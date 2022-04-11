Экологи из РФ просят Минюст признать Greenpeace и WWF "иноагентами"

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В Российском экологическом обществе считают, что Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы формируют отрицательное общественное мнение по государственной экологической политике, пишут "Ведомости".
Российское экологическое общество (РЭО) просит министерство юстиции РФ проверить организации Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на предмет соответствия статусу "иностранного агента". Об этом газета "Ведомости" пишет в воскресенье, 10 апреля, со ссылкой на письмо, подтвержденное председателем РЭО Рашидом Исмаиловым.
Greenpeace и WWF формируют отрицательное общественное мнение о деятельности властей РФ в области охраны природы, считают в РЭО. По словам Исмаилова, речь идет об отношении этих организаций к крупным инфраструктурным проектам и якобы необоснованных утверждениях об угрозе таких проектов для биоразнообразия.
В свою очередь исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков считает, что инициатива РЭО связана с желанием "ослабить давление экологических НКО". По его словам, к профильным законам РФ готовятся поправки, предлагающие, в том числе, упростить требования к экологической экспертизе при промышленном строительстве. Такие нововведения грозят разрушить систему особо охраняемых природных территорий, подчеркивает эксперт. Однако в РФ существуют НКО, выступающие против подобных изменений, добавил он.
Минюст на момент публикации не прокомментировал ситуацию. Сейчас ведомство ведет реестр физических лиц, выполняющих функции "иностранных агентов", наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций -"иноагентов". Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году.
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