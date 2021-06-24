 Туризм не всегда вредит природе | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.08.2021

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Культура и стиль жизни

Туризм не всегда вредит природе

Туризм может навредить окружающей среде. Но не всегда. Коронавирусная пандемия наглядно показала, что природа иногда нуждается в туристах.

Deutschland Lummensprung auf Helgoland hat begonnen

Для таких морских птиц, как тонкоклювые кайры (на заглавном фото), минувшее лето на шведском острове Стура-Карлсё в Балтийском море было довольно трагичным. Их потомство сократилось более чем на пятую часть. Причину эксперты видят в том, что из-за локдаунов на острове не было туристов. В обычное время остров размером в два с половиной квадратных километра является самой посещаемой колонией морских птиц в Балтийском море. Когда туристов много, хищники (как, например, белоплечий орлан) стараются остров избегать. Однако минувшим летом хищных птиц здесь было гораздо больше, чем обычно. Они охотились на побережье и отпугивали тонкоклювых кайр. В результате яйца кайр скатывались со скал и либо разбивались, либо были съедены чайками и воронами.

В свою очередь из Таиланда и Индии поступали сообщения об очень агрессивных стаях обезьян, отчаянно дравшихся за еду, которой им стало не хватать из-за отсутствия туристов, ранее всегда их прикармливавших.

Природа обновилась без туристов

Однако в других местах во время локдаунов флора и фауна успешно восстанавливали свой баланс. Черепахи могли гнездиться на пляжах, не боясь толп туристов, а у берегов Гонконга из-за приостановки судоходства было замечено значительно больше белых дельфинов.

Окружающая среда в минувшем году в буквальном смысле с облегчением вздохнула, благодаря стремительно сократившимся выбросам в атмосферу вредных веществ. По данным исследовательской сети Global Carbon Project, выбросы углекислого газа от авиации снизились во всем мире примерно на 22 процента. Однако, по мнению наблюдателей, это временный эффект: уже к концу минувшего года общие выбросы CO2 вновь приблизились к уровню предыдущего года.

Потери для туризма исчисляются триллионами

Согласно данным Всемирной туристской организации (UNWTO), в 2020 году число туристов во всем мире по сравнению с годом раньше сократилось на 73 процента. По оценкам Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), в результате масштабного спада туризма во всем мире было потеряно около 197 миллионов рабочих мест, а доход снизился на 5,5 триллионов долларов. Эти цифры в пять раз превышают потери, вызванные мировым финансово-экономическим кризисом 2008 - 2009 годов. 

Рейнджер объезжает национальный парк Manu в Перу

Особенно сильно от безработицы пострадали рейнджеры

Особенно сильно пострадал сектор природного туризма: местное население осталось без средств к существованию.

Заповедники лишились рабочих мест

Поскольку многие национальные парки во время карантина были закрыты, резко упали и их доходы. Так, с весны по осень 2020 года количество посещений национальных парков в Бразилии по сравнению с тем же периодом предыдущего года сократилось примерно на пять миллионов человек. Предполагаемое снижение продаж компаний, которые напрямую или косвенно работают в сфере туризма на территориях национальных парков, составило около 1,6 миллиардов долларов США. Одна только Бразилия лишилась 55 тысяч постоянных или временных рабочих мест. 

Эксперт по туризму Мартин Балас

Эксперт по туризму Мартин Балас

По словам немецкого эксперта по туризму Мартина Баласа (Martin Balas) из Университета устойчивого развития в Эберсвальде, от отсутствия туризма в заповедниках особенно сильно пострадали рейнджеры: "Практически во всем мире в этой сфере занятости исчезло каждое пятое рабочее место". Такое положение дел особенно характерно для стран с низким уровнем доходов населения, где туризм является единственным источником финансирования жизни людей, уточняет эксперт.

Там, где проигрывают люди, страдает и природа

"Иногда воздействие на природу бывает фатальным", - подчеркивает Мартина фон Мюнхгаузен (Martina von Münchhausen), эксперт по туризму WWF в Германии. "Будь то в Средиземноморье, на Кавказе, в Африке или в Центральной Америке, жизненные планы, основанные на туризме, рухнули. Люди часто возвращаются к сельскому хозяйству или животноводству. В результате частично очищается лес или возникают преграды в виде заборов там, где прежде были природные коридоры для диких животных", - резюмирует Мартина фон Мюнхгаузен.

