сохранятся, DW расспросила эксперта брюссельского аналитического центра Friends of Europe Джейми Ши, работавшего ранее на высоких должностях в НАТО.

DW: Стало ли решение Москвы для вас неожиданностью?

Джейми Ши: Когда мы узнали, что в НАТО решили выслать восемь российских дипломатов за шпионаж, то могли только ожидать, что Россия ответит. Есть давняя традиция со времен "холодной войны": когда Запад высылал российских дипломатов, то Россия принимала ответные меры. Но, конечно же, у НАТО уже давно нет представителей в Москве...

- Но ведь в Москве все же присутствует военная миссия связи и информационное бюро НАТО.

Джейми Ши

- Действительно, эти бюро до сих пор существуют, и там работают местные сотрудники (преимущественно граждане РФ. - Ред.). Но международные представители были персонами нон грата с 2014 года, когда НАТО прекратила обычные ежедневные отношения с Россией после незаконной аннексии Крыма. И с того времени дипломаты НАТО пытались делать свою работу из штаб-квартиры в Брюсселе. Так что эти два бюро полноценно не работали с 2014 года. В НАТО не хотели их закрывать, потому что тогда их было бы намного сложнее снова открыть. Я не думаю, что сегодняшнее решение что-то изменит в нынешнем плачевном состоянии политических отношений между НАТО и Россией.

- То есть вы не ожидаете серьезных последствий решения России?

Йенс Столтенберг и Сергей Лавров в Нью-Йорке

- Нет. По двум причинам. Первая: контакты между НАТО и Россией продолжаются. Например, генсек Йенс Столтенберг встречался с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН несколько недель назад. Вторая: Совет НАТО-Россия не собирался с 2019 года. Ни одна из сторон не смогла убедить другую вернуться за стол переговоров, конечно же при соблюдении своих условий. Так что на рабочем уровне обе стороны по-настоящему и не говорили друг с другом.

- Но возникнут ли все же какие-то дополнительные риски или угрозы после приостановки работы представительства РФ при НАТО и офисов альянса в Москве?

- Очевидно, было бы лучше, если бы НАТО и Россия продолжали встречаться и вести сложные, но честные разговоры. Например, на тему военных учений, таких как проведенные недавно (маневры. - Ред.) "Запад-2021". Это было бы лучше, но, честно говоря, это все равно не происходило.

- В то же время между военными руководствами НАТО и России есть линии коммуникации.

- У главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса есть установленная с (начальником Генштаба РФ. - Ред.) генералом Валерием Герасимовым "горячая линия". Такая "горячая линия" должна существовать для предотвращения опасных ситуаций или кризисов. Они могут произойти, например, в Балтийском или Черном морях. Но такая "горячая линия" и так существует. И у генерального секретаря есть связь с Сергеем Лавровым. Так что минимально необходимые контакты гарантированы. И не следует забывать, что у государств - членов НАТО есть двусторонние линии коммуникации с Генштабом России.

- Вы уже сказали, что та или иная реакция Москвы была ожидаемой. Это понимали в НАТО. Было ли в таком случае мудрым решение НАТО выслать российских дипломатов или же шпионов?

- Рекомендация бюро безопасности НАТО генеральному секретарю и Североатлантическому совету должна была быть очень весомой. Я думаю, они почувствовали, что если россияне начали злоупотреблять своей миссией при НАТО для агрессивного сбора разведывательных данных, то от нее было больше вреда, чем пользы. В НАТО такие решения не принимают легко.

- Подход НАТО к отношениям с Россией идет по двум "колеям": усиление обороны и диалог. Можно ли сейчас считать такой подход эффективным?

- Как я уже сказал, "горячая линия" продолжит существовать, и это очень важно. Нельзя сказать, что ни один российский чиновник никогда больше не встретится с чиновником НАТО. У России останется посольство в Бельгии с военным атташе. Этот канал тоже существует. Поверьте мне, дефицита дипломатов в Брюсселе нет - их много, как в посольстве в Бельгии, так и в представительстве при ЕС.

Кроме того, многие страны (альянса. - Ред.) проводят регулярные встречи с Россией. Так что решение РФ точно не замораживает дипломатические отношения со странами НАТО. Это скорее символическое решение. И что еще важно - Россия не денонсировала политические соглашения, в частности Основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года или декларацию от 2002 года. Другими словами, Россия имеет в виду, что она хочет сохранить возможность отношений с НАТО.

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