 Журналистку ″Эха Москвы″ Татьяну Фельгенгауэр искала полиция | Новости из Германии о России | DW | 21.08.2021

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Россия

Журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр искала полиция

Татьяна Фельгенгауэр сообщила, что полицейский пришел в квартиру ее родителей, где она прописана. Журналистка полагает, что визит полиции связан с частичным взломом базы сайта Free.navalny.com.

Полицейский возле квартиры

Журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр сообщила о визите полиции по месту ее прописки. По ее словам, полицейский пришел в квартиру ее родителей, где она прописана. "Искал меня, но мама его не пустила и говорить с ним отказалась", - написала она в своем микроблоге в Twitter в субботу, 21 августа.

Татьяна Фельгенгауэр

Татьяна Фельгенгауэр

Фельгенгауэр отметила, что это уже не первый случай, когда сотрудники полиции пытаются ее найти. "Я думаю, что это, скорее всего, связано с базой частично взломанного сайта Free.navalny (в поддержку освобождения оппозиционера Алексея Навального - Ред.) Еще один вариант, который возможен, это то, что у меня был административный арест и я нахожусь в некой базе потенциальных правонарушителей", - поделилась своим мнением журналистка в интервью "Эху Москвы".

С начала недели в соцсетях стала появляться информация о приходах полиции к людям, чьи данные, по их словам, оказались в публичном доступе после утечки с сайтов Free.navalny.com и "Умное голосование". Накануне правозащитная организация "ОВД-Инфо" сообщила, что за минувшие три дня московская полиция посетила по меньшей мере 478 человека, адреса которых числились в похищенных базах данных.

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  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

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    Автор: Вадим Шаталин


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