Экс-генсеки НАТО: "Тяжелое оружие Украине? Да. Санкции против РФ? Да".

Что может и должна сделать НАТО для поддержки Украины и ее народа в войне против России? Какие политические и военные варианты доступны альянсу? Может ли НАТО оказывать помощь Украине и при этом не оказаться втянутой в открытый конфликт с Россией? Четыре бывших генеральных секретаря Североатлантического альянса - Андерс Фог Расмуссен, Яп Де Хоп Схеффер, Джордж Робертсон и Хавьер Солана - обсуждали эти вопросы 15 июня в ходе онлайн-дискуссии, организованной Инициативой Атлантического совета по трансатлантической безопасности в Центре стратегии и безопасности имени Скоукрофта.

Запад не должен подталкивать Украину к "плохому миру"

Союзники по НАТО должны увеличить объемы военной помощи Украине и доставить "все, что нужно украинцам, в том числе тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию", считает Андерс Фог Расмуссен, занимавший пост генерального секретаря НАТО в 2009-2014 годах: "У украинцев есть воля к борьбе. Мы должны дать им средства для борьбы. Они сражаются от имени всех нас, за свободу и демократию".

По словам бывшего руководителя НАТО, западные союзники не должны оказывать давление на Украину и пытаться вынудить ее вернуться к переговорному процессу с Россией, подразумевающему какие-либо территориальные уступки. "НАТО не должна подталкивать Украину к "плохому миру". Решать, на каких условиях можно будет говорить о прекращении огня или мирном соглашении, должны только украинцы - президент Зеленский и его правительство", - убежден Расмуссен.

Ключевая фраза для НАТО и ЕС - "политическая сплоченность"

Это мнение разделяет и Яп Де Хоп Схеффер, стоявший во главе Североатлантического альянса с 2004 по 2009 годы. Он отметил, что порой комментарии, которые можно услышать от лидеров стран НАТО и ЕС, создают впечатление, что они не всегда придерживаются единой четкой линии в вопросе поддержки Украины, и призвал западные страны проявить "абсолютное политическое единство".

"Есть президент суверенного и независимого государства, которое называется Украина. Его зовут Владимир Зеленский. И именно ему принадлежит лидирующая позиция, когда речь идет о том, что приемлемо, а что неприемлемо для его страны", - убежден Де Хоп Схеффер. Задача же западных союзников Украины - проявить "беспрецедентную форму солидарности".

"Это ужасная война. И мы не должны допустить, чтобы она была отодвинута на пятый, шестой или седьмой план инфляцией, экономическим кризисом и другими дискуссиями, - предупреждает бывший генсек НАТО. - Мы должны продолжать в том же духе. Поставки оружия? Да. Тяжелое оружие? Да. Санкции (против России - Ред.)? Да. Но только на основе политической солидарности. Ее, как мне кажется, мы еще не полностью достигли".

Живя в Польше или странах Балтии, к российской угрозе относишься иначе, чем живя в Гааге, Мадриде или Риме, говорит Де Хоп Схеффер. Поэтому ключевой фразой в отношении Запада к российской агрессии, по его словам, должна стать "политическая сплоченность". Бывший генсек НАТО особо подчеркнул, что его призыв относится не только к НАТО, но и к Европейскому Союзу, и призвал Брюссель принять очередной пакет санкций против России.

Джордж Робертсон

Джордж Робертсон, в свою очередь, считает, что с 24 февраля - дня вторжения России в Украину - страны НАТО проявляют "единую позицию". "Соединенные Штаты продемонстрировали лидерство, спасибо им за это. Но европейские союзники, наконец, поняли что геополитический праздник закончился, и мы стали свидетелями беспрецедентной солидарности в НАТО", - говорит бывший лидер альянса, руководивший им в 1999-2003 годах. Он призвал НАТО и Европейский Союз оказать полную военную поддержку Украине, причем, фактическую, а не на словах. "Мы должны показать украинцам и президенту Зеленскому, что НАТО и ЕС политически едины - и не только в заявлениях для СМИ, но и в своих действиях", - подчеркнул Робертсон.

Не поддаваться на угрозы Кремля

Накануне встречи в Брюсселе 15 июня Контактной группы по обороне Украины в так называемом "формате Рамштайн", где должен был обсуждаться вопрос об увеличении поставок оружия Украине, российские СМИ объявили о нанесении ракетного удара по оружейным складам на западе Украины с западными боеприпасами. Ответом на это, по мнению Андерса Фога Расмуссена, "должны стать новые поставки оружия Украине, включающие дальнобойную артиллерию, и адаптация к новым условиям ведения войны".

"Мы долгое время недооценивали жестокость и амбиции Путина. Поэтому мы не должны недооценивать вызовы, с которыми столкнулись украинцы. Мы никогда не должны уступать угрозам, предупредительным выстрелам или чему бы то ни было со стороны Путина, чтобы не играть в его игру. Наше послание ему должно быть очень четким: Путин хотел ослабления НАТО, а получил усиление НАТО", - говорит Расмуссен.

Насколько рационален Путин?

Насколько велика вероятность, что Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия в ответ на усиление военной поддержки Украины странами НАТО? Яп Де Хоп Схеффер считает, что Путин блефует, угрожая нанести ядерные удары, и что демократические страны не должны создавать впечатление, будто их действия ограничены неким механизмом самосдерживания.

Яп Де Хоп Схеффер

"Путин рационален. Он понимает, что если он сделает хоть один неверный шаг или ступит хоть чуть-чуть на территорию НАТО, у него будут большие проблемы. Но его рациональность ограничена мировоззрением, которое стало еще более очевидным после того, как он сравнил себя с Петром Первым. А это значит, что после Украины в меню Путина есть еще много чего, и появится гораздо больше, если мы сейчас уступим", - предостерегает бывший генсек НАТО.

Хавьер Солана, стоявший во главе Североатлантического альянса в 1995-1999 годах, в свою очередь, усомнился в рациональности Владимира Путина. "Если посмотреть на происходящее в последнее время, возникают сомнения в том, что он действует рационально, - говорит Солана. - Он попытался захватить Киев - и потерпел неудачу. Он ввел в Украину целую армию - и терпит неудачу. Он совершает много ошибок, и не исключено, что будет совершать их и в дальнейшем".

НАТО и ЕС, в отличие от президента РФ, руководствуются верной стратегией, уверен экс-генсек Североатлантического альянса. "Я много лет занимался политикой - и на уровне НАТО, и в ЕС. И я могу сказать, что на этот раз и альянс, и Евросоюз отреагировали жестче, решительнее и быстрее, чем когда бы то ни было", - констатировал Хавьер Солана.

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