Туризм не всегда вредит природе

Для таких морских птиц, как тонкоклювые кайры (на заглавном фото), минувшее лето на шведском острове Стура-Карлсё в Балтийском море было довольно трагичным. Их потомство сократилось более чем на пятую часть. Причину эксперты видят в том, что из-за локдаунов на острове не было туристов. В обычное время остров размером в два с половиной квадратных километра является самой посещаемой колонией морских птиц в Балтийском море. Когда туристов много, хищники (как, например, белоплечий орлан) стараются остров избегать. Однако минувшим летом хищных птиц здесь было гораздо больше, чем обычно. Они охотились на побережье и отпугивали тонкоклювых кайр. В результате яйца кайр скатывались со скал и либо разбивались, либо были съедены чайками и воронами.

В свою очередь из Таиланда и Индии поступали сообщения об очень агрессивных стаях обезьян, отчаянно дравшихся за еду, которой им стало не хватать из-за отсутствия туристов, ранее всегда их прикармливавших.

Природа обновилась без туристов

Однако в других местах во время локдаунов флора и фауна успешно восстанавливали свой баланс. Черепахи могли гнездиться на пляжах, не боясь толп туристов, а у берегов Гонконга из-за приостановки судоходства было замечено значительно больше белых дельфинов.

Окружающая среда в минувшем году в буквальном смысле с облегчением вздохнула, благодаря стремительно сократившимся выбросам в атмосферу вредных веществ. По данным исследовательской сети Global Carbon Project, выбросы углекислого газа от авиации снизились во всем мире примерно на 22 процента. Однако, по мнению наблюдателей, это временный эффект: уже к концу минувшего года общие выбросы CO2 вновь приблизились к уровню предыдущего года.

Потери для туризма исчисляются триллионами

Согласно данным Всемирной туристской организации (UNWTO), в 2020 году число туристов во всем мире по сравнению с годом раньше сократилось на 73 процента. По оценкам Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), в результате масштабного спада туризма во всем мире было потеряно около 197 миллионов рабочих мест, а доход снизился на 5,5 триллионов долларов. Эти цифры в пять раз превышают потери, вызванные мировым финансово-экономическим кризисом 2008 - 2009 годов.

Особенно сильно от безработицы пострадали рейнджеры

Особенно сильно пострадал сектор природного туризма: местное население осталось без средств к существованию.

Заповедники лишились рабочих мест

Поскольку многие национальные парки во время карантина были закрыты, резко упали и их доходы. Так, с весны по осень 2020 года количество посещений национальных парков в Бразилии по сравнению с тем же периодом предыдущего года сократилось примерно на пять миллионов человек. Предполагаемое снижение продаж компаний, которые напрямую или косвенно работают в сфере туризма на территориях национальных парков, составило около 1,6 миллиардов долларов США. Одна только Бразилия лишилась 55 тысяч постоянных или временных рабочих мест.

Эксперт по туризму Мартин Балас

По словам немецкого эксперта по туризму Мартина Баласа (Martin Balas) из Университета устойчивого развития в Эберсвальде, от отсутствия туризма в заповедниках особенно сильно пострадали рейнджеры: "Практически во всем мире в этой сфере занятости исчезло каждое пятое рабочее место". Такое положение дел особенно характерно для стран с низким уровнем доходов населения, где туризм является единственным источником финансирования жизни людей, уточняет эксперт.

Там, где проигрывают люди, страдает и природа

"Иногда воздействие на природу бывает фатальным", - подчеркивает Мартина фон Мюнхгаузен (Martina von Münchhausen), эксперт по туризму WWF в Германии. "Будь то в Средиземноморье, на Кавказе, в Африке или в Центральной Америке, жизненные планы, основанные на туризме, рухнули. Люди часто возвращаются к сельскому хозяйству или животноводству. В результате частично очищается лес или возникают преграды в виде заборов там, где прежде были природные коридоры для диких животных", - резюмирует Мартина фон Мюнхгаузен.

Это провоцирует и разжигает конфликты между людьми и дикой природой, которые раньше можно было нейтрализовать доходами от туризма. Например, начался отстрел слонов в Камбодже и Эфиопии, а также тигров в Индии.

Ина Леманн (Ina Lehmann), отвечающая за политику в области биоразнообразия в Немецком институте развития (DIE), предупреждает о последствиях, связанных с закрытием заповедных зон из-за пандемии: "Многие городские жители потеряли работу и доходы. Поскольку в небогатых странах практически нет государственных систем социального обеспечения, многие безработные вернулись в свои родные деревни". Чтобы выжить люди, по словам эксперта, не только вынуждены обрабатывать земельные угодия для занятий сельским хозяйством и животноводством, но и снова охотиться на диких животных - участилось коммерческое браконьерство.

Международный туризм нуждается в переосмыслении

По мнению немецкого эксперта по туризму Мартина Баласа, последствия пандемии сфокусировали наше внимание на проблемах, которые были известны задолго до этого: "Все хотели бы снова путешествовать, но привычные методы работы туризма теперь функционируют плохо". Международный туризм нуждается в переосмыслении, уверен Балас.

Сенегал делает ставку на региональный туризм

В частности, африканские государства в настоящее время сильно зависят от иностранных туристов. Но и в этих странах происходит переосмысление, говорит исследователь туризма. Кения пытается продвигать континентальный и региональный туризм. Однако для этого необходимо разработать новые концепции: к примеру, в будущем отели должны предлагать многоместные номера для больших семей.

Но тут возникает другая проблема: во многих странах отечественные туристы имеют меньший доход, чем иностранные, и поэтому приносят меньше денег туристическим регионам. В Коста-Рике, например, согласно публикации Всемирного союза охраны природы (МСОП), местные посетители платят только 20 процентов от стоимости входных билетов в национальные парки. Это означает, что экономика туристической сферы должна быть более дифференцированной, подчеркивает Балас: "Чем больше у региона независимых от туризма предложений, тем привлекательней он становится".

Надо быть готовым к ситуациям, когда возникает туристический спад. "Если в меню ресторана отеля есть собственные овощи, выращенные на местных грядках, то это еще больше привлекает гостей. А когда нет туристов, то у отеля должна быть возможность продавать свои овощи на местных рынках", - считает Мартин Балас.

Туристы вполне могут защитить природу и животных

Некоторые национальные парки и охраняемые территории использовали пандемию летом 2020 года, чтобы по-новому организовать работу. В Эквадоре, например, были разработаны новые правила для Национального парка Галапагосских островов в Тихом океана. Услуги должны быть расширены, чтобы создать новые возможности для получения дохода.

В Национальном парке Тушети в Грузии недавно созданные пешеходные тропы и другая туристическая инфраструктура должны помочь лучше организовать поток туристов и защитить природу от хаотичных нашествий людей.

Ситуация с тонкоклювыми кайрами в Балтийском море заставила ученых и чиновников взглянуть на проблему под несколько иным ракурсом и задуматься над тем, могут ли туристы стать полезными защитниками?

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