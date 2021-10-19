"Эхо Москвы" заплатит более полумиллиона рублей по закону об "иноагентах"

Пресненский районный суд Москвы назначил 24 штрафа радиостанции "Эхо Москвы" и главному редактору ее сайта Виталию Рувинскому в связи с упоминанием "иноагентов" без маркировки. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал виновными "Эхо Москвы" и Рувинского в том, что они в 12 случаях не указали в качестве "иноагентов" некоммерческие организации, включенные в реестр как выполняющие функции "иноагента". "Эху Москвы" назначили 12 штрафов по 40 тысяч рублей (всего - 480 тысяч рублей), а Рувинскому - 12 штрафов по 4 тысячи рублей (всего - 48 тысяч рублей). Общая сумма штрафов составила 528 тысяч рублей.

Как сообщает "Медиазона", решение о штрафах для радиостанции вступило в силу 6 июля, а для главреда сайта - 15 октября. О каких именно публикациях идет речь, в пресс-службе не указали.

14 октября стало известно, что Роскомнадзор обвинил сайт "Дождя" в распространении материалов "иноагентов" без соответствующей маркировки. Штрафы "Дождю" пока не назначены.

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