Это провоцирует и разжигает конфликты между людьми и дикой природой, которые раньше можно было нейтрализовать доходами от туризма. Например, начался отстрел слонов в Камбодже и Эфиопии, а также тигров в Индии.

Ина Леманн (Ina Lehmann), отвечающая за политику в области биоразнообразия в Немецком институте развития (DIE), предупреждает о последствиях, связанных с закрытием заповедных зон из-за пандемии: "Многие городские жители потеряли работу и доходы. Поскольку в небогатых странах практически нет государственных систем социального обеспечения, многие безработные вернулись в свои родные деревни". Чтобы выжить люди, по словам эксперта, не только вынуждены обрабатывать земельные угодия для занятий сельским хозяйством и животноводством, но и снова охотиться на диких животных - участилось коммерческое браконьерство.

Международный туризм нуждается в переосмыслении

По мнению немецкого эксперта по туризму Мартина Баласа, последствия пандемии сфокусировали наше внимание на проблемах, которые были известны задолго до этого: "Все хотели бы снова путешествовать, но привычные методы работы туризма теперь функционируют плохо". Международный туризм нуждается в переосмыслении, уверен Балас.

Серфер в Сенегале

Сенегал делает ставку на региональный туризм

В частности, африканские государства в настоящее время сильно зависят от иностранных туристов. Но и в этих странах происходит переосмысление, говорит исследователь туризма. Кения пытается продвигать континентальный и региональный туризм. Однако для этого необходимо разработать новые концепции: к примеру, в будущем отели должны предлагать многоместные номера для больших семей.

Но тут возникает другая проблема: во многих странах отечественные туристы имеют меньший доход, чем иностранные, и поэтому приносят меньше денег туристическим регионам. В Коста-Рике, например, согласно публикации Всемирного союза охраны природы (МСОП), местные посетители платят только 20 процентов от стоимости входных билетов в национальные парки. Это означает, что экономика туристической сферы должна быть более дифференцированной, подчеркивает Балас: "Чем больше у региона независимых от туризма предложений, тем привлекательней он становится". 

Надо быть готовым к ситуациям, когда возникает туристический спад. "Если в меню ресторана отеля есть собственные овощи, выращенные на местных грядках, то это еще больше привлекает гостей. А когда нет туристов, то у отеля должна быть возможность продавать свои овощи на местных рынках", - считает Мартин Балас.

Туристы вполне могут защитить природу и животных

Некоторые национальные парки и охраняемые территории использовали пандемию летом 2020 года, чтобы по-новому организовать работу. В Эквадоре, например, были разработаны новые правила для Национального парка Галапагосских островов в Тихом океана. Услуги должны быть расширены, чтобы создать новые возможности для получения дохода.

В Национальном парке Тушети в Грузии недавно созданные пешеходные тропы и другая туристическая инфраструктура должны помочь лучше организовать поток туристов и защитить природу от хаотичных нашествий людей.

Ситуация с тонкоклювыми кайрами в Балтийском море заставила ученых и чиновников взглянуть на проблему под несколько иным ракурсом и задуматься над тем, могут ли туристы стать полезными защитниками?

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  • Зюльт

    Немецкие морские курорты

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  • Боркум

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  • Рюген

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  • Хиддензе

    Немецкие морские курорты

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  • Хиддензе

    Немецкие морские курорты

    Остров Хиддензе

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  • Йюст

    Немецкие морские курорты

    Остров Йюст

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  • Йюст

    Немецкие морские курорты

    Остров Йюст

    Так выглядит ночное небо над этим островом. Несколько лет назад общественно-правовой телеканал NDR назвал его самым неторопливым и красивейшим островом Северной Германии.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Немецкие морские курорты

    Санкт-Петер-Ординг

    Эта фотография сделана на курорте Санкт-Петер-Ординг (Sankt Peter-Ording) на побережье земли Шлезвиг-Гольштейн. Он популярен среди тех, кто любит заниматься кайтсерфингом. Здесь находится один из самых протяженных песчаных пляжей западного побережья Германии. Еще Санкт-Петер-Ординг - единственный морской курорт Германии, на котором есть купальная зона с сероводородными ваннами.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Немецкие морские курорты

    Санкт-Петер-Ординг

    В погожие летние дни на этом пляже, как говорится, яблоку негде упасть, что еще раз подтверждает его популярность. Вода во время отлива отступает почти на 200 метров. Ежегодно здесь проводят отпуск 250 тысяч человек. Плюс еще несколько сотен тысяч приезжают покупаться сюда на один день без ночевки.

