 Суд в Москве оштрафовал Романа Доброхотова на 156 тысяч рублей | Новости из Германии о России | DW | 06.10.2021

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Россия

Суд в Москве оштрафовал Романа Доброхотова на 156 тысяч рублей

Дело о клевете, где основатель The Insider Роман Доброхотов выступает свидетелем, возбудили по заявлению нидерландского блогера.

Шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов у отделения полиции в Москве

Роман Доброхотов

Черемушкинский районный суд Москвы обязал основателя расследовательского издания The Insider Романа Доброхотова выплатить 156 тысяч рублей по делу о клевете, сообщило в среду, 6 октября, ТАСС со ссылкой на адвоката истца Сталину Гуревич.

Таким образом суд частично удовлетворил иск нидерландского блогера Макса ван дер Верффа к российскому журналисту. Ван дер Верфф требовал компенсацию в 2 млн рублей за моральный ущерб. Размер назначенной судом выплаты, по словам адвоката, будет оспорен, так как истец считает, что она не возместит полностью вред, причиненный его деловой репутации.

Дело о клевете

Поводом для обращения ван дер Верффа в суд стал твит Доброхотова, в котором говорилось, что блогер из Нидерландов работает на российскую военную разведку ГРУ и распространяет дезинформацию о крушении малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году.

В рамках расследования дела о клевете, по которому журналист проходит свидетелем, в июле у Доброхотова и его родителей был проведен обыск. В его ходе полицейские изъяли несколько мобильных телефонов, ноутбук, планшеты и загранпаспорт.

В конце сентября против Доброхотова возбудили уголовное дело о "незаконном пересечении границы", он был объявлен в розыск. В квартиры журналиста и его родителей вновь пришла полиция с обыском. По словам Доброхотова, были вновь изъяты компьютеры и телефоны. Отца Романа, 71-летнего профессора ВШЭ Александра Доброхотова, и жену журналиста отвезли на допрос. Мать Романа вызвали на допрос 4 октября.

"Иностранный агент"

23 июля министерство юстиции РФ включило издание The Insider в список "СМИ-иностранных агентов". По мнению Доброхотова, это может быть связано с тем, что The Insider зарегистрирован в Латвии.

В 2020–2021 годах журналисты The Insider в соавторстве с другими расследователями написали серию статей о предполагаемых отравителях оппозиционеров Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и писателя Дмитрия Быкова.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 04:14

Обыск у шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова (28.07.2021)

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