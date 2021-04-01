Как жители в Хабаровском крае победили китайского газового гиганта

Хабаровский край вновь доказывает свою репутацию протестного региона. Если в прошлом году многие его жители вышли протестовать в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала и за свое право выбирать власть, то в марте 2021 года жители одного из районов края отстояли свое право на благоприятную окружающую среду. Сделали они это на первом в Хабаровском крае местном референдуме. На нем жители Аяно-Майского района решили судьбу строительства химического завода: 90% проголосовали против.

Почему люди отказались от экономически перспективного проекта, и какие опасности мог создать новый завод?

Инвестиции в тундру

История с заводом началась во время Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2019 года, когда Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта подписало соглашение о намерениях с инвестиционной компанией из Гонконга "Шервуд Энерджи Лимитед" (Sherwood Energy Ltd). Иностранная фирма заявила, что собирается построить на берегу Охотского моря, около поселка Аян, самый большой в мире завод по производству метанола. Сырьем для него должен был стать газ с месторождений в Якутии. Строительство завода, порта и газопровода в тяжелых северных условия оценивалась в 740 млрд рублей. Цели были самые амбициозные - производить 7 млн тонн метанола в год (это около 10% мирового производства).

Аяно-Майский район - это гигантская, но малозаселенная территория с суровым климатом и вечной мерзлотой. На площади в 167 тысяч квадратных километров проживает чуть более 1800 человек, половина из них коренной народ - эвенки. Для строительства метанолового завода инвестор планировал привести 4500 рабочих, которые должны были жить около поселка Аян с населением в 800 человек.

Местных жителей о заводе не спросили

Местные жители, мнение которых не спросили перед подписанием соглашения, стали высказывать недовольство после первых новостей о возможном строительстве химического завода. В ноябре 2020 года люди перешли к активным действиям. Группа активистов обратилась в избирком с инициативой о проведении референдума и начала сбор подписей. К концу января формальные процедуры были окончены и собрание депутатов Аяно-Майского района единогласно поддержало инициативу проведения референдума 21 марта.

Как пояснила одна из лидеров инициативной группы Марьяна Волостникова, "наш протест, в первую очередь, связан с опасениями за экологию района. Метанол - это один из самых токсичных ядов. Фильтров, которые могут на 100% задержать метанол, не существует. Ни один химический завод не защищен от аварий и выбросов".

Как рассказала DW активистка, Аяно-Майский район - территория традиционного природопользования, там живут коренные народы. Основа местного быта - охота, рыболовство и сбор дикоросов. Жители не хотят, чтобы хрупкая северная экосистема была отравлена и разрушена.

Опасный завод на 8 норильских катастроф

Экономического эффекта от нового предприятия жители района не ждут. Такое мнение основано на опыте. Марьяна Волостникова рассказывает, что в районе работают крупные артели по добыче золота, но местный бюджет от этого почти ничего не имеет. Кроме этого добывающие предприятия обычно не берут на работу местных жителей, а привозят вахтовиков.

На пресс-конференции, которая прошла 6 марта 2021 года, опасение местных жителей подтвердили экологи. Так, океанолог Евгений Татаринов рассказал, что оценка воздействия на окружающую среду завода была сделана формально, без взаимодействия с общественными организациями и без рассмотрения альтернативных площадок.

По его словам, для получения метанола газ надо будет очищать от сероводорода, а оставшуюся серу и другие отходы производства надо где-то складировать. Потенциальная площадка для строительства зажата между морем и поселком Аян, поэтому полигоны отходов могут быть размещены только рядом с населенным пунктом. Строится завод должен был быть в условиях вечной мерзлоты. В связи с этим Татаринов вспомнил экологическую катастрофу в Норильске, где в мае 2020 года в результате разгерметизации емкости с дизельным топливом в тундру вылилось более 21 тысячи тонн солярки. На планируемом заводе хотели установить 8 подобных резервуаров с еще более токсичным метанолом.

Позицию властей по поводу строительства завода врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил формулой "как люди решат, так и будет". С другой стороны, краевая прокуратура попыталась в суде отменить решение местного собрания депутатов, но удовлетворении иска им было отказано.

Сообщение о референдуме на сайте избиркома Хабаровского края

Референдум о газохимическом парке

21 марта прошел референдум. Его единственный вопрос был сформулирован так: "Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта "Аянский газохимический парк", включая объекты инфраструктуры?". По итогам голосования, 90,22 % жителей, принявших участие в референдуме, высказались против. Явка составила 59,09%. На голосование пришли 930 человек, из них идею возведения завода поддержали только 85 человек, а 839 посчитали это неприемлемым.

Сообщение о поездке в Аян врио губернатора Хабаровского края

Решение жителей в итоге поддержал и Дегтярев. "Нельзя начинать большие проекты, не интересуясь, что об этом думают люди, которые живут на местах. Это стратегически неверный подход. В истории со строительством газохимического парка получилось именно так. Инвестор не шел на контакт с местными жителями" - высказался он в своем телеграм канале.

Перспективы Аяно-Майского района

Дальнейшие перспективы развития района помимо строительства потенциально опасного завода активистка Марьяна Волостникова связывает с изменением бюджетного законодательства, чтобы больше налогов от добычи природных ресурсов оставалось на территории, где эти ресурсы залегают. Другой надеждой жителей на экономическое развитие территории является запланированное на 2024 год строительство дороги из Якутии для обеспечения выходом к морю соседнего региона.

Протесты в Аяне стали не единственными выступлениями против заводов по производству метанола в России, обращает внимание Волостникова. Так, химический завод по производству минеральных удобрений и метанола планируют построить около города Находка в Приморском крае. Местные жители выступают резко против. Летом прошлого года там прошли две массовые и согласованные с властями акции протеста под лозунгом "Не дадим убить Находку".

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