  • Узедом

    Немецкие морские курорты

    Остров Узедом

    Остров Узедом (Usedom) находится в Балтийском море в районе устья реки Одер и разделен между Германией и Польшей. Эта фотография сделана в 1912 году в Альбеке (Ahlbeck). Другие его известные курорты - Банзин (Bansin) и Херингсдорф (Heringsdorf). Туризм начал развиваться здесь на рубеже позапрошлого - прошлого веков. Среди гостей были Томас Манн, Теодор Фонтане и Курт Тухольский.

  • Узедом

    Немецкие морские курорты

    Остров Узедом

    Так Альбек выглядит сейчас. Его свайный причал - самый старый в Германии. Протяженность пляжа составляет более 40 километров. На этом острове также находится самый длинный в Европе прибрежный прогулочный бульвар, растянувшийся почти на 8,5 километра. Остров пользуется популярностью среди велосипедистов. Ежегодное число посетителей немецкой части Узедома приближается к миллионной отметке.

  • Амрум

    Немецкие морские курорты

    Остров Амрум

    На острове Амрум (Amrum) в Северном море находится один из самых широких песчаных пляжей Германии - Книпзанд (Kniepsand). Его ширина составляет 1,5 километра, а длина - 16 километров. Амрум также славится своей природой и является местом обитания многих исчезающих и редких видов животных и растений.

  • Амрум

    Немецкие морские курорты

    Остров Амрум

    Во время отлива отсюда по прибрежному мелководью можно вместе с экскурсоводом босиком по мокрому дну перейти на соседний остров Фёр (Föhr). Отметим, что без профессионального сопровождения отправляться в такие прогулки крайне опасно, так как прилив Ваттового моря наступает быстро и может отрезать запоздавших путников от берега.

  • Тиммендорфер-Штранд

    Немецкие морские курорты

    Тиммендорфер-Штранд

    Ветра бояться - на Балтику не ездить. Так в шторм выглядят гуляющие вдоль пляжа Тиммендорфер-Штранд (Timmendorfer Strand) в Шлезвиг-Гольштейне, вернее - их собаки. Находится этот пляж в 15 километрах от ганзейского города Любека. Берег здесь пологий, глубина увеличивается постепенно, что делает его особенно подходящим для отдыха с детьми.

  • Тиммендорфер-Штранд

    Немецкие морские курорты

    Тиммендорфер-Штранд

    Здешний рыбацкий порт в тихую погоду во время заката. Статус морского лечебного курорта Тиммендорфер-Штранд получил в 1951 году. Тогда же были возведены новые отели и другие курортные здания. Ежегодно сюда приезжают отдыхать более 180 тысяч человек, а количество ночевок превышает 1,2 миллиона. По соседству расположено немало частных прибрежных вилл и домов.

  • Преров

    Немецкие морские курорты

    Преров

    Завершим нашу прогулку на Северном пляже балтийского курорта Преров (Prerower Nordstrand) в Передней Померании - на полуострове между Ростоком и Штральзундом. Хотя он в этой фотогалерее - последний, его значение не стоит недооценивать, а многие отдыхающие вообще считают этот пятикилометровый пляж самым красивым в Германии. Часть этого пляжа отдана нудистам, причем уже полвека назад.

  • Преров

    Немецкие морские курорты

    Преров

    Помимо пляжа здесь можно посетить 400-метровый морской свайный причал, прогуляться по прибрежному бульвару или заглянуть в центр бывшей рыбацкой деревушки, более века назад превратившейся в морской курорт.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Ссылки в интернете

Всемирный фонд дикой природы (WWF)

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