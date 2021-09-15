 Эксперт: Контакты между НАТО и Россией не прекратятся | Диалог Россия - НАТО: проблемы и поиск путей их решения | DW | 18.10.2021

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НАТО и Россия

Эксперт: Контакты между НАТО и Россией не прекратятся

Россия приостановила работу своего представительства при НАТО. Интервью DW с экс-чиновником НАТО Джейми Ши о последствиях и рисках этого шага, а также о том, останутся ли еще контакты между НАТО и РФ.

Флаг НАТО и флажок РФ

МИД России заявил о приостановке работы представительства РФ при НАТО и военной миссии связи альянса в Москве, а также о прекращении деятельности информационного офиса НАТО в РФ. Этот шаг в МИД РФ аргументировали решением НАТО выслать восемь российских дипломатов и сократить максимальную численность состава дипмиссии до десяти человек. В альянсе этих высланных дипломатов назвали разведчиками, работающими под прикрытием. О том, какие последствия вызовет решение России и какие каналы коммуникации между НАТО и РФ сохранятся, DW расспросила эксперта брюссельского аналитического центра Friends of Europe Джейми Ши, работавшего ранее на высоких должностях в НАТО.

DW: Стало ли решение Москвы для вас неожиданностью?

Джейми Ши: Когда мы узнали, что в НАТО решили выслать восемь российских дипломатов за шпионаж, то могли только ожидать, что Россия ответит. Есть давняя традиция со времен "холодной войны": когда Запад высылал российских дипломатов, то Россия принимала ответные меры. Но, конечно же, у НАТО уже давно нет представителей в Москве...

- Но ведь в Москве все же присутствует военная миссия связи и информационное бюро НАТО.

Джейми Ши

Джейми Ши

- Действительно, эти бюро до сих пор существуют, и там работают местные сотрудники (преимущественно граждане РФ. - Ред.). Но международные представители были персонами нон грата с 2014 года, когда НАТО прекратила обычные ежедневные отношения с Россией после незаконной аннексии Крыма. И с того времени дипломаты НАТО пытались делать свою работу из штаб-квартиры в Брюсселе. Так что эти два бюро полноценно не работали с 2014 года. В НАТО не хотели их закрывать, потому что тогда их было бы намного сложнее снова открыть. Я не думаю, что сегодняшнее решение что-то изменит в нынешнем плачевном состоянии политических отношений между НАТО и Россией.

- То есть вы не ожидаете серьезных последствий решения России?

Йенс Столтенберг и Сергей Лавров в Нью-Йорке

Йенс Столтенберг и Сергей Лавров в Нью-Йорке

- Нет. По двум причинам. Первая: контакты между НАТО и Россией продолжаются. Например, генсек Йенс Столтенберг встречался с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН несколько недель назад. Вторая: Совет НАТО-Россия не собирался с 2019 года. Ни одна из сторон не смогла убедить другую вернуться за стол переговоров, конечно же при соблюдении своих условий. Так что на рабочем уровне обе стороны по-настоящему и не говорили друг с другом.

- Но возникнут ли все же какие-то дополнительные риски или угрозы после приостановки работы представительства РФ при НАТО и офисов альянса в Москве?

- Очевидно, было бы лучше, если бы НАТО и Россия продолжали встречаться и вести сложные, но честные разговоры. Например, на тему военных учений, таких как проведенные недавно (маневры. - Ред.) "Запад-2021". Это было бы лучше, но, честно говоря, это все равно не происходило.

- В то же время между военными руководствами НАТО и России есть линии коммуникации.

- У главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса есть установленная с (начальником Генштаба РФ. - Ред.) генералом Валерием Герасимовым "горячая линия". Такая "горячая линия" должна существовать для предотвращения опасных ситуаций или кризисов. Они могут произойти, например, в Балтийском или Черном морях. Но такая "горячая линия" и так существует. И у генерального секретаря есть связь с Сергеем Лавровым. Так что минимально необходимые контакты гарантированы. И не следует забывать, что у государств - членов НАТО есть двусторонние линии коммуникации с Генштабом России.

- Вы уже сказали, что та или иная реакция Москвы была ожидаемой. Это понимали в НАТО. Было ли в таком случае мудрым решение НАТО выслать российских дипломатов или же шпионов?

- Рекомендация бюро безопасности НАТО генеральному секретарю и Североатлантическому совету должна была быть очень весомой. Я думаю, они почувствовали, что если россияне начали злоупотреблять своей миссией при НАТО для агрессивного сбора разведывательных данных, то от нее было больше вреда, чем пользы. В НАТО такие решения не принимают легко.

- Подход НАТО к отношениям с Россией идет по двум "колеям": усиление обороны и диалог. Можно ли сейчас считать такой подход эффективным?

- Как я уже сказал, "горячая линия" продолжит существовать, и это очень важно. Нельзя сказать, что ни один российский чиновник никогда больше не встретится с чиновником НАТО. У России останется посольство в Бельгии с военным атташе. Этот канал тоже существует. Поверьте мне, дефицита дипломатов в Брюсселе нет - их много, как в посольстве в Бельгии, так и в представительстве при ЕС.

Кроме того, многие страны (альянса. - Ред.) проводят регулярные встречи с Россией. Так что решение РФ точно не замораживает дипломатические отношения со странами НАТО. Это скорее символическое решение. И что еще важно - Россия не денонсировала политические соглашения, в частности Основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года или декларацию от 2002 года. Другими словами, Россия имеет в виду, что она хочет сохранить возможность отношений с НАТО.

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  • Rumänien Nato Raketenschild Abwehrbasis in Deveselu (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

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    "Искандеры" в Калининграде

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  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

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  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

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  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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