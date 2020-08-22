 Яка Бизиль: ″Навальному, похоже, немного лучше″ | Новости из Германии о Германии | DW | 26.08.2020

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Германия

Яка Бизиль: "Навальному, похоже, немного лучше"

Кинопродюсер, организовавший лечение Алексея Навального в ФРГ, сказал DW, что к такому выводу он пришел после встречи с супругой оппозиционера. Бизиль призвал Запад твердо отстаивать права человека.

Яка Бизиль

Создатель и глава берлинского фонда Cinema for Peace кинопродюсер Яка Бизиль (Jaka Bizilj), организовавший лечение российского оппозиционера Алексея Навального в ФРГ, выразил мнение, что Навальный, возможно, чувствует себя немного лучше. "Вчера вечером я случайно вновь увидел его жену Юлию. Она чувствовала себя вроде хорошо. У меня такое ощущение, что Навальному теперь, возможно, немного лучше", - сказал Бизиль в эксклюзивном интервью DW в среду, 26 августа.

Продюсер выразил надежду на то, что Навальный вернется к своей работе и призвал Запад твердо отстаивать права человека. "Я надеюсь, что все дело разрешится в том смысле, что он (Навальный. - Ред.) сможет продолжить свою работу. И, возможно, все это дело напомнит нашим странам о необходимости работать с Россией, чтобы защищать ее журналистов и оппозиционных политиков, и Россия не была страной, где людям, таким как Анна Политковская, Борис Немцов или Навальный, приходится опасаться за свою жизнь", - сказал он.

Отстаивать права человека и демократию

Напомнив об угрозе размывания западных ценностей и демократии на фоне деятельности президента США Дональда Трампа и ситуации с коронавирусом, Яка Бизиль почеркнул: "Если Запад желает оставаться Западом, то он должен занять ясную позицию по правам человека и демократии. Он также должен отстаивать эту позицию в отношениях с остальным миром".

20 августа Навальный был экстренно госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии. В состоянии комы оппозиционер был 21 августа доставлен на лечение в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие врачи заключили, что оппозиционера, по всей видимости, отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

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