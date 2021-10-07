Генсек НАТО обвинил Россию в злонамеренных действиях

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Москву в "злонамеренных действиях". "Отношения НАТО и России находятся в самой низкой точке со времен холодной войны", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 7 октября, комментируя принятое накануне решение Североатлантического альянса лишить аккредитации часть сотрудников российской миссии. "Мы наблюдаем рост злонамеренной активности России, по крайней мере в Европе, поэтому нам необходимо действовать", - пояснил генсек.

По его словам, речь идет о незарегистрированных "сотрудниках спецслужб". Столтенберг уточнил, что сократить численность миссии РФ при НАТО было решено на основании разведывательной информации и что это не связано с каким-либо конкретным инцидентом.

В то же время Йенс Столтенберг отметил, что альянс, несмотря на произошедшее, нацелен на продолжение диалога с Москвой. "Важно говорить", особенно когда "напряженность настолько сильна", указал он. В НАТО и ранее предлагали Кремлю вступить в диалог, добавил генсек, но до сих пор в Москве не ответили согласием. Заседания Совета Россия - НАТО не проводились с конца 2019 года.

НАТО вдвое сократила миссию России, в Москве отвергают обвинения

Накануне НАТО лишила аккредитации восемь сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе в связи с подозрениями в злонамеренной деятельности. Должности еще двух сотрудников будут сокращены. Таким образом, в российской миссии останутся 10 человек вместо 20.

В России эти обвинения отвергли. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал их голословными и предупредил, что решение НАТО может привести к дальнейшему ухудшению отношений с РФ. "В дипломатической практике подобные шаги носят взаимный характер. Уверен, руководство российского внешнеполитического ведомства предложит адекватные ответные меры, не обязательно симметричные", - сказал Слуцкий "Интерфаксу".

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