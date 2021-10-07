 Генсек НАТО обвинил Россию в злонамеренных действиях | Новости политики из Германии | DW | 07.10.2021

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Политика

Генсек НАТО обвинил Россию в злонамеренных действиях

Россия наращивает "злонамеренную активность", поэтому НАТО необходимо действовать, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Ранее НАТО сократила миссию РФ при альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Москву в "злонамеренных действиях". "Отношения НАТО и России находятся в самой низкой точке со времен холодной войны", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 7 октября, комментируя принятое накануне решение Североатлантического альянса лишить аккредитации часть сотрудников российской миссии. "Мы наблюдаем рост злонамеренной активности России, по крайней мере в Европе, поэтому нам необходимо действовать", - пояснил генсек.

По его словам, речь идет о незарегистрированных "сотрудниках спецслужб". Столтенберг уточнил, что сократить численность миссии РФ при НАТО было решено на основании разведывательной информации и что это не связано с каким-либо конкретным инцидентом.

В то же время Йенс Столтенберг отметил, что альянс, несмотря на произошедшее, нацелен на продолжение диалога с Москвой. "Важно говорить", особенно когда "напряженность настолько сильна", указал он. В НАТО и ранее предлагали Кремлю вступить в диалог, добавил генсек, но до сих пор в Москве не ответили согласием. Заседания Совета Россия - НАТО не проводились с конца 2019 года.

НАТО вдвое сократила миссию России, в Москве отвергают обвинения

Накануне НАТО лишила аккредитации восемь сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе в связи с подозрениями в злонамеренной деятельности. Должности еще двух сотрудников будут сокращены. Таким образом, в российской миссии останутся 10 человек вместо 20.

В России эти обвинения отвергли. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал их голословными и предупредил, что решение НАТО может привести к дальнейшему ухудшению отношений с РФ. "В дипломатической практике подобные шаги носят взаимный характер. Уверен, руководство российского внешнеполитического ведомства предложит адекватные ответные меры, не обязательно симметричные", - сказал Слуцкий "Интерфаксу".

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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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