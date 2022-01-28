Экс-глава штаба Навального в Мурманске Виолетта Грудина покинула Россию

Бывший координатор штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетта Грудина покинула Россию из соображений безопасности. "В принципе, я была готова остаться в России и сесть в тюрьму… (Но) мне нужно было подумать о сыне и уехать, чтобы обеспечить ему безопасное будущее", - заявила она в четверг, 27 января, агентству Reuters.

Активистка, которую летом 2021 года сняли с выборов в Горсовет, сообщила, что уехала за границу еще в декабре с 11-летним сыном и собакой. Она заявила, что находится в Европе, но не раскрыла страну пребывания. Грудинина также отказалась сообщить, как именно ей удалось покинуть Россию после того как ей запретили покидать город, лишь указав, что поездка заняла несколько дней, была крайне неудобной и включала перемещения на автомобиле, самолете, автобусе и пешком.

Преследование Виолетты Грудининой

Тем самым 32-летняя Виолетта Грудинина стала одной из большого числа российских оппозиционеров, активистов и журналистов, покинувших Россию за последний год после значительного усиления репрессий. В прошлом году она намеревалась участвовать в сентябрьских выборах в городской совет Мурманска, но в июле ее сняли с выборов "из-за связи с экстремистской организацией" и по решению суда принудительно госпитализировали, несмотря на отрицательный тест на коронавирус.

В отношении экс-координатора штаба Навального в Мурманске возбуждено уголовное дело по "дадинской статье" - о многократном нарушении правил проведения митингов. Кроме того, она является фигурантом так называемого "санитарного дела".

В июне 2021 года Мосгорсуд признал связанные с Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан, а также штабы Навального (ФЗПГ) "экстремистскими организациями". Они были ликвидированы, а деятельность штабов Навального, которым российские власти присвоили статус "общественного движения", запрещена. Рядовым сотрудникам организации, а также тем, кто совершает "умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации", грозит до шести лет лишения свободы.

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