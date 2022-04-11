Экологи из РФ просят Минюст признать Greenpeace и WWF "иноагентами"

Российское экологическое общество (РЭО) просит министерство юстиции РФ проверить организации Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на предмет соответствия статусу "иностранного агента". Об этом газета "Ведомости" пишет в воскресенье, 10 апреля, со ссылкой на письмо, подтвержденное председателем РЭО Рашидом Исмаиловым.

Greenpeace и WWF формируют отрицательное общественное мнение о деятельности властей РФ в области охраны природы, считают в РЭО. По словам Исмаилова, речь идет об отношении этих организаций к крупным инфраструктурным проектам и якобы необоснованных утверждениях об угрозе таких проектов для биоразнообразия.

В свою очередь исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков считает, что инициатива РЭО связана с желанием "ослабить давление экологических НКО". По его словам, к профильным законам РФ готовятся поправки, предлагающие, в том числе, упростить требования к экологической экспертизе при промышленном строительстве. Такие нововведения грозят разрушить систему особо охраняемых природных территорий, подчеркивает эксперт. Однако в РФ существуют НКО, выступающие против подобных изменений, добавил он.

Четыре реестра "иноагентов" от Минюста

Минюст на момент публикации не прокомментировал ситуацию. Сейчас ведомство ведет реестр физических лиц, выполняющих функции "иностранных агентов", наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций -"иноагентов". Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году.

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