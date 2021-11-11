 Экс-губернатора Хабаровского края Фургала будут судить в Подмосковье | Новости из Германии о России | DW | 11.11.2021

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Россия

Экс-губернатора Хабаровского края Фургала будут судить в Подмосковье

Дело Сергея Фургала будет слушаться в Люберецком горсуде с участием присяжных. По ходатайству прокуратуры экс-губернатору продлен срок ареста еще на полгода.

Акция в поддержку Сергея Фургала, Хабаровск, июнь 2021 года

Акция в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала, июнь 2021 года

Суд на бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, задержание которого вызвало массовые акции протеста, пройдет не в Хабаровске, а в Люберецком городском суде с участием присяжных заседателей. Такое решение принял в четверг, 11 ноября, Верховный суд РФ, удовлетворив соответствующее ходатайство прокуратуры.

Дело Фургала должен был рассматривать Железнодорожный суд Хабаровска, на этом настаивала и защита, но Верховный суд согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что рассмотрение дела в Хабаровском крае может привести к необъективности процесса. По ее мнению, Фургал, используя установленные за время политической деятельности связи, может сформировать негативное отношение к суду и правоохранительным органам, к тому же любой вердикт в Хабаровске вызовет у общества сомнения в его объективности.

Верховный суд также учел то обстоятельство, что Фургал и другие обвиняемые по делу содержатся в московских СИЗО, их защитники проживают в столице, а свидетели будут прибывать на процесс из различных регионов страны, поэтому подмосковные Люберцы являются удобным местом для слушаний.

Арест Фургала продлен на полгода

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении ареста Фургалу и другим фигурантам дела. По решению суда, Сергей Фургал, а также Андрей Карепов, Марат Кадыров и Андрей Палей останутся под стражей до 28 апреля 2022 года.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске и впоследствии доставлен в Москву. В настоящее время он содержится в СИЗО "Лефортово". По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство нескольких предпринимателей в 2000-х годах. Фургал своей вины не признает.

В 2021 году Сергей Фургал стал фигурантом уголовного дела о преступном сообществе и особо крупном мошенничестве. В Хабаровске после его ареста на протяжении нескольких месяцев еженедельно проходили массовые акции в его поддержку.

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    Кто такой Сергей Фургал?

    Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.

  • Задержание Сергея Фургала

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    В чем обвиняют Сергея Фургала?

    9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".

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    С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.

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    "Фургала домой!"

    Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".

  • Акция протеста во Владивостоке 18 июля

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    К протестам примкнул Владивосток

    Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.

  • Акция протеста в Харабовске 21 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Миша, уходи!"

    20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".

  • Участники акций протеста

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В знак солидарности с Хабаровском

    Очередная несанкционированная акция в Хабаровске состоялась 25 июля. В шествии по улицам города участвовали тысячи человек. Митинговали также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Краснодаре, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан, протестующие держали плакаты с критикой полпреда президента Юрия Трутнева.

  • Юрий Трутнев

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Трутнев как объект критики

    Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля. Он раскритиковал работу местных властей и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом на Дальнем Востоке. Вскоре после этого Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Трутнев владеет домом в Серебряном бору в Москве стоимостью 2 млрд рублей.

  • Сергей Наумов

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Нападение на Наумова и Низовцева

    24 июля в Хабаровске произошло нападение на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, приехавшего освещать протесты. По его словам, среди причастных к нападению был мужчина, возможно, связанный с Михаилом Дегтяревым. Днем ранее возле своего дома неизвестными был избит ведущий YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрий Низовцев, который также сообщал в YouTube о протестах.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 03:32

Что происходит в Хабаровске накануне выборов

Аудио- и видеофайлы по теме

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Хабаровск протестный: что жители города думают о Кремле и Фургале (03.08.2020)  

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