 ″Эхо Москвы″ заплатит более полумиллиона рублей по закону об ″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 19.10.2021

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Россия

"Эхо Москвы" заплатит более полумиллиона рублей по закону об "иноагентах"

Суд признал виновными "Эхо Москвы" и главреда ее сайта в том, что они в 12 случаях не указали в качестве "иноагентов" некоммерческие организации, включенные в реестр как выполняющие функции "иноагента".

В офисе радиостанции Эхо Москвы

Пресненский районный суд Москвы назначил 24 штрафа радиостанции  "Эхо Москвы"  и главному редактору ее сайта Виталию Рувинскому в связи с упоминанием "иноагентов" без маркировки. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал виновными "Эхо Москвы" и Рувинского в том, что они в 12 случаях не указали в качестве  "иноагентов"  некоммерческие организации, включенные в реестр как выполняющие функции "иноагента". "Эху Москвы" назначили 12 штрафов по 40 тысяч рублей (всего - 480 тысяч рублей), а Рувинскому - 12 штрафов по 4 тысячи рублей (всего - 48 тысяч рублей). Общая сумма штрафов составила 528 тысяч рублей.

Как сообщает "Медиазона", решение о  штрафах  для радиостанции вступило в силу 6 июля, а для главреда сайта - 15 октября. О каких именно публикациях идет речь, в пресс-службе не указали.

14 октября стало известно, что Роскомнадзор обвинил сайт "Дождя" в распространении материалов "иноагентов" без соответствующей маркировки. Штрафы "Дождю" пока не назначены.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021)

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