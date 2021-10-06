Суд в Москве оштрафовал Романа Доброхотова на 156 тысяч рублей

Дело о клевете, где основатель The Insider Роман Доброхотов выступает свидетелем, возбудили по заявлению нидерландского блогера.
Черемушкинский районный суд Москвы обязал основателя расследовательского издания The Insider Романа Доброхотова выплатить 156 тысяч рублей по делу о клевете, сообщило в среду, 6 октября, ТАСС со ссылкой на адвоката истца Сталину Гуревич.
Таким образом суд частично удовлетворил иск нидерландского блогера Макса ван дер Верффа к российскому журналисту. Ван дер Верфф требовал компенсацию в 2 млн рублей за моральный ущерб. Размер назначенной судом выплаты, по словам адвоката, будет оспорен, так как истец считает, что она не возместит полностью вред, причиненный его деловой репутации.
Поводом для обращения ван дер Верффа в суд стал твит Доброхотова, в котором говорилось, что блогер из Нидерландов работает на российскую военную разведку ГРУ и распространяет дезинформацию о крушении малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году.
В рамках расследования дела о клевете, по которому журналист проходит свидетелем, в июле у Доброхотова и его родителей был проведен обыск. В его ходе полицейские изъяли несколько мобильных телефонов, ноутбук, планшеты и загранпаспорт.
В конце сентября против Доброхотова возбудили уголовное дело о "незаконном пересечении границы", он был объявлен в розыск. В квартиры журналиста и его родителей вновь пришла полиция с обыском. По словам Доброхотова, были вновь изъяты компьютеры и телефоны. Отца Романа, 71-летнего профессора ВШЭ Александра Доброхотова, и жену журналиста отвезли на допрос. Мать Романа вызвали на допрос 4 октября.
23 июля министерство юстиции РФ включило издание The Insider в список "СМИ-иностранных агентов". По мнению Доброхотова, это может быть связано с тем, что The Insider зарегистрирован в Латвии.
В 2020–2021 годах журналисты The Insider в соавторстве с другими расследователями написали серию статей о предполагаемых отравителях оппозиционеров Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и писателя Дмитрия Быкова.
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